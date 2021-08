Ascolti Tv 24 agosto 2021, Campeggio a cinque stelle 14.3%, La casa tra le montagne 10.1%

Condividi su







Ascolti Tv martedì 24 agosto 2021. Vince il film di Rai 1 in prima visione, Campeggio a cinque stelle. Canale 5 si ferma al 10.1%. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 24 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Campeggio a Cinque stelle ha registrato 2.410.000 spettatori con 14.3%.

Su Rai 2 Le Spie della Porta Accanto: 821.000 spettatori con 5%.

Su Rai 3 Ted Bundy – Fascino Criminale: 976 .000 spettatori con 5.8%

Su Canale 5 La Casa tra le Montagne ha raggiunto 1.214.000 spettatori con 10.1%

Su Rete 4 Sfida tra i Ghiacci: 658.000 spettatori con 4.3%.

Su Italia 1 PSV-Benfica ha interessato 1.105.000 spettatori con 6.4%

Su La 7 In Onda Prima Serata ha registrato 609.000 con 3.8%

Su Tv8 Per Sfortuna che ci sei: 287.000 spettatori con 1.7%.

Su NOVE Il 13° Guerriero ha raggiunto 272.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv martedì 24 agosto 2021, la fascia preserale Nuovo record per Reazione a catena Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.571.000 con 23.9%. Reazione a Catena: 3.655.000 con 27% Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose: 338.000 spettatori con 2.7% Su Canale 5 Conto alla Rovescia: 1.474.000 spettatori con 11.3% Su Rete 4 CSI ha registrato 532.000 spettatori con 4.6% ha registrato 532.000 spettatori con 4.6% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 532.000 spettatori con 3.2% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 373.000 spettatori con 2.6% Ascolti Tv martedì 24 agosto 2021, l’access prime time Le Teche di Rai 1 al 20.1% Su Rai 1 Techetechetè: 3.727.000 spettatori con 20.1% Su Rai 2 TG2 Post ha registrato 831.000 spettatori con 4.5% Su Rai 3 Un Posto al Sole ha siglato 1.183.000 spettatori con 6.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.543.000 spettatori con 13.6%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 917.000 con 5.1% e 994.000 con 5.3% Su La 7 In Onda ha interessato 903.000 persone con 4.9%

Ascolti Tv martedì 24, daytime mattutino

Agorà Estate al 6.3%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 706.000 con 16.4%. Dedicato ha ottenuto 793.000 con 14.4%

Su Rai 2 Un Ciclone in Convento: 391.000 spettatori con 5.2%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 299.000 spettatori con 6.3%

Su Canale 5 Morning News: 653.000 spettatori con 13.9%, nella prima parte, e 540.000 con 11.7%

Su Rete 4 Il Segreto ha raggiunto 155.000 spettatori con 1.4%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 225.000 con 4% e 285.000 spettatori con 2.7%

Ascolti Tv martedì 24, day time pomeridiano

L’apertura delle Paralimpiadi all’8%

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.150.000 con 9.6%. Estate in Diretta: 960.000 con 10.7% e 1.383.000 con 16%,

Su Rai 2 Cerimonia Apertura Paralimpiadi Tokyo 2020: 940.000 con 8%

Su Rai 3 Big Bang Theory: 382.000 spettatori con 7.3%

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.727.000 con 16.8%. Love is in the Air: 1.564.000 con 17.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum in replica: 722.000 spettatori con 6.2%.

Su Italia 1 Big Bang Theory: 382.000 spettatori con 3.9%

Ascolti Tv martedì 24, seconda serata

Musicultura Festival al 3.2%

Su Rai 1 Qualcosa è Cambiato: 640.000 spettatori con 8.9%

Su Rai 2 Musicultura Festival: 249.000 spettatori con 3.2%.

Su Rai 3 Visionari sigla 488.000 spettatori con 4.8%

Su Canale 5 TG5 Notte: 245.000 spettatori con 7.7%

Su Rete 4 The Keeper: 236.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 Champions League Live: 735.000 con 6.4%

