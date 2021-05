Condividi su







Ascolti Tv sabato 15 maggio 2021. Trionfa Amici in una serata piena di film e senza contro programmazione. Il talent, con la vittoria di Giulia, va ben oltre il 33% di share. Rai 1 bloccata al 10.5% di share. Ecco la risposta dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 15 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il film Io non mi arrendo ha ottenuto 2.253.000 telespettatori con 10.5%

Su Rai 2 FBI ha registrato 1.163.000 persone con 4.8%

Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha interessato 1.391.000 con 6.3%

Su Canale 5 Amici ha raccolto 6.667.000 spettatori con 33.5%

Su Rete 4 Changeling ha registrato 543.000 telespettatori con 2.5%

Su Italia 1 Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha registrato 838.000 con 3.5%

Su La 7 Jerry Maguire ha registrato 396.000 con 1.8%

Su Tv8 film Hancock: 368.000 telespettatori con 1.5%

Su NOVE Inganno d’amore – Il delitto Rosboch: 503.000 telespettatori con 2.1%

Ascolti Tv sabato 15 maggio 2021, la fascia preserale Su Rai 1 L'Eredità Weekend – La Sfida dei Sette: 2.408.000 con 16.3%. L'Eredità Weekend: 3.792.000 con 21.4% Su Rai 2 Dribbling ha conquistato 314.000 persone con 1.9% Su Rai 3 Blob sigla 952.000 spettatori con 4.8% Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend: 1.788.000 con 12.5%. Avanti un Altro! Weekend: 2.550.000 con 14.8% Su Rete 4 Tempesta d'Amore: 722.000 spettatori con 3.7% Su Italia 1 Internazionali d'Italia conquistano 641.000 con 3.3% Su La 7 Nomad – The Warrior ha ottenuto 219.000 con 1.5% Su Tv8 4 Ristoranti registra 214.000 spettatori con 1.1% Ascolti Tv sabato 15 maggio 2021, l'access prime time Soliti ignoti con Orietta Berti oltre il 20% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.939.000 telespettatori con 20.7% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: presentazione 1.055.000 con 5% e il programma 1.577.000 con 6.6% Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.369.000 telespettatori con 18.5% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 974.000 con 4,4% e 899.000 con 3.8% Su La 7 Otto e mezzo Sabato ha registrato 1.128.000 con 4.9% Su Tv8 4 Ristoranti ha siglato 344.000 telespettatori con 1.5% Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 302.000 persone con 1.3%

Ascolti Tv sabato 15, daytime mattutino

Domani è domenica al 3.4%

Su Rai 1 Unomattina in Famiglia: 1.492.000 con 23.4% e 1.296.000 con 21.5%

Su Rai 2 Domani è Domenica: 382.000 spettatori con 3.4%

Su Rai 3 Elisir del Sabato: 250.000 spettatori con 4.1%

Su Canale 5 Forum: 1.375.000 spettatori con 14.8%

Su Italia 1 Sport Mediaset: 936.000 spettatori con 5.5%

Su La 7 Like – Tutto ciò che Piace: 95.000 telespettatori con 0.6%.

Ascolti Tv sabato 15, day time pomeridiano

Italia Si sfiora il 13% nella seconda parte

Su Rai 1 Linea Blu: 2.003.000 con 12.3%. Italia Sì! 1.324.000 con 11% e 1.669.000 con 12.7%

Su Rai 2 Giro d’Italia: 1.587.000 spettatori con 11.1%

Su Rai 3 Tv Talk è seguito da 1.081.000 telespettatori con 8%

Su Canale 5 Verissimo è scelto da 2.110.000 con 16.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum ha coinvolto 878.000 con 5.5%

Su Italia 1 The Flash: 374.000 con 2.4% e 250.000 con 1.8%

Su La 7 Atlantide è scelto da 186.000 spettatori con 1.4%

Su Tv8 Prove di Motociclismo: 294.000 con 2.2%

Ascolti Tv sabato 15, seconda serata

Ciao Maschio al 7.3%

Su Rai 1 Ciao Maschio è stato seguito da 698.000 persone con 7.3%

Su Rai 2 Euro 2020 è scelto da 387.000 spettatori con 1.7%

Su Rai 3 Tg3 Mondo interessa 646.000 con 4.9%

Su Canale 5 Tg5 Notte ha informato 1.179.000 con 20.1%

Su Rete 4 10050 Cielo Drive è stato scelto da 128.000 con 1.7%

Su Italia 1 I Simpson: 422.000 con 2.3% e 340.000 con 2.1%

Su La 7 Giorni di tuono sigla 129.000 con 1.5%

Su Tv8 Mappe Criminali è seguito da 210.000 spettatori con 1.3%

