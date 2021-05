Un passo dal cielo 6 Il sentiero delle ore su Rai 1 – trama, cast, anticipazioni

Condividi su







Canale 5 propone la quarta puntata di Buongiorno Mamma. La serie ha come protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. I due si calano rispettivamente nei ruoli di Guido e Anna Borghi.

Il racconto televisivo è una storia delle tinte drammatiche. Ed è basato sulla protagonista in coma da sette anni. Le puntate complessive sono sei e in ognuna sono compresi due episodi settimanali.

La regia è di Guido Manfredonia, mentre la produzione è affidata alla Luxvide di Luca e Matilde Bernabei per RTI.

La vicenda è liberamente ispirata ad una storia realmente accaduta.

Buongiorno mamma quarta puntata

Eco gli eventi che accadono nella quarta puntata della serie.

Guido indaga su Agata, mentre la ragazza organizza una festa a sorpresa per il suo compleanno, provocando in lui un’inaspettata reazione. Un evento drammatico del passato porta i telespettatori a scoprirne la ragione. Nel presente, Francesca non riesce più a controllare la sua forte attrazione per Armando, mentre Sole riceve inaspettate attenzioni da Federico. Nel frattempo Guido si trova costretto a prendere una decisione delicata che riguarda Agata: Vedremo che cosa è disposto a fare per proteggere la sua famiglia

Agata non sa come informare i ragazzi che deve lasciarli. Guido, intanto, si avvicina sempre più a Miriam, dopo aver scoperto un segreto nel passato della collega. Agata, a sua volta, si riavvicina a Vincenzo, ma non sa che anche lui nasconde un segreto. Francesca viene messa alle strette da Armando mentre Jacopo deve capire quali siano i suoi sentimenti per Greta. Ma un evento imprevisto stravolge le vite di tutti.

Il cast completo

Di seguito il cast del film Buongiorno mamma e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Guido Borghi – Raoul Bova

Anna Della Rosa – Maria Chiara Giannetta

Miriam Castellani – Serena Autieri

Armando – Erasmo Genzini

Francesca Borghi – Elena Funari

Jacopo Borghi – Matteo Oscar Giuggioli

Sole Borghi – Ginevra Francesconi

Michele Borghi – Marco Valerio Bartocci

Agata Scalzi – Beatrice Arnera

Maurizia Scalzi – Stella Egitto

Lucrezia Della Rosa – Barbara Folchitto

Filippo Della Rosa – Filippo Gili

Vincenzo Colaprico – Domenico Diele

Elio Borghi – Giovanni Calcagno

Gregorio “Greg” – Giovanni Nasta

Federico – Federico Cesari

Greta – Rausy Giangarè

Piggi – Niccolò Ferrero

