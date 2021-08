Ascolti Tv giovedì 12 agosto 2021, Doc-Nelle tue mani 15.1%, viaggio nella grande bellezza 9.9%

Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 11 agosto 2021. Con il 13.4% vince Superquark che supera Al Together Now. Bene i film di Rai 2 e Rai 3. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 11 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Superquark ha registrato 1.887.000 spettatori con 13.4%

Su Rai 3 Un Figlio all’improvviso: 1.284.000 spettatori con 8.3%.

Su Canale 5 All Together Now ha raccolto 1.423.000 persone con 10.9%

Su Rete 4 Zona Bianca: 670.000 spettatori con 5.4%

Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.052.000 telespettatori con 6.9%

Su La 7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler: 289.000 spettatori con 2.4%.

Su Tv8 X People – 10 Anni di Audizioni: 275.000 spettatori con 1.9%.

Su NOVE Un Weekend da Bamboccioni: 264.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv mercoledì 11 agosto 2021, la fascia preserale Nuovo record che Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.147.000 con 21.4%. Reazione a Catena: 3.184.000 con 26.3% Su Rai 2 SWAT ha registrato 486.000 spettatori con 4.4% ha registrato 486.000 spettatori con 4.4% Su Rai 3 Blob sigla 681.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha interessato 1.360.000 telespettatori con 11.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 709.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI: 394.000 spettatori con 3% Su La 7 The Good Wife: 64.000 persoe con 0.7% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 240.000 spettatori con 1.8%. Ascolti Tv mercoledì 11 agosto 2021, l’access prime time Bene Paperissima Sprint Su Rai 1 Techetechetè raggiunge 3.033.000 spettatori con 19% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 853.000 persone con 5.3% Su Rai 3 Via dei Matti N 0 raggiunge 585.000 spettatori con 3.8% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.360.000 spettatori con 14.7%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 867.000 con 5.6% e 975.000 spettatori con 6.1% Su Italia 1 NCIS ha registrato 803.000 telespettatori con 5.1% Su La 7 In Onda ha interessato 717.000 perone co 4.5% Su Tv8 4 Hotel ha siglato 478.000 spettatori con 3%

Ascolti Tv mercoledì 11, daytime mattutino

Dedicato al 13.8%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 699.000 con 16.8%. Dedicato 660.000 con 13.8%

Su Rai 2 La Nave dei Sogni: 428.000 spettatori con 5.4%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 282.000 telespettatori con 6.2%

Su Canale 5 Morning News: 717.000 con 15.8% e 689.000 con 15.1%. Forum: 1.202.000 con 16.1%

Su Rete 4 Il Segreto ha raccolto 156.000 persone con 1.5%.

Su Italia 1 Bones ha ottenuto 213.000 telespettatori con 3.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 157.000 con 2.8% e 277.000 spettatori con 2.7%

Ascolti Tv mercoledì 11, day time pomeridiano

Testa a testa tra le due soap opera di Canale 5

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.243.000 con 10.6%. Estate in Diretta: 878.000 con 10% e 1.474.000 con 17.1%

Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago: 570.000 telespettatori con 6.6%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha interessato 710.000 spettatori con 8%.

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.820.000 con 17.6%. Love is in the Air: 1.582.000 con 17.7%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 642.000 spettatori con 5.7%.

Su Italia 1 Big Bang Theory sigla 369.000 spettatori con 3.9%

Su La 7 L’Oro di Mackenna: 166.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv mercoledì 11, seconda serata

Leggerissima estate al 2.3%

Su Rai 1 Superquark Natura: 558.000 spettatori con 9.3%

Su Rai 2 Colpevoli: 361.000 telespettatori con 3.5%. Leggerissima Estate: 138.000 con 2.3%.

Su Rai 3 Ieri e Oggi: 399.000 spettatori con 4%.

Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 458.000 spettatori con 9%.

Su Rete 4 This is Elvis è scelto da 106.000 spettatori con 2.8%

Su Italia 1 Prodigal Son: 404.000 spettatori con 3.9%

Condividi su