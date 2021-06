Condividi su







Ascolti Tv martedì 15 giugno 2021. La partita Euro 2020 Francia-Germania vince la serata. Cala il gradimento di New Amsterdam. #cartabianca su Rai 3 al 6.3%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri

Ascolti Tv martedì 15 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 Francia-Germania ha ottenuto 7.074.000 spettatori con 31.2%.

Su Rai 2 I Casi della giovane Miss Fisher: 1.047.000 telespettatori con 4.6%

Su Rai 3 #cartabianca ha raggiunto 1.228.000 persone con 6.3%

Su Canale 5 New Amsterdam 3 ha siglato 1.830.000 spettatori con 9%

Su Rete 4 Io Loro e Lara registra 693.000 telespettatori con 3.5%

Su Italia 1 Le Iene presentano: Mario Biondo: un suicidio inspiegabile: 1.275.000 con 8.4%

Su La 7 The Queen – La regina: 622.000 spettatori con 2.8%

Su Tv8 50 Volte il primo bacio: 255.000 spettatori con 1.2%.

Su NOVE The Italian Job ha registrato 396.000 telespettatori con 2.8%.

Ascolti Tv martedì 15 giugno 2021, la fascia preserale Bene Reazione a catena con i nuovi concorrenti Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.479.000 con 21.6%. Reazione a Catena: 3.535.000 con 24.2% Su Rai 2 SWAT ha raccolto 555.000 con 4.2% Su Rai 3 Blob sigla 940.000 spettatori con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.132.000 con 10.5%. Caduta Libera: 1.842.000 con 13.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha raggiunto 855.000 persone con 4.8% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 406.000 spettatori con 2.5% Su La 7 The Good Wife: 56.000 con 0.5% e 92.000 con 0.7% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 247.000 spettatori con 1.6%. Ascolti Tv martedì 15 giugno 2021, l’access prime time Otto e mezzo al 6.1% Su Rai 1 In onda la partita Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 826.000 con 3.7% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 1.072.000 con 5.5%. Un Posto al Sole: 1.689.000 con 7.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate: 2.772.000 spettatori con 12.8% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.075.000 con 5.3% e 1.107.000 spettatori con 4.9% Su Italia 1 CSI ha registrato 815.000 telespettatori con 3.8% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.334.000 con 6.1% Su Tv8 Guess My Age ha registrato 367.000 spettatori con 1.7% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 430.000 spettatori con 2%

Ascolti Tv martedì 15, daytime mattutino

Storie italiane oltre il 20%

Su Rai 1 Uno Mattina: 857.000 con 17.1%. Storie Italiane: 932.000 con 19.7% e 1.133.000 con 20.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.780.000 con 16.8%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 196.000 telespettatori con 4%

Su Rai 3 Agorà convince 380.000 spettatori con 7.5%

Su Canale 5 Forum in replica: 1.206.000 telespettatori con 15.8%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha raggiunto 633.000 con 4.6% ha raggiunto 633.000 con 4.6%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 237.000 con 4.2% e 393.000 con 3.6%

Ascolti Tv martedì 15, day time pomeridiano

Sempre oltre il 21% La vita in diretta

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.671.000 con 13.9%. La Vita Diretta: 2.000.000 con 21.5%

Su Rai 2 Dribbling Europei ha registrato 668.000 con 4.7%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 631.000 telespettatori con 6.3%

Su Canale 5 Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1917.000 con 16.6%. Love is in the air 1670.000 con 17%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 816.000 spettatori con 6.5%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 542.000 persone con 4%

Su La 7 Tagadà ha registrato 345.000 spettatori con 3.1%

Ascolti Tv martedì 15, seconda serata

Esordio di Stasera Uccio al 4.2%

Su Rai 1 Notti Europee è seguito da 1.009.000 spettatori con 10.5%

Su Rai 2 Stasera Uccio: 605.000 spettatori con 4.2%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 516.000 spettatori con 7.1%.

Su Canale 5 X Style ha siglato 537.000 con 5.6%

Su Rete 4 La Sconosciuta è seguito da 212.000 spettatori con 3.6%

Su Italia 1 APB: 374.000 con 9.8% e 318.000 con 10.4%

