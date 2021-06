Ascolti Tv giovedì 24 giugno 2021, Doc nelle tue mani 13.7%, Viaggio nella Grande Bellezza 9.6%

Condividi su







Ascolti Tv lunedì 21 giugno 2021. L’incontro Finlandia-Belgio sotto i 20%. La puntata in prime time di Mr Wrong non va oltre il 9% di share e si fa superare da Report su Rai 3. Ecco il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 21 giugno 2021, il prime time

Su Rai 1 Finlandia-Belgio ha registrato 4.175.000 telespettatori con 19.9%.

Su Rai 2 Hawaii Five O ha ottenuto 1.243.000 spettatori con 5.7%

Su Rai 3 Report ha registrato 2.007.000 con 9.9%

Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’amore ha raggiunto 1.670.000 telespettatori con 9%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.037.000 spettatori con 6.3%

Su Italia 1 La Furia dei Titani ha siglato 809.000 con 4%

Su La 7 Flawless – Un colpo perfetto ha registrato 692.000 con 3.5%

Su Tv8 Gomorra – La Serie: 345.000 spettatori con 1.7%.

Su NOVE La Mia Vita è uno Zoo: 372.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv lunedì 21 giugno 2021, la fascia preserale Bene la ripresa di Reazione a catena dopo due giorni di interruzione Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.614.000 con 22%. Reazione a Catena: 3.489.000 con 23.8% Su Rai 2 SWAT ha raggiunto 528.000 con 4% Su Rai 3 Blob sigla 842.000 spettatori con 4.7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida: 1.281.00 con 11.5%. Caduta Libera: 1.895.000 con 13.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 848.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 425.000 telespettatori con 2.6% Su La 7 The Good Wife: 87.000 spettatori con 0.6% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 285.000 telespettatori con 1.8%. Ascolti Tv lunedì 21 giugno 2021, l’access prime time Cresce Paperissima sprint Su Rai 1 In onda la partita Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 932.000 persone con 4.4% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 1.169.000 con 6.1%. Un Posto al Sole: 1.619.000 con 7.7% Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate: 2.977.000 spettatori con 14.2%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.024.000 con 5.3% e 1.042.000 con 4.9% Su Italia 1 CSI ha raggiunto 938.000 spettatori con 4.6% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.436.000 con 6.8% Su Tv8 4 Hotel: 439.000 persone con 2.1% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 295.000 con 1.4%

Ascolti Tv lunedì 21, daytime mattutino

Agorà al 7.2%

Su Rai 1 Uno Mattina: 851.000 con 17.6%. Storie Italiane: 849.000 con 18.1% e 1.003.000 con 17.6%. E’ sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.769.000 con 16.6%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 223.000 spettatori con 4.7%

Su Rai 3 Agorà convince 353.000 persone con 7.2%

Su Canale 5 Forum: 1.138.000 telespettatori con 14.6%

Su Rete 4 La Signora in Giallo ha siglato 636.000 con 4.6%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 262.000 con 4.6% e 349.000 con 3.2%

Ascolti Tv lunedì 21, day time pomeridiano

Ore 14 live al 5.4%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.544.000 con 13%. La Vita in diretta: 2.038.000 con 21.3%

Su Rai 2 Ore 14 Live: 640.000 spettatori con 5.4%

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 560.000 telespettatori con 5.5%.

Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’amore: 1.854.000 con 16.3%. Love is in the air: 1.714.000 con 17.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum, replica: 639.000 spettatori con 5.1%

Su Italia 1 Capitan Tsubasa: 499.000 spettatori con 3.6% 499.000 spettatori con 3.6%

Su La 7 Tagadà ha interessato 330.000 persone con 3%

Ascolti Tv lunedì 21, seconda serata

Belle così al 2.5%

Su Rai 1 Notti Europee: 950.000 spettatori con 10.6%

Su Rai 2 The Blacklist sigla 553.000 con 5.9%. Belle Così: 204.000 con 2.5%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 560.000 spettatori con 8.1%.

Su Canale 5 Cinema My Love: 566.000 con 8.1%

Su Rete 4 Volano Coltelli è scelto da 149.000 con 3.6%

Su Italia 1 Beowulf & Grendel è scelto da 367.000 persone con 4.6%

