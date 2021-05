Condividi su







Ascolti Tv giovedì 27 maggio 2021. La serie Buongiorno mamma chiude in bellezza con il 19.5% di share. L’interessante puntata di Ulisse il piacere della scoperta si ferma al 15.9%. Dritto e Rovescio ha ma meglio su Piazzapulita. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 27 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha coinvolto 3.421.000 spettatori con 15.9%.

Su Rai 2 Venezia-Cittadella play off Serie B ha interessato 1.093.000 con 4.7%

Su Rai 3 Amore Criminale ha raccolto 1.356.000 persone con 5.8%

Su Canale 5 Buongiorno, Mamma! ha raccolto 3.855.000 con 19.5%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 970.000 spettatori con 5.4%

Su Italia 1 Una notte da leoni ha intrattenuto 1.273.000 telespettatori con 5.8%

Su La 7 Piazza Pulita ha registrato 887.000 con 5%

Su Tv8 I Delitti del BarLume: 496.000 spettatori con 2.1%

Su NOVE Sei Giorni, Sette Notti ha raggiunto 455 .000 con 2%

Ascolti Tv giovedì 27 maggio 2021, la fascia preserale Cresce ancora L’Eredità di Flavio Insinna Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.576.000 con 21.5%. L’Eredità: 4.011.000 con 25.4% Su Rai 2 SWAT ha raccolto 543.000 spettatori con 3.9% Su Rai 3 Blob sigla 978.000 spettatori con 5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.549.000 con 13.3%. Caduta Libera: 2.299.000 con 15% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha ottenuto 830.000 con 4.5% Su Italia 1 CSI Miami ha registrato 488.000 spettatori con 2.6% Su La 7 Lie To Me ha segnato 85.000 spettatori con 0.6% Su Tv8 Quattro Ristoranti raggiunge 208.000 con 1.2% Ascolti Tv giovedì 27 maggio 2021, l’access prime time Soliti ignoti oltre il 21% Su Rai 1 Soliti Ignoti registra 5.015.000 spettatori con 21.2% Su Rai 3 Nuovi Eroi raccoglie 1.060.000 con 5%. Un Posto al Sole: 1.665.000 con 7.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.000.000 spettatori con 16% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.213.000 con 5.5% e 1.095.000 spettatori con 4.6% Su Italia 1 CSI ha registrato 995.000 telespettatori con 4.2% Su La 7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1.517.000 spettatori con 6.5% Su Tv8 Guess My Age ha intrattenuto 390.000 spettatori con 1.7% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 414.000 persone con 1.8%

Ascolti Tv giovedì 27, daytime mattutino

Bene E’ sempre mezzogiorno

Su Rai 1 Uno Mattina: 838.000 con 16.1%.Storie Italiane: 855.000 con 17.9% e 986.000 con 17.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.716.000 con 15.7%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 199.000 con 3.9%. I Fatti Vostri: 358.000 con 5.7% e 890.000 con 8.8%

Su Rai 3 Agorà coinvolge 435.000 spettatori con 8.2%

Su Canale 5 Forum: 1.433.000 telespettatori con 18.1%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 545.000 persone con 3.8%

Su Italia 1 Cotto e Mangiato Menù raccoglie 305.000 telespettatori con 3.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 260.000 con 4.4% e 397.00 con 3.7%

Su Tv8 4 Ristoranti ha raccolto 87.000 spettatori con 1%

Ascolti Tv giovedì 27, day time pomeridiano

La vita in diretta al 19.6%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.792.000 con 13.9%. Il Paradiso delle Signore: 2.011.000 con 19.3%. La Vita Diretta ha raccolto 1.901.000 con 19.6%

Su Rai 2 Il Giro di Italia ha interessato 1.300.000 spettatori con 11%

Su Rai 3 Aspettando… Geo: 555.000 con 5.9%. Geo: 982.000 con 9.7%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.486.000 con 15.9% e 1.481.000 con 14.9%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 840.000 persone con 6.3%

Su Italia 1 Big Bang Theory segna 454.000 con 4.1%

Su La 7 Tagadà ha interessato 281.000 con 2.4%

Ascolti Tv giovedì 27, seconda serata

Venus club al 3.8%

Su Rai 1 Porta a Porta è stato scelto da 727.000 con 9.2%

Su Rai 2 Il Mythonauta sigla 201.000 spettatori con 1.5%

Su Rai 3 Sopravvissute segna 1.031.000 spettatori con 6.4%. Tg3 Linea Notte segna 454.000 con 5.4%

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 928.000 spettatori con 12%.

Su Rete 4 Sedotti e Bidonati è scelto da 188.000 con 4.5%

Su Italia 1 Venus Club è scelto da 413.000 spettatori con 3.8%

