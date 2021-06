Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 16 giugno 2021. Pieno di ascolti per l’incontro Euro 2020 Italia- Svizzera vinto dalla nazionale azzurra per tre reti a zero. Soffrono tutte le altre trasmissioni. Ma regge Chi l’ha visto? che però scende al di sotto del 10%.

Ascolti Tv mercoledì 16 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 Italia-Svizzera ha registrato 13.346.000 spettatori con 5

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha siglato 2.031.000 telespettatori con 9.3%

Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni: 1.275.000 spettatori con 6%

Su Rete 4 Zona Bianca interessa 638.000 con 3.3%

Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò ha intrattenuto 741.000 con 3.1%

Su La 7 Tut – Il Destino di un Faraone ha registrato 235.000 con 1.5%

Su Tv8 Name That Tune si ferma a 255.000 spettatori con 1.1%

Su NOVE Accordi & Disaccordi ha raccolto 188 .000 persone con 0.7%

Ascolti Tv mercoledì 16 giugno 2021, la fascia preserale Sempre bene Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa vincente: 2.521.000 con 21.8%. Reazione a Catena 3.629.000 con 24.5% Su Rai 2 SWAT ha siglato 488.000 spettatori con 3.7% Su Rai 3 Blob: 1.009.000 spettatori con 5.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.204.000 con 11.1%. Caduta Libera: 1.898.000 con 13.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 862.000 persone con 4.8% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 430.000 spettatori con 2.6% Su La 7 The Good Wife: 99.000 con 1% e 127.000 con 0.9% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 251.000 telespettatori con 1.5%. Ascolti Tv mercoledì 16 giugno 2021, l’access prime time Paperissima Sprint Estate cala a 8% di share per l’effetto Italia-Svizzera Su Rai 1 In corso Italia-Svizzera Su Rai 2 TG2 Post ha siglato 704.000 telespettatori con 2.8% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 963.000 con 4.8%. Un Posto al Sole: 1.512.000 con 6.5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra 1.837.000 con 8%. Su Rete 4 Stasera Italia: 856.000 con 4.1% e 665.000 con 2.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 688.000 persone con 3% Su La 7 Otto e Mezzo ha raggiunto 1.060.000 spettatori con 4.6% Su Tv8 Guess my age ha divertito 213.000 persone con 0.9% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha siglato 265.000 con 1.2%

Ascolti Tv mercoledì 16, daytime mattutino

Altro record per E’ sempre mezzogiorno

Su Rai 1 Uno Mattina: 859.000 con 17%. Storie Italiane: 902.000 con 19.1% e 1.844.000 con 17.5%. E’ sempre mezzogiorno ha raccolto 1.844.000 con 17.5%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha segnato 212.000 spettatori con 4.3%

Su Rai 3 Agorà convince 397.000 persone con 7.7%

Su Canale 5 Forum: 1.068.000 telespettatori con 14%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha ottenuto 631.000 con 4.6%

Su La 7 L’Aria che Tira: 271.000 con 4.8% e 559.000 spettatori con 3.3%

Su Tv8 Ogni mattina: 34.000 telespettatori con 0.7%.

Ascolti Tv mercoledì 16, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno al 14.1%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.661.000 con 14.1%. La Vita Diretta: 2.003.000 con 21.9%

Su Rai 2 Dribbling Europei ha raccolto 606.000 con 4.3%

Su Rai 3 Geo Magazine ha coinvolto 685.000 telespettatori con il 6.8%

Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore: 1.796.000 con 16%. Love is in the Air: 1.572.000 con 16.6%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 724.000 spettatori con 5.9%

Su Italia 1 Capitan Tsubasa ha raccolto 501.000 con 3.6%

Su La 7 Tagadà ha interessato 340.000 persone con 3.2%

Ascolti Tv mercoledì 16, seconda serata

Anni Venti Estate si ferma a 1.9%

Su Rai 1 Notti Europee è seguito da 1.715.000 telespettatori con 18.2%

Su Rai 2 Anni 20 Estate: 228.000 spettatori con 1.9%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 594.000 spettatori con 8.3%.

Su Canale 5 TG5 Notte: 373.000 spettatori con 5.4%. The Baker and the Beauty: 149.000 con 3.6%

Su Rete 4 Confessione Reporter: 189.000 spettatori con 4.2%

Su Italia 1 La Solita Commedia: 368.000 spettatori con 4.1%

Condividi su