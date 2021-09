11/9 le due ore che cambiarono il mondo, su Rai 1 con Monica Maggioni

Condividi su







Stasera in tv sabato 4 settembre 2021. Raitre trasmette il film drammatico L’insulto, con Adel Karam. Su Real Time, invece, va in onda il docu-reality Vite al limite.

Su Rai 5, alle 20.30, Premio Campiello. In diretta dall’Arsenale di Venezia, Andrea Delogu presenta la cerimonia di consegna del prestigioso premio letterario. Gli autori in finale sono Andrea Bajani, Paolo Nori, Paolo Malaguti, Giulia Caminito e Carmen Pellegrino.

Su Rai Premium, invece, alle 21.20, la fiction Màkari con Claudio Gioè. L’episodio di stasera s’intitola “E’ solo un gioco”. Saverio è costretto dal padre a partecipare ai funerali di Franco, un lontano cugino, morto in un incidente d’auto. Ascoltando i racconti dei presenti, però, Saverio intuisce che Franco è stato ucciso.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. I fratelli John e Lonnie sono completamente diversi, ma condividono una situazione difficile causata dal loro peso. Ora hanno entrambi la necessità di perdere molti chili se vogliono tentare di salvare i loro rispettivi rapporti.

I film di questa sera sabato 4 settembre

Su Raiuno, alle 21.25, il film musical del 2020, di Nacho Alvarez, Ballo ballo. Un musical scandito dalle note delle più belle canzoni di Raffaella Carrà, che appare anche in un breve cameo. Ne è protagonista Maria (Ingrid Garcia Jonsson), una ragazza spagnola che dopo aver lasciato il fidanzato romano torna a Madrid dove l’attendono una carriera da ballerina e un nuovo amore.

Su Raitre, invece, alle 22.20, il film drammatico del 2017, di Ziad Doueiri, L’insulto, con Adel Karam, Kamel El Basha. Beirut. Una banale discussione per una perdita d’acqua si trasforma in una lite accesissima fra il libanese Toni (Adel Karam) e il profugo Palestinese Yasser (Kamel El Basha). Fra pugni e insulti razzisti , la controversia finisce in tribunale e rischia di innescare addirittura un caso nazionale.

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Tony Scott, Man on fire – Il fuoco della vendetta, con Denzel Washington. Un ex agente della Cia, ingaggiato di proteggere la figlia di una coppia di ricchi messicani, non può evitare che venga rapita. La sua vendetta sarà implacabile.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2012, di Susanne Bier, Love is all you need, con Trine Dyrholm, Pierce Brosnan. Due famiglie danesi si ritrovano a Sorrento per celebrare il matrimonio tra i rispettivi figli. Mentre ai ragazzi vengono dei dubbi, il padre della sposa s’invaghisce della madre di lei.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2019, di e con Ficarra e Picone, L’ora legale. In un paese siciliano, Pietrammare, Pierpaolo Natoli (Vincenzo Amato), un professore che ha dichiarato guerra all’illegalità e alle brutte abitudini, viene eletto sindaco. I due cognati, Salvatore (Salvatore Ficarra) e Valentino (Valentino Picone) e il paese intero vengono messi a dura prova.

Iris, Paramount

Su Iris, alle 21.00, il film di spionaggio del 1959, di Alfred Hitchcock, Intrigo internazionale, con Cary Grant, Eva Marie Saint. Scambiato per una spia, Roger Thornhill è braccato da una pericolosa organizzazione. Una donna affascinante sembra volerlo aiutare, ma potrà fidarsi di lei?

Su Paramount Network, invece, alle 21.10, il film drammatico del 1997, di Quentin Tarantino, Jackie Brown, con Pam Grier. Per arrotondare lo stopendio, la scaltra hostess Jackie contrabbanda denaro per conto di un mercante d’armi. Arrestata dalla polizia finge di collaborare per incastrare il trafficante.

Stasera in tv sabato 4 settembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2020, di Dominic Cooke, L’ombra delle spie, con B. Cumberbatch. Tratto dalla storia vera dell’imprenditore Greville Wynne che collaborò come corriere con la Cia durante la Guerra fredda. Dovrà portare a Washington le informazioni top secret di una fonte sovietica.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Patrick Hughes, I mercenari 3, con Sylvester Stallone. Durante l’ennesima missione, Cesar rimane gravemente ferito. Ross, turbato, decide di portare a termine l’incarico con un gruppo nuovo e più tecnologico. Lee Chistmas e gli altri non ci stanno.

