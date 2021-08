Uomini e Donne 2021: Gemma dal chirurgo, Andrea Nicole prima tronista transgender

Condividi su







Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne nella settimana 1-5 marzo 2021. Sono soprattutto due le coppie al centro delle nuove dinamiche che si sono instaurate all’interno del programma dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

Ogni giorno l’appuntamento è su Canale 5 alle 14:45 dal lunedì al venerdì.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua lasciano il programma

La prima coppia interessata di cui si parla all’interno delle nuove puntate è composta da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due, stando alle anticipazioni rivelate sul web, sono in procinto di lasciare il programma dopo essersi confessati il proprio amore.

Riccardo e Roberta sono stati per molto tempo incerti sui propri sentimenti ed hanno fatto trascorrere più puntate nella speranza di poter avere loro stessi una visione totale e completa del sentimento che li univa.

Adesso sembra sia arrivato il momento decisivo e ambedue hanno deciso di dare una nuova chance al sentimento che li unisce. Il futuro per loro significa vivere la propria relazione al di fuori degli studi televisivi di Uomini e Donne. Perché è così che recita il regolamento della trasmissione.

Insomma Riccardo e Roberta faranno la loro scelta finale e finalmente ammetteranno di essere innamorati l’uno dell’altra al punto da non poter più vivere lontani. Vivranno invece lontano dai riflettori nella speranza che finalmente ognuno dei due abbia compreso che i sentimenti sono un fatto importante nella vita e non possono essere sottoposti alla volontà di rimanere sempre sotto i riflettori di un programma televisivo.

Il rapporto con Ida Platano

Per Riccardo Guarnieri non è la prima volta che si trova dinanzi ad una scelta definitiva. Per lui c’è il precedente rappresentato da Ida Platano. Anche con lei il protagonista del Trono Over di Maria De Filippi aveva cercato di costruire una relazione. Ma dopo un periodo in cui sembrava andasse tutto bene, la situazione invece è precipitata ed il loro rapporto è finito bruscamente.

Ricordiamo ai nostri lettori che Riccardo Guarnieri ed Ida Platano avevano partecipato insieme anche al programma Temptation Island. Proprio per vagliare i sentimenti reciproci avevano accettato di far parte del cast del reality delle gelosie. Anche questo esperimento non era andato per il verso giusto. Infatti i due erano usciti dal reality separati. Successivamente c’era stato un periodo di riappacificazione. Ma dopo qualche tempo era arrivata la rottura definitiva, causa anche il lockdown di marzo 2020.

Uomini e Donne 1-5 marzo 2021 – Gemma in love con Cataldo

L’altra coppia di cui si occuperà Uomini e Donne nelle puntate 1-5 marzo è rappresentata da Gemma Galgani e dal cavaliere Cataldo. I telespettatori assisteranno alle nuove dinamiche amorose che coinvolgono i due, dopo che la Galgani aveva già chiuso parecchie love story all’interno del programma di Maria De Filippi.

Arriveranno nuove avventure per la ex di Giorgio Manetti. E soprattutto i telespettatori assisteranno a come Gemma Galgani ha dovuto fare i conti con le avance un po’ troppo spinte del cavaliere Cataldo. Naturalmente il tutto sotto gli occhi dell’opinionista Tina Cipollari che non risparmia le solite battute al vetriolo alla dama di Torino del Trono Over.

