Ascolti Tv venerdì 18 giugno 2021. Dominano gli Europei di calcio. La partita Inghilterra-Scozia raggiunge il 24.4% di share. Non va bene il film di Canale 5 Mamma mia ci risiamo che relega la rete all’8.3%. Bene il film di Rai 2 Tra due madri che quasi raggiunge Canale 5. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 18 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 Inghilterra-Scozia ha conquistato 4.940.000 telespettatori con 24.3%

Su Rai 2 Tra due madri ha interessato 1.583.00 persone con 8%

Su Rai 3 Atlantic Crossing: 802.000 spettatori con 4.4%.

Su Canale 5 Mamma mia! Ci risiamo: 1.518.000 spettatori con 8.3%.

Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie: 1.663.000 telespettatori con 10.9%

Su Italia 1 La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone: 904.000 con 4.8%

Su La 7 I picari ha coinvolto 470.000 spettatori con 2.6%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – best of segna 309.000 con 3.6%

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 417.000 spettatori con 2.1%

Ascolti Tv venerdì 18 giugno 2021, la fascia preserale Cresce ancora Tempesta d’amore Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.310.000 con 20.8%. Reazione a Catena: 3.211.000 con 23.4% Su Rai 2 S.W.A.T. ha raggiunto 538.000 con 4.4% Su Rai 3 Blob sigla 859.000 con 5.2% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.218.000 con 11.6%. Caduta Libera: 1.791.000 con 13.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 891.000 persone con 5.5% Su Italia 1 C.S.I. è scelto da 501.000 spettatori con 3.3% Su La 7 The Good Wife ha raggiunto 104.000 con 1% e 98.000 con 0.7% Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 238.000 con 1.6% Su NOVE Gino, Gordon & Fred – Amici miei: 143.000 con 1% Ascolti Tv venerdì 18 giugno 2021, l’access prime time Paperissima Sprint al 13.2% Su Rai 1 In onda la partita Su Rai 2 Tg2 Post registra 852.000 con 4.2% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 1.127.000 con 6.3%. Un Posto al Sole: 1.545.000 con 7.8% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.609.000 spettatori con 13.2%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.028.000 con 5.7% e 985.000 con 4.9% Su Italia 1 C.S.I. 889.000 spettatori con 4.6%. Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 1.183.000 con 6.1% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’età: 285.000 spettatori con 1.5% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 356.000 con 1.9%.

Ascolti Tv venerdì 18, daytime mattutino

Calano leggermente le Storie Italiane

Su Rai 1 Unomattina: 855.000 con 17.5%. Storie Italiane: 750.000 con 16.1% e 938.000 con 17.1%. E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.762.000 con 16.7%

Su Rai 2 Radio2 Social Club è seguito da 200.000 con 4.2%

Su Rai 3 Agorà convince 341.000 persone con 6.8%

Su Canale 5 Forum in replica: 1.108.000 con 14.6%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 641.000 spettatori con 4.7% 641.000 spettatori con 4.7%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 212.000 con 3.8% e 331.000 spettatori con 3.1%

Su Tv8 Ogni Mattina registra 45.000 persone con 0.9%

Ascolti Tv venerdì 18, day time pomeridiano

Mr Wrong meglio di Love is in the air

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.652.000 con 14%. La Vita in Diretta: 1.855.00 con 20.7%

Su Rai 2 Quel nostro piccolo segreto: 457.000 persone con 4.9%

Su Rai 3 Geo Magazine interessa 610.000 persone con 6.3%

Su Canale 5 Mr. Wrong – Lezioni d’amore 1.857.000 con 16.3%. Love is in the air 1.525.000 con 15.6%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 684.000 telespettatori con 5.5%

Su Italia 1 Captain Tsubasa 522.000 con 3.7%

Su La 7 Tagadà 302.000 con 2.8%

Ascolti Tv venerdì 18 giugno 2021, seconda serata

Buon risultato per Le Belve di Rai 2 e Motive su Rete 4

Su Rai 1 Notti Europee è stato seguito da 877.000 persone con 9.1%

Su Rai 2 Belve ha registrato 648.000 spettatori con 5.2%

Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 378.000 telespettatori con 5%

Su Canale 5 Il mio grosso grasso matrimonio greco 2: 433.000 con 6.8%

Su Rete 4 Motive è visto da 391.000 spettatori con 9.2%

Su Italia 1 Il film Arctic Predator – Terrore tra i ghiacci: 392.000 con 5.3%

Su La 7 Il film Parenti Serpenti: 145.000 telespettatori con 2.3%

Su Tv8 50 volte il primo bacio: 182.000 spettatori con 2%

Su NOVE La Confessione: 267.000 persone con 2.1%

