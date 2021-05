Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 12 maggio 2021. Flop per il film di Canale 5 mentre le repliche de Il Commissario Montanbano sono scese al 17%. Ne approfitta Chi l’ha visto? che raggiunge il 13.6% e supera di gran lunga la principale rete Mediaset. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 12 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43 ha siglato 3.770.000 telespettatori con 17%

Su Rai 2 Il film After ha registrato 1.132.000 con 4.7%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto 2.951.000 telespettatori con 13.6%

Su Canale 5 Il film Poveri ma ricchissimi ha registrato 1.786.000 con 8,1%

Su Rete 4 Zona Bianca ha interessato 650.000 con 3.3%

Su Italia 1 Il film John Wick – Capitolo II ha registrato 1.439.000 con 6.7%

Su La 7 Atlantide ha registrato 483.000 con 3.6%

Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone: 716.000 telespettatori con 3.3%

Su NOVE Accordi & disaccordi ha registrato 444.000 con 1.8%

Ascolti Tv mercoledì 12 maggio 2021, la fascia preserale L’Eredità al 23.1% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.810.000 con 19.8%. L’Eredità ha raccolto 4.171.000 con 23.1% Su Rai 2 SWAT ha raccolto 620.000 spettatori con 3.8% ha raccolto 620.000 spettatori con 3.8% Su Rai 3 Blob segna 1.012.000 spettatori con 4.7% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.163.000 con 15.9%. Avanti un Altro: 3.200.000 con 18.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 873.000 con 4.2% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi raccoglie 604.000 con 3.8% Su La 7 Lie To Me ha registrato 134.000 con 0.8% Su Tv8 Cuochi d’Italia raggiunge 216.000 con 1.1% Ascolti Tv mercoledì 12 maggio 2021, l’access prime time Striscia la notizia sotto il 13% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.562.000 con 17.7% Su Rai 2 Tg2 Post ha raggiunto 926.000 telespettatori con 3.6% Su Rai 3 Nuovi eroi 1.044.000 con 4.5%. Un posto al sole 1.728.000 con 6.8% Su Canale 5 Striscia la notizia ha ottenuto 3.305.000 telespettatori con 12.8% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.149.000 con 4.7% e 1.004.000 con 3.9% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.111.000 telespettatori con 4.4% Su La 7 Otto e mezzo: 1.523.000 telespettatori con 6% Su Tv8 Guess my age ha registrato 414.000 telespettatori con 1.6% Su NOVE Deal With It ha siglato 469.000 con 1.9%

Ascolti Tv mercoledì 12, daytime mattutino

Bene I fatti vostri su Rai 2

Su Rai 1 Uno Mattina: 992.000 spettatori con 18%.Storie Italiane: 980.000 con 19% e 1.017.000 con 16.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.796.000 con 15.4%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 209.000 con 3.8%. I Fatti Vostri: 469.000 con 6.8% e 948.000 con 8.6%

Su Rai 3 Agorà convince 414.000 persone con 7.4%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.081.000 con 19.7% e 1.078.000 con 20.8%. Forum: 1.501.000 con 17.6%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 583.000 con 3.9%

Su Italia 1 CSI Miami: 221.000 con 3.2%. Cotto e Mangiato Menù: 355.000 con 3.7%

Su La 7 L’Aria che Tira: 362.000 con 5.7% e 519.000 con 4.4%

Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 35.000 persone con 0.6%

Ascolti Tv mercoledì 12, day time pomeridiano

Vince La vita in diretta

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.748.000 con 13.2%. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.970.000 con 18.1%. La Vita Diretta ha raccolto 1.994.000 con 17.3%

Su Rai 2 Il Giro di Italia ha registrato 1.025.000 spettatori con 8.5%

Su Rai 3 #Maestri ha ottenuto 386.000 con 3.7%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.801.000 con 16.4% e 1.925.000 con 16.5%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è seguito da 814.000 con 5.9%

Su Italia 1 Big Bang Theory segna 430.000 con 3.7%

Su La 7 Tagadà ha interessato 325.000 con 2.7%

Ascolti Tv mercoledì 12, seconda serata

Bene Tg3 Linea notte

Su Rai 1 Porta a Porta è seguito da 838.000 spettatori con 10.2%

Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 802.000 spettatori con 7%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna 760.000 spettatori con 9.9%

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 561.000 con 5.3%

Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 158.000 persone con 3.2%

Su Italia 1 Pressing Serie A Speciale è visto da 475.000 con 7.2%

Su Tv8 Permesso Maisano: 261.000 spettatori con 3.5%.

