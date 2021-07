Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021, Superquark 12.1%, All Together Now 9.7%

Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021. Superquark con Piero Angela vince la serata con il 12.1%. La replica di All Together now si ferma al 9.7%. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021, il prime time

Su Rai 1 Superquark ha registrato 1.920.000 telespettatori con 12.1%.

Su Rai 2 Il Circolo degli Anelli è seguito da 1.002.000 spettatori con 6.4%.

Su Canale 5 All Together Now è visto da 1.443.000 persone con 9.7%.

Su Rete 4 Zona Bianca 845.000 telespettatori con 6%.

Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato 1.223.000 spettatori con 7.8%.

Su La 7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler 404.000 persone con 3%.

Su Tv8 Name That Tune- Indovina la Canzone 324.000 spettatori con 2.2%.

Su NOVE The November Man 360.000 con 2.2%.

Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021, la fascia preserale Reazione a catena vince su Conto alla rovescia Su Rai 1 Reazione a Catena: 3.209.000 con 24.2%. Reazione a Catena- L’Intesa Vincente: 2.174.000 con 20.8%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Best Of è seguito da 885.000 persone con 7.7%. Su Rai 3 TGR: 2.007.000 con 14.4%. Blob: 773.000 con 4.8%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia-presentazione:826.000 con 8.1%. Conto alla Rovescia: 1.358.000 con10.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 624.000 persone con 4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 315.000 con 2.8%. CSI: 379.000 spettatori con con 2.6%. Su La 7 The Good Wife: 109.000 con 1.2%- 133.000 con 1.1%. Su Tv8 Quattro Ristoranti: 269.000 telespettatori con 1.9% Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021, l’access prime time Un posto al sole all’8,1% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.040.000 telespettatori con 16.9%. Su Rai 2 TG2 Post: 1.133.000 spettatori con 6.3%. NCIS: 871.000 con 4.9%. Su Rai 3 Caro Marziano: 1.256.000 con 7.3%. Un Posto al Sole: 1.452.000 con 8.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 2.395.000 persone con 13.4%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 920.000 con 5.3%- 1.025.000 con 5.7%. Su La 7 In Onda è seguito da 956.000 telespettatori con 5.3%. Su Tv8 4 Hotel 377.000 spettatori con 2.1% Su NOVE Deal With It- Stai al Gioco: 340.000 con 1.9%.

Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021, daytime mattutino

Dedicato al 12%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 725.000 con 14.7%. Dedicato: 645.000 con 12%. Il Pranzo è Servito: 766.000 con 10.1%.

Su Rai 2 Tokyo Live 2020 è seguito da 1.650.000 spettatori con 22.4%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 202.000 con 3.8%. Elisir d’Estate: 177.000 con 3.3%.

Su Canale 5 Morning News: 568.000 con 10.8%- 462.000 con 9%. Forum: 1.006.000 con 12.3%.

Su Rete 4 Distretto di Polizia 7: 118.000 con 2.3%. Il Segreto: 157.000 con 1.4%.

Su Italia 1 Bones è seguito da 217.000 telespettatori con 2,8%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 174.000 con 2.6%- 256.000 con 2.2%.

Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021, day time pomeridiano

Una vita vince su Brave and Beautiful

Su Rai 1 Linea Verde Tour: 730.000 con 6.1%. Estate in Diretta: 970.000 con 10.8%- 1.466.000 con 17.1%.

Su Rai 2 Tokyo Live 2020: spettatori con 18.9%. Record- Oltre l’Impossibile: 901.000 con 10.8%

Su Rai 3 Question Time: 250.000 con 2.5%. Geo Magazine: 543.000 con 6.1%. Geo: 820.000 con 8.1%.

Su Canale 5 Beautiful: 2.371.000-16.9%. Una Vita: 2.066.000- 16.2%. Brave and Beautiful 1.666.000- 15.2%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 677.000 persone con 5.6%.

Su Italia 1 I Simpson: 540.000 con 3.9%- 607.000 con 4.7%. I Griffin: 472.000 con 3.9%. American Dad: 387.000 con 3.6%.

Su La 7 Eden è seguito da 172.000 spettatori con 1.7%.

Su Tv8 Vendetta Letale: 259.000 spettatori con 2.3%.

Su NOVE Donne Mortali: 325.000 spettatori con 3.2%.

Ascolti Tv, seconda serata

Superquark Natura all’8,8%

Su Rai 1 Superquark Natura ha registrato 574.000 telespettatori con 8.8%. ha registrato 574.000 telespettatori con 8.8%.

Su Rai 2 Record- Oltre l’Impossibile: 435.000 spettatori con 5.8%. Go Tokyo 2020: 283.000 con 7%.

Su Rai 3 Mister Wonderland è visto da 240.000 telespettatori con 2.1%.

Su Rete 4 Ispettore Callaghan: Il Caso Scorpio è Tuo: 180.000 con 4.6%.

Su Italia 1 Prodigal Son: 308.000 con 4.4%- 172.000 con 4.4%.

Condividi su