Ascolti Tv mercoledì 22 settembre 2021, Luce dei Tuoi Occhi 15.8%, Pretty Woman 13.9%

Ascolti Tv mercoledì 22 settembre 2021. La fiction Luce dei Tuoi Occhi con Anna Valle vince la serata. Ottimo risultato per l’ennesima replica del film Pretty Woman con Richard Gere e Julia Roberts. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 22 settembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Pretty Woman ha registrato 2.786.000 telespettatori con 13.9%

Su Rai 2 L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 2.115.000 spettatori con 9.9%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.923.000 spettatori con 9.9%

Su Canale 5 Luce dei Tuoi Occhi è visto da 3.231.000 persone con 15.8%.

Su Rete 4 Zona Bianca 701.000 telespettatori con 4%.

Su Italia 1 Honolulu ha registrato 887.000 spettatori con 4.7%.

Su La 7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler 276.000 spettatori con 1.9%.

Su Tv8 X Factor 411.000 spettatori con 2.1%.

Su NOVE Accordi & Disaccordi 257.000 con 1.2%.

Su Real Time D’Amore e D’Accordo 340.000 con 1.5%.

Ascolti Tv mercoledì 22 settembre 2021, la fascia preserale Reazione a catena supera ancora Caduta Libera Su Rai 1 Reazione a Catena: 4.086.000-24%. Reazione a Catena-Intesa Vincente: 2.535.000-19.6%. Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose: 323.000-2.2%. NCIS Los Angeles: 682.000-3.4%. Su Rai 3 TGR: 2.584.000-14.3%. Blob: 1.034.000-5.1%. Su Canale 5 Caduta Libera-Inizia la Sfida: 1.700.000-13.7%.Caduta Libera: 2.610.000-16.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 806.000 persone con 3.9%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 432.000- 3%. CSI: 471.000-2.5%. Su La 7 The Good Wife: 132.000 con 1.2%- 161.000 con 1%. Su Tv8 Piatto Ricco 207.000 con 1.1%. Ascolti Tv mercoledì 22 settembre 2021, l’access prime time Soliti Ignoti- Il Ritorno vince su Paperissima Sprint Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.317.000 telespettatori con 18.5%. Su Rai 2 TG2 Post ha registrato 1.065.000 telespettatori con 4.5%. Su Rai 3 Via dei Matti N.0 913.000 con 4.2%. Un Posto al Sole: 1.614.000 con 7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è seguito da 3.330.000 persone con 14.3%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.057.000 con 4.7%- 1.057.000 con 4.5%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.158.000 persone con 5.1%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.406.000 spettatori con 6.1%. Su Tv8 Guess My Age 357.000 con 1.6%. Su NOVE Deal With It-Stai al Gioco 429.000 con 1.9%.

Ascolti Tv mercoledì 22 settembre 2021, daytime mattutino

Forum oltre il 19%

Su Rai 1 UnoMattina: 727.000-14.6%. Storie Italiane: 817.000-18.6%; 781.000-14.3%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.550.000-15.2%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 194.000-4.1%. I Fatti Vostri: 451.000-7.5%.

Su Rai 3 Agorà: 327.000-6.8%. Agorà Extra: 283.000-6.5%. Elisir: 327.000-6.1%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 747.000-15.7%; 624.000-14.4%. Forum: 1.430.000-19.3%.

Su Rete 4 The Closer: 81.000 con 1.8%. Il Segreto: 157.000-1.5%.

Su Italia 1 Grande Fratello Vip Daytime: 677.000-5.6%. Sport Mediaset: 931.000-6.9%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 234.000-4.2%; 432.000-4.2%.

Ascolti Tv mercoledì 22 settembre 2021, day time pomeridiano

La Vita in diretta quasi al 17%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno: 1.429.000- 12.1%. La Vita in Diretta: 1.403.000-15.3%; 1.632.000 -16.8%.

Su Rai 2 Ore 14: 445.000- 3.6%. Detto Fatto: 448.000-4.5%.

Su Rai 3 TGR Question Time: 335.000-3.1%. Aspettando Geo: 492.000-5.3%. Geo: 908.000-9%.

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.485.000- 22.2%. Amici: 1.483.000- 19%.Pomeriggio Cinque: 1.368.000 -15.3%; 1.383.000-14%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 716.000 persone con 5.8%

Su Italia 1 Young Sheldon: 387.000-3.8%. Mom: 282.000-3%. Friends: 215.000-2.4%..

Su La 7 Tagadà: 255.000 con 2.3%. Tagadoc: 97.000 con 1.1%.

Su Tv8 Un Autunno Molto Speciale 190.000-2%.Vite da Copertina: 82.000- 0.9%.

Ascolti Tv mercoledì 22 settembre 2021, seconda serata

Fortunata al 10.3%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 507.000 telespettatori con 7.9%.

Su Rai 2 Novantesimo Minuto 578.000 con 6.4%. I Lunatici: 142.000 con 4%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 547.000 spettatori con 8.1%.

Su Canale 5 Fortunata: 716.000 spettatori con 10.3%.

Su Rete 4 Benvenuto a Bordo 140.000 con 3.6%.

Su Italia 1 Pressing 264.000 con 5%.

