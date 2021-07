Ascolti Tv domenica 4 luglio 2021, Una voce per Padre Pio 14%, Masantonio 8%

Condividi su







Ascolti Tv venerdì 2 luglio 2021. Ancora ascolti record per Euro 2020 con la partita Belgio-Italia per i quarti di finale. Canale 5 invece è ai minimi storici in termini di ascolti, il film Adaline- L’eterna giovinezza ha infatti interessato solo 769.000 telespettatori.

Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 2 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 l’incontro l’incontro Belgio- Italia per i quarti di finale di Euro 2020, ha registrato 15.483.000 telespettatori con 65.2%.

Su Rai 2 Fascino e morte a Hollywood ha conquistato 369.000 spettatori con 1.6%.

Su Rai 3 Beata ignoranza è seguito da 250.000 persone con 1.1%.

Su Canale 5 Adaline – L’eterna giovinezza 769.000 spettatori con 3.4%.

Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie ha coinvolto 916.000 spettatori con 5.2%.

Su Italia 1 Una ragazza e il suo sogno è stato visto 514.000 persone con 2.3%.

Su La 7 Joséphine, Ange Gardien 244.000 spettatori con 1.3%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of si ferma a 176.000 con 0.8%.

Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 123.000 spettatori con 0.5%.

Ascolti Tv venerdì 2 luglio 2021, la fascia preserale Ottimo risultato per la sfida Svizzera-Spagna Su Rai 1 la partita di Euro 2020 Svizzera-Spagna ha ottenuto una media 4.891.000 spettatori con 34.7% . Su Rai 2 S.W.A.T. ha registrato 509.000 spettatori con 3.8%. N.C.I.S. Los Angeles 700.000 con 4.1%. Su Rai 3 Tg Regione 1.672.000 persone con 10.8%. Blob 621.000 spettatori con 3.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.131.000 telespettatori con 9.9%. Caduta Libera 1.787.000 spettatori con 12.6%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 682.000 telespettatori con 3.9%. Su Italia 1 C.S.I. ha coinvolto 358.000 persone con 2.2%. Su La 7 The Good Wife si ferma a 121.000 con 1.1%. Su Tv8 Ristoranti ha interessato 185.000 spettatori con 1.2%. Su NOVE Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore arriva a 76.000 spettatori con 0.5%. Ascolti Tv venerdì 2 luglio 2021, l’access prime time In calo Paperissima Sprint Su Rai 2 Tg2 Post ottiene 316.000 telespettatori con 1.4%. Su Rai 3 Nuovi Eroi ha coinvolto da 573.000 spettatori con 2.9%. Un Posto al Sole registra 908.000 con 4.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 1.266.000 persone con 5.9%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 498.000 spettatori con 2.5%; 434.000 con 1.9%. Su La 7 In Onda ha coinvolto 448.000 spettatori con 2.1%. Su Tv8 4 Hotel registra 178.000 persone con 0.8%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 107.000 spettatori con 0.5%.

Daytime mattutino

Bene Unomattina Estate

Su Rai 1 Unomattina Estate conquista 778.000 spettatori con 17.1%. Dedicato 665.000 con 14.4%.

Su Rai 2 Desperate Housewives: 109.000 persone con 2.4%, 115.000 con 2.5%. Tg2 Italia 111.000 spettatori con 2.5%.

Su Rai 3 Agorà Estate 342.000 spettatori con 7.4%. Elisir d’Estate 228.000 con 5%.

Su Canale 5 Tg5 Prima Pagina ha informato 554.000 telespettatori con 17.3%. Tg5 Mattina 910.000 con 18.1%.

Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 ha coinvolto 155.000 persone con 3.4%.

Su La 7 Omnibus ha registrato 167.000 con 3.6%. Coffee Break invece 162.000 spettatori con 3.6%.

Su Tv8 Perfect Wedding visto da 78.000 persone con 1.7%.

Ascolti Tv, day time pomeridiano

In calo Estate in diretta, buon risultato per Mr Wrong e Love is in the air

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.490.000 spettatori con 11.4%. Il Paradiso delle Signore 1.062.000 con 9.4%. Estate in Diretta: 1.040.000 con 10.2%; 1.531.00 con 17.4%.

Su Rai 2 Dribbling Europei ha coinvolto 742.000 persone con 5.3%. Il Tour de France 1.003.000 con 9%.

Su Rai 3 Tg Regione ha informato 2.255.000 telespettatori con 16.7%.

Su Canale 5 Beautiful: 2.417.000 con 17.5%, Una Vita 2.354.000 con 18.2%. Mr. Wrong – Lezioni d’Amore 1.876.000 con 16.3%. Love Is In The Air 1.650.000 con 16.2.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum ha registrato 701.000 spettatori con 5.6%.

Su Italia 1 Simpson è visto 604.000 persone con 4.6%; 559.000 spettatori con 4.4%.

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 208.000 con 1.9%. Meraviglie senza Tempo 128.000 con 1.4%.

Su Tv8 Uno studente quasi perfetto visto da 253.000 persone con 2%. Innamorarsi a Mountain 242.000 spettatori con 2.5%.

Ascolti Tv venerdì 2 luglio 2021, seconda serata

In crescita Notti Europee

Su Rai 1 Notti Europee è stato seguito da 2.664.000 spettatori con 28%.

Su Rai 2 Belve registra 488.000 spettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Dove Danzeremo Domani? conquista 341.000 persone con 2.3%.

Su Canale 5 Best of Me – Il meglio di me registra 471.000 con 5.9%.

Su Rete 4 Criminal Intent è stato seguito da 226.000 persone con 5%.

Su Italia 1 Arturo è visto da 304.000 spettatori con 4.1%.

Su La 7 il Tg La7 ha informato 149.000 persone con 2.4%.

