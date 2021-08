Ascolti Tv martedì 17 agosto 2021, Love is All You Need 14.3%, La Casa tra le Montagne 9.1%

Condividi su







Ascolti Tv martedì 17 agosto 2021. Il film trasmesso da Rai 1 Love is All You Need vince su La Casa tra le Montagne in onda su Canale 5, la prima pellicola di un ciclo di film tedeschi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 17 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Love is All You Need ha registrato 2.072.000 spettatori con 14.3%. ha registrato 2.072.000 spettatori con 14.3%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 è seguito da 806.000 telespettatori con 5.3%.

Su Canale 5 La Casa tra le Montagne è visto da 1.063.000 persone con 9.1%.

Su Rete 4 Special Forces: Liberate l’Ostaggio 621.000 telespettatori con 4.4%.

Su Italia 1 Monaco-Shakhtar Donetsk è seguito da 995.000 spettatori con 6.3%.

Su La 7 In Onda Prima serata: 724.000 con 4.4%. Segreti Reali: 229.000 con 2.3%.

Su Tv8 My Old Lady 341.000 con 2.3%.

Su NOVE Rocky Balboa 458.000 con 3.1%

Ascolti Tv martedì 17 agosto 2021, la fascia preserale Reazione a catena vince su Conto alla rovescia Su Rai 1 Reazione a Catena: 3.217.000-26.3%. Reazione a Catena- L’Intesa Vincente: 2.041.000 con 20.8%. Su Rai 2 SWAT: 423.000 con 3.8%.NCIS Los Angeles: 644.000 con 4.6%. Su Rai 3 TGR: 2.016.000 con 15.6%. Blob: 638.000 con 4.5%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia-presentazione: 800.000 – 8.3%. Conto alla Rovescia: 1.293.000-10.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 652.000 telespettatori con 4.6%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 322.000- 3%. Camera Cafè: 252.000-2%. Su La 7 The Good Wife: 133.000 con 1.5%-132.000 con 1.1%. Ascolti Tv martedì 17 agosto 2021, l’access prime time In Onda quasi al 5% Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.105.000 spettatori con 19%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 758.000 con 4.6%. Su Rai 3 Via dei Matti N 0: 456.000 con 3%-474.000 con 2.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 2.344.000 persone con 14.3%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 876.000 con 5.6%- 1.051.000 con 6.4%. Su La 7 In Onda è seguito da 802.000 spettatori con 4.9%. Su Tv8 4 Hotel 498.000 con 3.1%. Su NOVE Deal With It- Stai al Gioco 214.000 con 1.3%.

Ascolti Tv martedì 17 agosto 2021, daytime mattutino

Il Meglio di Dedicato al 15.8%

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 758.000-17.2%. Il Meglio di Dedicato: 781.000-15.8%.

Su Rai 2 Desperate Housewives: 153.000 con 3%- 129.000 con 2.7%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 315.000 con 6.4%. Doc Martin: 365.000 con 5.9%.

Su Canale 5 Morning News: 703.000-14%; 614.000-12.8%. Forum: 1.119.000 con 14.6%.

Su Rete 4 Distretto di Polizia 8: 133.000 con 2.4%. Il Segreto: 199.000 con 1.9%.

Su Italia 1 Bones: 167.000- 3.2%; 282.000- 3.9%. Sport Mediaset: 954.000 con 7.3%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate – Il Diario 181.000 con 1.9%.

Ascolti Tv martedì 17 agosto 2021, day time pomeridiano

Linea Verde Estate quasi al 10%

Su Rai 1 Linea Verde Estate: 873.000 con 9.8%. Estate in Diretta: 1.300.000 con 15.6%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: 503.000 con 4.1%- 697.000 con 6.6%.

Su Rai 3 Una Pallottola nel Cuore: 585.000 con 6.8%. Geo Magazine: 627.000 con 7.4%

Su Canale 5 Beautiful: 2.330.000-17.5%. Una Vita: 2.078.000- 17.3%. Brave and The Beautiful: 1.598.000- 15.3%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 637.000 persone con 5.5%.

Su Italia 1 I Simpson: 657.000 con 5%; 695.000 con 5.6%.I Griffin: 588.000- 5.1%.

Su La 7 La Strana Coppia: 177.000 con 1.6%.

Su Tv8 Segreti che Uccidono: 316.000 con 2.9%.

Ascolti Tv, seconda serata

Champions League Live al 4.4%

Su Rai 1 Io Che Amo Solo Te ha registrato 658.000 telespettatori con 10.8%.

Su Rai 2 Colpevoli è visto da 396.000 persone con 3.8%.

Su Rai 3 Il Medico di Campagna è seguito da 307.000 spettatori con 4.7%.

Su Canale 5 TG5 Notte 205.000 spettatori con 5.5%.

Su Rete 4 L’Ultima Missione è seguito da 138.000 spettatori con 2.6%.

Su Italia 1 Champions League Live 569.000 spettatori con 4.4%. Ma:324.000 con 4.5%.

Condividi su