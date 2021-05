Programmi Rai autunno 2021: molte conferme, poche novità, arriva Cattelan

Condividi su







Vi proponiamo i programmi che vedremo nell’autunno 2021 sulle Reti Rai. La stagione televisiva 2021-2022, in partenza a settembre, è all’insegna di molte conferme e pochissime novità.

Autunno 2021- Programmi Rai 1

Nel mese di settembre è previsto il ritorno di Uno Mattina, ma probabilmente non sarà più condotto da Marco Frittella e Monica Giandotti. Considerando i bassi ascolti registrati in questa stagione il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta sta pensando di rinnovare il format dividendolo in due segmenti. Saranno affidati a conduttori differenti.

Alle 9:55 torna Eleonora Daniele con Storie Italiane e Antonella Clerici, alle 11:55, con la seconda edizione di E’ Sempre mezzogiorno.

Anche la programmazione pomeridiana rimane invariata. Alle ore 14:00 ritroviamo infatti Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, seguita dai nuovi episodi della fortunata soap Il paradiso delle signore. Alle ore 17:00 torna anche Alberto Matano con La vita in diretta.

Nella fascia preserale è confermato il game show L’Eredità con Flavio Insinna. Amadeus invece torna alla conduzione de I soliti Ignoti nell’access prime time.

Per quanto riguarda i programmi in onda nel fine settimana, Marco Liorni torna il sabato con Italia sì che anticipa la messa in onda alle 14:00. A sua immagine invece darà la linea a L’Eredità.

A settembre tornano anche Tiberio Timperi e Monica Setta al timone di Uno Mattina in Famiglia. Confermatissime infine Mara Venier con Domenica In e Francesca Fialdini con A ruota libera.

Rai 1, le novità in prima serata, arriva Cattelan

Alcune novità invece riguardano i programmi in onda in prima serata. Alessandro Cattelan arriva in Rai a settembre con lo show Da grande. La messa in onda era inizialmente prevista in primavera ma è slittata in autunno per motivi organizzativi. Prima dell’approdo su Sky Cattelan era nel cast di Quelli che il calcio e… dal 2009 al 2011, edizioni condotte da Simona Ventura su Rai 2.

Amadeus invece sta preparando anche uno nuovo show dedicato alla musica Anni Settanta e Ottanta.

Sono infine confermati Tale e quale Show con Carlo Conti e Ballando con le stelle con Milly Carlucci. Dopo il successo della scorsa stagione torna anche The Voice Senior, lo show dedicato agli over 60.

Rai 2 autunno 2021, le novità

A settembre su Rai 2 torna il programma di Michele Guardì I Fatti vostri. E’ confermato alla conduzione Giancarlo Magalli ma non sappiamo ancora chi lo affiancherà.

Nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì torna, ma senza Bianca Guaccero, Detto fatto. Nella fascia preserale invece dovrebbe andare in onda un nuovo quiz condotto da Giancarlo Magalli.

In prima serata invece sono previste alcune novità. A settembre andranno in onda il varietà Liberi Tutti con Pino Insegno e il docu reality, dal titolo provvisorio, L’apprendista. E’ confermato inoltre il ritorno de Il Collegio.

L’appuntamento del giovedì con l’informazione, invece, si sposta in seconda serata dopo i bassi ascolti di Anni 20. Nella stessa fascia oraria tornano Pierluigi Diaco con la nuova edizione di Ti Sento e Valerio Lundini con Emanuela Fanelli in Una pezza di lundini.

Per quanto riguarda la programmazione del weekend Samantha Togni torna il sabato mattina con Domani è domenica. Confermata anche la seconda edizione di Ore 14 con Milo Infante. Paola Perego, invece terminata l’esperienza con Il Filo Rosso, conduce un nuovo programma che andrà in onda la domenica dalle 11 alle 13. Dovrebbe inoltre arrivare su Rai 2 anche Check up, andato in onda su Rai 1 dal 1977 al 2002.

Secondo indiscrezioni, infine, Quelli che il calcio dovrebbe slittare il lunedì in prima serata. Sono però confermati alla conduzione Mia Ceran, Luca e Paolo.

Rai 3 autunno 2021, le conferme

Per quanto riguarda Rai 3, almeno per il momento, tutti i principali programmi della rete sembrano essere confermati. Dovrebbero infatti tornare Agorà, Mi manda Rai tre, Elisir e Geo con Sveva Sagramola.

In prima serata invece sono previsti i ritorni di Report, Cartabianca con Bianca Berlinguer e Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli.

A settembre, inoltre, il sabato pomeriggio torna Massimo Bernardini con Tv Talk. La domenica invece Mezz’ora in più con Lucia Annunziata e il Kilimangiaro con Camila Raznovich. E’ infine confermato anche Che tempo che fa con Fabio Fazio.

