Perchè mangiamo gli animali? e Now su Sky Nature

Condividi su







Stasera in tv 20 luglio 2021. Italia 1 trasmette il secondo appuntamento con il concerto itinerante estivo Battiti Live. Su Rai 3, invece, è in onda il docu-film del 2020 su Fabrizio De Andrè intitolato Fabrizio De Andrè e PFM – Il concerto ritrovato. Segue tutta la programmazione prevista per stasera sulle reti pubbliche, private, digitali e satellitari.

Stasera in tv 20 luglio 2021 – Programmazione Rai

Su Rai 1, dalle 21.25, è in onda il film Una storia senza nome, con Alessandro Gassman. Valeria Tramonti una timida segretaria del produttore cinematografico Vitelli, è anche la vera autrice in incognito delle sceneggiature del noto autore Pes. Così, Rak le propone di scrivere la storia del furto della Natività, la tela di Caravaggio sottratta dalla mafia nel 1969 dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo. Tra i finanziatori del film c’è però uno Spatafora, affiliato a Cosa nostra.

Rai 2, alle 21.20, trasmette una nuova indagine de I casi della giovane Miss Fisher, intitolato La cripta delle lacrime. Dopo aver liberato una ragazza nomade tenuta prigioniera a Gerusalemme, la protagonista Miss Fisher indaga sulla scomparsa dell’intera tribù della giovane, avvenuta anni prima in circostanze misteriose.

Alle 21.00 su Rai 3 inizia il docu film intitolato Fabrizio De Andrè e PFM – Il concerto ritrovato. Si tratta delle registrazioni per un concerto svoltosi il 3 gennaio 1979 presso il padiglione C della Fiera di Genova, con protagonisti Fabrizio De André e la Premiata Forneria Marconi (PFM). Intervengono molti dei presenti al concerto, per fornire la loro testimonianza. A partire dai componenti del gruppo della PFM (Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli), alla compagna di De André, Dori Ghezzi.

Stasera in tv 20 luglio 2021 – Programmazione Mediaset

Rete 4 dalle 21.30 manda in onda Eliminators, film action in prima visione TV. Il film racconta la storia di Thomas, ex agente federale, in fuga dal suocero, un boss della malavita intenzionato a punirlo.

Su Canale 5, va in onda dalle 21:33 in prima visione tv Mr Wrong – Lezioni d’amore, la Stagione 1, Episodio 14. Ozgur ha una proposta a sorpresa in serbo per Ezgi, che invece è finalmente riuscita a diventare socia della Gabbia.

Su Italia 1 è proposto il secondo appuntamento musicale con il concerto estivo Battiti Live, a partire dalle 21.15. Quest’anno La location dell’evento è il Castello Aragonese di Otranto in Puglia. Come l’anno scorso, però, integrano l’evento 15 location itineranti site nelle principali località turistiche Italiane. Come Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

La programmazione di La7, TV8 e NOVE

Su La 7 torna il quotidiano di approfondimento In onda, trasmesso dalle 20.35. David Perenzo e Concita De Gregorio conducono la diciassettesima edizione del programma, che propone dibattiti e servizi inerenti argomenti di stringente attualità, politica, cronaca ed economia.

Alle 21.30, e poi alle 22.45 TV8 propone due puntate di seguito del reality Cinque ragazzi per me. Nel corso della versione italiana del dating show inglese, una ragazza single accoglie in casa sua cinque ragazzi. In seguito a una convivenza forzata di qualche giorno, deve decidere con quale dei ragazzi vorrebbe proseguire la convivenza, iniziando una relazione.

NOVE trasmette il film action tratto dall’omonima serie videoludica Lara Croft Tomb Raider – La Culla della vita. Angelina Jolie torna quindi a ricoprire il ruolo dell’archeologa del mistero Lara Croft in questo sequel, per ritrovare il misterioso manufatto africano noto come “la culla della vita”. Ma qualcun altro vuole trovarlo prima di lei…

Stasera in tv 20 luglio 2021 – I film in onda su Sky Cinema

Infine, vi proponiamo due film in onda sui canali satellitari di Sky Cinema.

Sky Cinema Canale 301 trasmette alle 21.15 il film fantascientifico Ready Player One, tratto dall’omonimo libro di Ernest Cline. Il creatore di un paradiso in realtà virtuale, Oasis, decide di donare la proprietà di tutti i suoi beni al primo giocatore che riuscirà a decifrare una serie di enigmi.

Infine, sempre su Sky Cinema Canale 301, dalle 23.40 è in onda il giallo-crime Cena con delitto – Knives Out. Un ricco ereditiere muore in circostanze misteriose proprio nel giorno in cui la sua intera famiglia, che non lo sopporta, è in visita per una notte a casa sua. Sta all’investigatore privato interpretato da Daniel Craig scoprire la verità sull’accaduto.

Condividi su