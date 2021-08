Ascolti Tv giovedì 19 agosto 2021, Doc 14.7%, Viaggio nella Grande Bellezza 7.7%

Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 18 agosto 2021. Piero Angela con Superquark vince la serata superando la replica di All Together Now su Canale 5 con Michelle Hunziker. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 18 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Superquark ha registrato 1.794.000 telespettatori con 12.8%.

Su Rai 2 Non Avrai Mai Mia Figlia è seguito da 1.226.000 persone con 8%.

Su Rai 3 Una Famiglia Senza Freni 1.034 .000 spettatori con 6.7%.

Su Canale 5 All Together Now è visto da 1.240.000 spettatori con 9.7%.

Su Rete 4 Zona Bianca è seguito da 737.000 telespettatori con 5.9%.

Su Italia 1 Chicago Fire è visto da 1.115.000 persone con 8%.

Su La 7 In Onda Prima Serata 726.000 spettatori con 4.5%.

Su Tv8 X Factor People- 10 Anni di Audizioni 282.000 con 2%.

Su NOVE Australia 274.000 con 2.5%.

Ascolti Tv mercoledì 18 agosto 2021, la fascia preserale Reazione a catena vince su Conto alla rovescia Su Rai 1 Reazione a Catena: 3.264.000-26.8%. Reazione a Catena- L’Intesa Vincente: 2.210.000- 22.3%. Su Rai 2 SWAT: 491.000 con 4.4%. NCIS Los Angeles: 625.000 con 4.5%. Su Rai 3 TGR: 2.096.000- 16.2%. Blob: 727.000- 5.1%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia-presentazione: 806.000 – 8%. Conto alla Rovescia: 1.233.000-10.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 643.000 persone con 4.5%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 352.000- 3.3%. CSI: 331.000-2.5%. Su La 7 The Good Wife: 159.000 con 1.6%- 181.000 con 1.8%. Su Tv8 Quattro Ristoranti: 216.000 con 1.7%. Ascolti Tv mercoledì 18 agosto 2021, l’access prime time Techetechetè supera Paperissima Sprint Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.417.000 telespettatori con 21.1%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 839.000 spettatori con 5.1% Su Rai 3 Via dei Matti N 0: 516.000 con 3.3%- 539.000 con 3.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.179.000 spettatori con 13.4%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 910.000 con 5.8%- 941.000 con 5.9%. Su Italia 1 NCIS è visto da 783.000 persone con 4.9%. Su La 7 In Onda 775.000 spettatori con 4.8%. Su Tv8 4 Hotel: 464.000 con 2.9%. Su NOVE Deal With It- Stai al Gioco 290.000 con 1.8%.

Ascolti Tv mercoledì 18 agosto 2021, daytime mattutino

UnoMattina Estate sopra il 17%

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 710.000 con 17.3%. Il Meglio di Dedicato: 750.000 con 16%.

Su Rai 2 Desperate Housewives: 132.000 con 2.8%- 109.000 con 2.4%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 292.000- 6.4%. Elisir d’Estate: 203.000- 4.3%.

Su Canale 5 Morning News: 706.000-15.1%; 582.000- 13%. Forum:1.063.000 con 14.7%.

Su Rete 4 Distretto di Polizia 8: 126.000- 2.8%. Il Segreto: 181.000 con 1.8%.

Su Italia 1 Bones: 147.000- 3%; 250.000- 3.7%. Sport Mediaset: 853.000 con 6.6%.

Su La 7 Coffee Break Estate: 89.000-1.9%. L’aria che tira Estate 138.000-2.14%; 196.000- 1,87%.

Ascolti Tv mercoledì 18 agosto 2021, day time pomeridiano

Il Pranzo è servito al 10.8%

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.259.000- 10.8%. Linea Verde Estate: 841.000-9.7%. Estate in Diretta: 1.504.000- 18.2%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11:491.000- 4.2%; 576.000- 5.7%. Gli Omicidi del Lago: 551.000-6.4%.

Su Rai 3 Una Pallottola nel Cuore 2: 580.000- 6.8%. Geo Magazine: 610.000- 7.2%.

Su Canale 5 Beautiful:2.284.000-17.8%. Una Vita: 1.999.000- 17.1%. Brave and The Beautiful: 1.623.000 -16.1%. Love is in the Air: 1.337.000-15.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 631.000 persone con 5.6%.

Su Italia 1 I Simpson: 621.000-4.8%; 652.000- 5.4%. I Griffin: 517.000- 4.6%.

Su La 7 Quella Sporca Ultima Meta: 165.000-1.6%. La Vendetta di Penny: 307.000- 2.7%.

Ascolti Tv, seconda serata

Ieri e Oggi al 4%

Su Rai 1 Superquark Natura ha registrato 492.000 spettatori con 8.4%.

Su Rai 2 Colpevoli: 434.000 con 3.9%. Leggerissima Estate: 124.000 con 2.1%.

Su Rai 3 Ieri e Oggi è visto da 388.000 persone con 4%.

Su Canale 5 TG5 Notte 300.000 telespettatori con 6.5%

Su Rete 4 Gangster Story è seguito da 87.000 telespettatori con il 2.4%

Su Italia 1 Prodigal Son: 274.000 con 4%- 160.000 con 4.3%.

