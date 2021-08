Ascolti Tv mercoledì 25 agosto 2021, Superquark 12.8%, Quasi amici 12.3%

Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 25 agosto 2021. Superquark vince la serata e supera di misura il film di Canale 5. Ottimo risultato per la Pallavolo femminile su Rai 2. Ecco, nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 25 agosto 2021, il prime time

Su Rai 1 Superquark ha registrato 2.032.000 spettatori con 12.8%.

Su Rai 2 Pallavolo femminile Croazia-Italia: 1.659.000 spettatori con 9.1%

Su Rai 3 Una Famiglia Allargata: 1.198.000 spettatori con 6.9%

Su Canale 5 Quasi Amici ha raccolto 2.021.000 spettatori con 12.3%

Su Rete 4 Zona Bianca: 706.000 spettatori con 5.1%

Su Italia 1 Chicago Fire ha ottenuto 1.321.000 spettatori con 7.1%

Su La 7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler: 372.000 spettatori con 2.9%

Su Tv8 X Factor People – 10 Anni di Audizioni: 314.000 spettatori con 2%

Su NOVE Il Segno della Libellula – Dragonfly: 392 .000 spettatori con 2.4%.

Ascolti Tv mercoledì 25 agosto 2021, la fascia preserale In onda al 5% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.216.000 con 21.8%. Reazione a Catena: 3.440.000 con 26.1% Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose: 345.000 con 2.9% Su Rai 3 Blob sigla 966.000 telespettatori con 6.1% Su Canale 5 Conto alla Rovescia ha ottenuto 1.427.000 spettatori con 11.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 675.000 con 4.2% Su Italia 1 CSI ha registrato 431.000 spettatori con 2.9% Su La 7 The Good Wife: 107.000 telespettatori con 1.2% Su Tv8 Quattro Ristoranti: 290.000 spettatori con 2.1%. Ascolti Tv mercoledì 25 agosto 2021, l’access prime time Techetechetè oltre il 19% Su Rai 1 Techetechetè: 3.589.000 spettatori con 19.4%. Su Rai 3 Un Posto al Sole ha siglato 1.251.000 spettatori con 6.8% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.316.000 telespettatori con 12.5%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 900.000 con 5.1% e 917.000 con 4.9% Su Italia 1 NCIS: 895.000 spettatori con 4.9%. Su La 7 In Onda ha interessato 930.000 telespettatori con 5%

Ascolti Tv mercoledì 25, daytime mattutino

Dedicato al 12.4%

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 667.000 con 15.3%. Dedicato ha ottenuto 602.000 con 12.4%

Su Rai 2 Paralimpiadi di Tokyo 2020: 65.000 spettatori con 3.3%,

Su Rai 3 Agorà Estate convince 274.000 persone con 5.7%

Su Canale 5 Morning News: 676.000 con 14.1% e 585.000 spettatori con 12.6%

Su Rete 4 Il Segreto ha raggiunto 154.000 spettatori con 1.5%.

Su Italia 1 Bones ottiene 200.000 spettatori con 3.9%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 233 .000 con 4% e 332.000 spettatori con 3.2%

Ascolti Tv mercoledì 25, day time pomeridiano

Il pranzo è servito supera il 10%

Su Rai 1 Il Pranzo è Servito: 1.220.000 con 10.1%. Estate in Diretta: 869.000 con 9.8% e 1.293.000 con 15.7%,

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: 388.000 spettatori con 3.2%,

Su Rai 3 Geo Magazine: 598.000 spettatori con 7.1%

Su Canale 5 Brave and The Beautiful: 1.750.000 con 17.2%. Love is in the air: 1.480.000 con 16.7%

Su Italia 1 American Dad: 412.000 spettatori con 4%

Su La 7 Eden ha registrato 194.000 spettatori con 1.9%

Su Tv8 Hacker Mortale: 276.000 spettatori con 2.5%

Ascolti Tv mercoledì 25 agosto 2021, seconda serata

Vitalia al 2.1%

Su Rai 1 Superquark Natura: 532.000 spettatori con 8.7%

Su Rai 2 Vitalia – Alle Origini della Festa: 275.000 spettatori con 2.1%.

Su Rai 3 Ieri e Oggi: 580.000 spettatori e 5.5%

Su Canale 5 Station 19: 640.000 spettatori con 8%.

Su Rete 4 Rolling Stone Special: 83.000 telespettatori con 2.2%

Su Italia 1 Prodigal Son è seguito da 525.000 spettatori con 4.5%

