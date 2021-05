Condividi su







Ascolti Tv martedì 25 maggio 2021. Vince Il Commissario Montalbano con oltre il 22%. Le Iene hanno la meglio su La partita del cuore che resta al di sotto del 10% di share. Fra i tre talk si distingue diMartedì con Giovanni Floris per il migliore ascolto. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 25 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – La Luna di Carta: 4.659.000 con 22.1%

Su Rai 2 Game of Games – Gioco Loco ha registrato 609.000 telespettatori con 2.7%

Su Rai 3 #cartaBianca ha raccolto 903.000 con 4.4%

Su Canale 5 La partita del cuore ha raggiunto 2.197.000 telespettatori con 9.7%

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 995.000 telespettatori con 5.8%

Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato 1.689.000 con 10.1%

Su La 7 DiMartedì ha interessato 1.295.000 con 6.2%

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of: 370.000 con 1.7%

Su NOVE Il Potere dei Soldi ha raccolto 288.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv martedì 25 maggio 2021, la fascia preserale Cresce L’Eredità Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.636.000 con 22.3%. L’Eredità: 3.946.000 con 25.1% Su Rai 2 SWAT ha raccolto 505.000 con 3.6% Su Rai 3 Blob segna 949.000 con 4.7% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.677.000 con 14.5%. Caduta Libera 2.350.000 con 5.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha siglato 763.000 con 4% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 478.000 spettatori con 2.6% Su La 7 Lie To Me ha registrato 96.000 con 0.7% Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 236.000 con 1.3% Ascolti Tv martedì 25 maggio 2021, l’access prime time Scende Striscia, parità fra Tv8 e NOVE Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.143.000 telespettatori con 21.2% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 849.000 spettatori con 3.4% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 1.106.000 con 5%. Un Posto al Sole: 1.739.000 con 7.2% Su Canale 5 Striscina la Notizina registra 3.272.000 con 14.4% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.071.000 con 4.7% e 1.061.000 spettatori con 4.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.236.000 spettatori con 5.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha coinvolto 1.775.000 spettatori con 7.4% Su Tv8 Guess My Age: 433.000 spettatori con 1.8% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 439.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv martedì 25, daytime mattutino

Oltre il 15% E’ sempre mezzogiorno

Su Rai 1 Uno Mattina: 975.000 con 18.4%. Storie Italiane: 842.000 con 17.5% e 905.000 con 15.8%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.664.000 con 15.3%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 234.000 spettatori con 4.5%. I Fatti Vostri: 422.000 con 6.7% e 836.000 con 8.3%

Su Rai 3 Agorà coinvolge 386.000 spettatori con 7.1%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.037.000 con 19.7% e 931.000 con 19.2%. Forum: 1.526.000 con 19.3%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 574.000 con 4.1%

Su Italia 1 CSI Miami: 247.000 con 3.9%. Cotto e Mangiato Tocco dello Chef: 338.000 con 3.8%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 317.000 con 5.4% e 439.000 spettatori con 3.9%

Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 72.000 spettatori con 0.8%

Ascolti Tv martedì 25, day time pomeridiano

Vince ancora Alberto Matano contro Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.788.000 con 14.1%. Il Paradiso delle Signore: 2.033.000 con 20.2%. La Vita Diretta ha raccolto 1.809.000 con 18.7%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul ha raccolto 379.000 con 3.3%

Su Rai 3 Aspettando… Geo: 605.000 con 6.3%. Geo: 925.000 spettatori con 9.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.615.000 con 17.4% e 1.749.000 con 17.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 1.006.000 spettatori con 7.6%

Su Italia 1 Big Bang Theory: 461.000 spettatori con 4.3%

Su La 7 Tagadà ha interessato 318.000 con 2.8%

Ascolti Tv martedì 25, seconda serata

Si mantiene basso Una pezza di Lundini

Su Rai 1 Porta a Porta è seguito da 1.043.000 spettatori con 12.8%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 310.000 spettatori con 2.1%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna 488.000 persone con 6.3%

Su Canale 5 X Style ha totalizzato 336.000 con 2.7%

Su Rete 4 Messaggio per Uccidere è scelto da 197.000 con 4.8%

Su Italia 1 APB: 461.000 con 10.2% e 258.000 spettatori con 7.7%

