Condividi su







Ascolti Tv lunedì 31 maggio 2021. L’isola dei famosi vince la serata. Sottotono la partita Under 21 tra Portogallo e Italia. Ottimi ascolti per Report. Le due nuove soap opera turche di Canale 5 esordiscono con un notevole gradimento di pubblico. Ecco, nei dettagli, la risposta dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 31 maggio 2021, il prime time

Su Rai 1 Portogallo-Italia ha registrato 3.084.000 spettatori con 13.9%.

Su Rai 2 Come ti Divento Bella! ha coinvolto 1.862.000 spettatori con 8.2% ha coinvolto 1.862.000 spettatori con 8.2%

Su Rai 3 Report ha ottenuto 2.160.000 spettatori con 9.4%

Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 15 ha raggiunto 2.926.000 con 19.2%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.049.000 telespettatori con 5.5%

Su Italia 1 Homefront ha intrattenuto 1.558.000 telespettatori con 7%

Su La 7 Insonnia d’Amore ha convinto 730.000 spettatori con 3.2%

Su Tv8 Gomorra – La Serie: 388.000 telespettatori con 1.7%

Su NOVE Australia ha registrato 265.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv lunedì 31 maggio 2021, la fascia preserale Tempesta d’amore al 4.5% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.659.000 con 21.7%. L’Eredità: 3.935.000 con 24.8% Su Rai 2 SWAT ha raggiunto 524.000 spettatori con 3.8% Su Rai 3 Blob sigla 1.079.000 con 5.4% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.398.000 con 12.1%. Caduta Libera 2.253.000 con 14.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 853.000 con 4.5% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 478.000 spettatori con 2.6% Su La 7 The Good Wife ha registrato 92.000 con 0.9% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 286.000 spettatori con 1.6% Ascolti Tv lunedì 31 maggio 2021, l’access prime time Testa a testa tra Tv8 e NOVE Su Rai 1 In corso la partita Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.259.000 telespettatori con 5.3% Su Rai 3 Nuovi Eroi 1.145.000 spettatori con 5.3%. Un Posto al Sole: 1.834.000 con 7.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.251.000 con 17.9% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.029.000 con 4.6% e 1.098.000 spettatori con 4.6% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.056.000 persone con 4.6% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.772.000 persone con 7.6% Su Tv8 Guess My Age: 515.000 spettatori con 2.2% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 533.000 con 2.3%

Ascolti Tv lunedì 31, daytime mattutino

Record per E’ sempre mezzogiorno

Su Rai 1 Uno Mattina raccoglie 918.000 con 16.7%. Storie Italiane: 910.000 con 18.4% e 1.115.000 con 18.9%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.924.000 con 17.5%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 221.000 con 4.1%

Su Rai 3 Agorà: 391.000 con 7.1%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 998.000 con 18.2% e 940.000 con 19%. Forum in replica: 1.315.000 con 16.5%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 616.000 con 4.3%

Su Italia 1 Cotto e Mangiato Tocco dello Chef: 301.000 spettatori con 3.4%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 302.000 con 5.1% e 486.000 con 4.3%

Su Tv8 4 Ristoranti: 119.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv lunedì 31, day time pomeridiano

Matano al 22% di share senza concorrenza. Bene le serie di Canale 5

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.841.000 con 14.6%. Il Paradiso delle Signore: 1.378.000 con 14.7%. La Vita Diretta ha raccolto 2.060.000 con 22.1%

Su Rai 2 Matrimonio Rosso Sangue: 453.000 con 5%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 557.000 persone con 6.3%.

Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore: 2.255.000: 18.9%. Love is in The Air: 1.965.000 con 20.3%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 692.000 spettatori con 5.3%

Su Italia 1 Big Bang Theory sigla 424.000 con 4.1%

Su La 7 Tagadà ha interessato 292.000 persone con 2.7%

Su Tv8 Finchè Ex non ci Separi: 312.000 con 2.5%

Su NOVE Il Mio Omicidio non ha più Segreti: 265.000 spettatori con 2.7%

Ascolti Tv lunedì 31, seconda serata

Sotto il 5% le Sette Storie di Rai 1

Su Rai 1 Sette Storie è seguito da 427.000 spettatori con 4.9%

Su Rai 2 Fuori Tema: 537.000 spettatori con 3.9%. I Lunatici: 180.000 con 2.2%

Su Rai 3 In Barba a Tutto: 741.000 telespettatori con 4.9%. Tg3 Linea Notte segna 486.000 con 5.7%

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 582.000 con 5.3%

Su Rete 4 Jenny’s Wedding: 165.000 con 3.3%

Su Italia 1 Poliziotto in Prova è visto da 494.000 persone con 5.6%

Condividi su