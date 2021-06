Condividi su







Ascolti Tv venerdì 4 giugno 2021. Vince Rai 1 con la partita amichevole che doppia il film di Canale 5 La scelta-The Choice. Ottimi risultati per Le storie di Quarto grado. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 4 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 Italia-Repubblica Ceca ha ottenuto 4.600.000 telespettatori con 20.9%

Su Rai 2 Quel bambino non sarà mai tuo ha raggiunto 1.151.000 persone con 5.3%

Su Rai 3 Sissi – La giovane imperatrice è scelto da 1.049.000 spettatori con 4.9%

Su Canale 5 La scelta – The Choice ha registrato 1.987.000 con 10.5%

Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie interessa 1.770.000 con 10.7%

Su Italia 1 Interstellar ha registrato 1.099.000 con 6.6%

Su La 7 Propaganda Live ha siglato 800.000 spettatori con 5.2%

Su Tv8 Italia’s Got Talent – best of: 324.000 con 1.5%

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 612.000 con 2.9%

Ascolti Tv venerdì 4 giugno 2021, Access Prime time Tg2 Post sfiora il 6% Su Rai 1 In corso la partita Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.267.000 telespettatori con 5.8% Su Rai 3 Nuovi eroi: 1.217.000 con 6.2% e Un Posto al Sole: 1.597.000 spettatori con 7.5% Su Canale 5 Striscia la notizia raccoglie 3.453.000 spettatori con 15.7%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.161.000 con 5.7% e 1.222.000 con 5.6% Su Italia 1 C.S.I. coinvolge 919.000 spettatori con 4.3%. Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 1.379.000 con 6.5% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 355.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE Deal With it – Stai al Gioco: 431.000 spettatori con 2%. Ascolti Tv venerdì 4 giugno 2021, Fascia Preserale Cresce Tempesta d’amore Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.383.000 con 21.8%. L’Eredità: 3.592.000 con 25.1%. Su Rai 2 S.W.A.T. ha raccolto 579.000 con 4.6% ha raccolto 579.000 con 4.6% Su Rai 3 Blob sigla 948.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.163.000 con 11.1%. Caduta Libera: 2.059.000 con 15%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 844.000 con 4.9% Su Italia 1 C.S.I. è visto da 428.000 persone con 2.6% Su La 7 The Good Wife: 89.000 spettatori con 0.7% Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 306.000 con 1.9% Su NOVE Little Big Italy 203.000 con 1.5%

Ascolti Tv venerdì 4, daytime mattutino

Sempre alto il gradimento di E’ sempre mezzogiorno

Su Rai 1 Unomattina: 896.000 con 18.2%. Storie Italiane: 757.000 con 17.4% e 942.000 con 17.7%. E’ sempre mezzogiorno è visto da 1.801.000 con 17.5%

Su Rai 2 Radio2 Social Club è scelto da 193.000 persone con 4.1%

Su Rai 3 Agorà: 383.000 spettatori con 7.6%

Su Canale 5 Forum: 1.185.000 spettatori con 15.9%

Su Rete 4 La Signora in giallo: 552.000 spettatori con 4.1%

Su Italia 1 Bones è scelto da 178.000 spettatori con 3%

Su La 7 L’Aria che Tira: 254.000 con 4.6% e 450.000 spettatori con 4.3%

Ascolti Tv venerdì 4, day time pomeridiano

Bene Il Paradiso delle Signore in replica

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.681.000 con 13.9%. Il Paradiso delle Signore: 1.202.000 con 13.5%. La Vita in Diretta intrattiene 1.819.000 con 20.5%

Su Rai 2 Squadra speciale Cobra 11 ha conquistato 362.000 con 2.7%

Su Rai 3 Geo Magazine è seguito da 712.000 persone con 7.5%

Su Canale 5 Mr. Wrong – Lezioni d’Amore 1.895.000 con 16%. Love Is In The Air 1.605.000 con 16.6%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 689.000 telespettatori con 5.5%.

Su La 7 Tagadà è visto da 294.000 con 2.7%

Ascolti Tv venerdì 4, seconda serata

Bene La Confessione su NOVE

Su Rai 1 Tv7 è stato scelto da 689.000 con 4.8%

Su Rai 2 Belve sigla 382.000 spettatori con 2.7%

Su Rai 3 Da quel Giorno interessa 455.000 persone con 3.1%

Su Rete 4 Motive è seguito da 346.000 spettatori con 7.3%

Su Italia 1 Il pianeta rosso è scelto da 339.000 telespettatori con 7.2%

Su La 7 TgLa7 informa 196.000 spettatori con 4.6%

Su Tv8 Io prima di te: 214.000 con 2.2%

Su NOVE La Confessione: 323.000 con 2.1% e 203.000 con 1.8%.

