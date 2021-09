Ascolti Tv martedì 7 settembre 2021, Gloria 10.5%, Festival di Castrocaro 4.3%

Condividi su







Ascolti Tv domenica 5 settembre 2021. L’incontro calcistico Svizzera-Italia valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in onda su Rai 1 vince la serata registrando oltre 8 milioni di telespettatori. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 5 settembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Svizzera-Italia qualificazioni Mondali 2022 è seguito da 8.654.000 telespettatori con 42%.

Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 882.000 con 4.2%. NCIS New Orleans: 926.000 con 4.9%.

Su Rai 3 Juliet, Naked- Tutta un’altra Musica 587.000 telespettatori con 3%.

Su Canale 5 Grand Hotel è seguito da 1.579.000 persone con 8.8%.

Su Rete 4 L’Amore Criminale ha registrato 652.000 telespettatori con 3.6%.

Su Italia 1 Matrimonio a Parigi è seguito da 761.000 spettatori con 4%.

Su La 7 Churchill 312.000 spettatori con 1.8%.

Su Tv8 MasterChef 10 519.000 con 3.2%.

Su NOVE What Women Want- Quello che le Donne Vogliono 278.000 con 1.7%.

Ascolti Tv domenica 5 settembre 2021, la fascia preserale Reazione a catena vince su Caduta Libera Su Rai 1 Reazione a Catena: 3.230.000- 22.4%. Reazione a Catena-Intesa Vincente: 2.191.000- 18%. Su Rai 2 FBI è seguito da 785.000 telespettatori con 4.7%. Su Rai 3 TGR: 2.220.000 con 14.6%. Blob: 775.000 spettatori con 4.6%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida: 1.118.000-9.5%. Caduta Libera: 1.702.000-12.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 661.000 persone con 3.9%. Su Italia 1 CSI è seguito da 397.000 spettatori con 2.5%. Su Tv8 GP di Formula 1 d’Olanda: 1.126.000 con 9.4% . Ascolti Tv domenica 5 settembre 2021, l’access prime time Paperissima Sprint sotto l’11% Su Rai 3 Qui Venezia Cinema: 535.000 con 3%. Sapiens Files- Un Solo Pianeta: 747.000 con 3.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 2.168.000 persone con 10.7%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 771.000 con 4%- 892.000 con 4.3%. Su Italia 1 NCIS è seguito da 684.000 spettatori con 3.4%. Su La 7 Meraviglie senza Tempo 293.000 con 1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti 417.000 con 2.1%. Su NOVE Little Big Italy 183.000 con 0.9%.

Ascolti Tv domenica 5 settembre 2021, daytime mattutino

Azzurro- Storie di Mare al 20%

Su Rai 1 Uno Weekend: 1.065.000-18.5%; 1.320.000-21.3%. Azzurro- Storie di Mare: 1.288.000- 20%.

Su Rai 2 Giochi Paralimpici Tokyo 2020 68.000 spettatori con 3.4%.

Su Rai 3 Geo Magazine: 425.000 con 7.4%. Quante Storie: 356.000 con 3.1%.

Su Canale 5 Santa Messa 899.000-13.6%. Le Storie di Melaverde: 733.000-10.4%. Melaverde: 1.693.000 – 16.1%.

Su Rete 4 Casa Vianello: 113.000-1.8%; 119.000-1.8%. L’Isola di Pietro: 154.000 con 1.2%.

Su Italia 1 The Bold Type: 146.000- 2.3%; 136.000- 2%; 158.000-1.9%. Sport Mediaset XXL: 1.101.000- 7.8%.

Su La 7 Omnibus: 86.000-3.4%;152.000-2.6%. L’Aria che Tira- Il Diario: 103.000-0.9%.

Ascolti Tv domenica 5 settembre 2021, day time pomeridiano

L’Arca di Noè al 15.5%

Su Rai 1 Il Meglio di Da Noi… A ruota Libera: 1.338.000-10.8%. Techetechetè: 1.181.000- 10.9%.

Su Rai 2 Tokyo 2o20- Paralimpiche: 426.000-4.1%. Regata Storica di Venezia: 387.000-3.4%.

Su Rai 3 TgR: 1.978.000-14.7%. Kilimangiaro Collection: 793.000-7.5%.

Su Canale 5 L’Arca di Noè: 2.191.000-15.5%. Beautiful: 1.923.000-14.5%. Una Vita: 1.645.000-13.5%.

Su Rete 4 Assassinio sull’Eiger è visto da 364.000 persone con 3.1%.

Su Italia 1 Lucifer: 369.000-2.9%. The Brave:322.000-2.7%; 343.000-3.2%; 439.000-4.3%.

Su La 7 Serie A Femminile Fiorentina-Juventus 182.000 con 1.6%.

Su Tv8 Superbike 441.000 con 3.3%.

Ascolti Tv domenica 5 settembre 2021, seconda serata

Speciale Tg1 al 10.7%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 1.134.000 spettatori con 10.7%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 603.000 telespettatori con 6.6%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 295.000 spettatori 2.4%.

Su Canale 5 Gloria è visto da 620.000 persone con 8%.

Su Rete 4 Il caso Thomas Crawford 231.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 Fausto & Furio 420.000 con 5.6%

