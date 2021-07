Ascolti Tv mercoledì 21 luglio 2021, Benvenuti al Sud 14.3%, Superquark 12.9%

Condividi su







Ascolti Tv domenica 18 luglio 2021. Vivi e lascia vivere si ferma al di sotto del 9%. Fa meglio Delitti in Paradiso, mentre Grand Hotel resta ancora al di sotto del 10%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Audittel per i prrogrami andati in onda ieri,

Ascolti Tv domenica 18 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 Vivi e Lascia Vivere 1.729.000 spettatori con 9.27% e 1.298.000 con 8.25%

Su Rai 2 Delitti in Paradiso: 1.687.000 con 8.94% e 1.769.000 spettatori con 10.57%

Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha raccolto 1.037.000 spettatori con 5.98%

Su Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e Passioni ha raggiunto 1.429.000 spettatori con 9.86%

Su Rete 4 The Next Three Days è visto da 670.000 spettatori con 4.35%

Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 884.000 spettatori con 5.77%

Su La 7 Scoprendo Forrester ha siglato 441.000 spettatori con 2.95%.

Su Tv8 Il Tesoro dell’Amazzonia è scelto da 576.000 spettatori con 3.3%

Su NOVE Cambio Moglie sigla 271.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv domenica 18 luglio 2021, la fascia preserale Sempre bene Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 1.916.000 con 15.21%. Reazione a Catena: 3.185.000 spettatori con 21.54% Su Rai 2 Tourreplay ha interessato 604.000 spettatori con 4.04% Su Rai 3 Blob sigla 703.000 spettatori con 4.13%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia: 1.427.000 con 9.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 740.000 spettatori con 4.41%. Su Italia 1 CSI ha avuto un seguito di 479.000 spettatori con 3% Su La 7 Bell’Italia in Viaggio: 115.000 spettatori con 0.83% Su Tv8 Gran Premio di Formula 1 di Silverstone: 1.658.000 con 10.6% Ascolti Tv domenica 18 luglio 2021, l’access prime time Bene Techetechetè Su Rai 1 Techetechetè: 3.212.000 spettatori con 17.36% Su Rai 3 Sapiens File: 708.000 spettatori con 3.86%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.749.000 spettatori con 14.87% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 963.000 con 5.31% e 1.044.000 spettatori con 5.6%, Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.010.000 spettatori con 5.5% Su La 7 La7 20 Un Racconto Italiano: 475.000 spettatori con 2.6%.

Ascolti Tv domenica 18, daytime mattutino

Ottimi ascolti per Paesi che vai…

Su Rai 1 Uno Weekend: 1.022.000 spettatori con 18.16%. Paesi che Vai… 1.072.000 spettatori con 16.85%.

Su Rai 2 O Anche No ha raggiunto 79.000 persone con 1.29%

Su Canale 5 I Grandi Imperi della Storia: 545.000 con 8.95%. Santa Messa: 862.000 con 12.9%,

Su Rete 4 Detective Extralarge ha siglato 188.000 spettatori con 1.35%.

Su Italia 1 Sport Mediaset ha registrato 823.000 con 5.63%

Ascolti Tv domenica 18 luglio 2021, day time pomeridiano

Il meglio di Domenica in sopra il 13%

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In: 1652.000 con 13.01%

Su Rai 2 Tour de France all’arrivo 912.000 con 7.2%

Su Rai 3 Kilimangiaro Collection: 694.000 telespettatori con 6.02%

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1960.000 telespettatori con 13.97%

Su Rete 4 Il film Nell’anno del Signore: 368.000 telespettatori con 3.04%

Su Italia 1 Lucifer ha registrato 422.000 telespettatori con 3.24%

Ascolti Tv domenica 18, seconda serata

Bene Canale 5

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato 568.000 spettatori con 6.38%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva Estate: 455.000 spettatori con 4.58%

Su Rai 3 TG3 Mondo è scelto da 463.000 con 4.24%

Su Canale 5 The Baker and the Beauty: 381.000 spettatori con 7.55%

Su Rete 4 Compagnie Pericolose è seguito da 226.000 spettatori con 4.6% è seguito da 226.000 spettatori con 4.6%

Su Italia 1 Annabelle sigla 236.000 persone con 4.91%

