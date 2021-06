Condividi su







Ascolti Tv giovedì 10 giugno 2021. Vince Non sposate le mie figlie e conquista la serata al ribasso. Viaggio nella grande bellezza non va oltre il 10.6%. Pieno di ascolti per Dritto e Rovescio che arriva al 9%. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel ai programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 1 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 Non Sposate le mie figlie 2 ha registrato 2.837.000 telespettatori con 13.6%.

Su Rai 2 Paradise Beach: Dentro l’incubo: 1.017.000 con 4.8%

Su Rai 3 Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia: 603.000 con 3.5%

Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Dinastie Reali, I Windsor: 1.835.000 con 10.6%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.429.000 spettatori con 9%

Su Italia 1 Una Notte da leoni 3 ha ottenuto 1.296.000 con 6.5%

Su La 7 Speciale Non è L’Arena – Abbattiamoli: 639.000 con 4.4%

Su Tv8 I Delitti Del BarLume – La Carta più alta: 378.000 spettatori con 1.8%.

Su NOVE Quasi Quasi Cambio i Miei: 299.000 telespettatori con 1.4% e 268.000 con 1.8%

Ascolti Tv giovedì 10 giugno 2021, la fascia preserale Tempesta d’amore al 4.6% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.478.000 con 21.4%. Reazione a Catena: 3.648.000 spettatori con 24.4% Su Rai 2 NCIS Los Angeles sigla 813.000 con 4.6% Su Rai 3 TGR ha informato 2.329.000 spettatori con 14.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.400.000 con 12.3%. Caduta Libera: 2.161.000 con 15% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha raggiunto 809.000 con 4.6% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 498.000 spettatori con 2.9% Su La 7 The Good Wife ha intrattenuto 85.000 persone con 0.8% Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 249.000 con 1.5% Ascolti Tv giovedì 10 giugno 2021, l’access prime time Striscia la notizia approfitta della debolezza di Sogno azzurro Su Rai 1 Sogno Azzurro: 2.540.000 spettatori con 11.9% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 967.000 spettatori con 4.4% Su Rai 3 Atletica Leggera: 1.136.000 spettatori con 5.4% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 3.755.000 con 17.5% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.228.000 con 6% e 1.575.000 con 7.3%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.104.000 telespettatori con 5.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.553.000 persone con 7.3% Su Tv8 Guess my age ha divertito 405.000 con 1.9%. Su NOVE Deal With It – Stai al gioco: 445.000 con 2.1%.

Ascolti Tv giovedì 10 giugno 2021, daytime mattutino

Agorà al 9%

Su Rai 1 Uno Mattina: 892.000 con 16.9%. Storie Italiane: 814.000 con 17.3% e 964.000 con 16.8%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.766.000 con 16.6%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 255.000 persone con 4.9%

Su Rai 3 Agorà ottiene 487.000 spettatori con 9%

Su Canale 5 Forum: 1.237.000 telespettatori con 15.9%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 594.000 persone con 4.3%

Su Italia 1 Bones ottiene 139.000 con 3%. Cotto e Mangiato Fuori Menù: 359.000 con 4.2%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 257.000 con 4.4% e 421.000 con 3.9%

Ascolti Tv giovedì 10, day time pomeridiano

La vita in diretta al 22.1%, record stagionale

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.731.000 con 14.4%. La Vita Diretta: 2.093.000 con 22.1%

Su Rai 2 Dribbling Europei: 667.000 spettatori con 4.7%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 752.000 spettatori con 7.4%.

Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore: 2.094.000 con 18.2%. Love is in the Air: 1.833.000 con 19.3%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: da 701.000 con 5.6%

Su Italia 1 Capitan Tsubasa ha raggiunto 503.000 spettatori con 3.5%

Su La 7 Tagadà ha interessato 349.000 telespettatori con 3%

Su Tv8 L’Atelier dei Miei Sogni ha raccolto 221.000 con 2.5%

Ascolti Tv giovedì 10, seconda serata

Ultima puntata di Venus al 5.6%

Su Rai 1 Porta a Porta è stato seguito da 812.000 persone con 8%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 284.000 spettatori con 3.7%.

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 492.000 con 8.5%

Su Rete 4 Totò Peppino e la dolce vita: 189.000 spettatori con 4.6%.

Su Italia 1 Venus Club: 579.000 spettatori con 5.6%

