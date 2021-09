Citofonare Rai 2 con Simona Ventura e Paola Perego – anticipazioni

Condividi su







Stasera in tv mercoledì 22 settembre 2021. Su Raitre l’attualità con Chi l’ha visto?, programma condotto da Federica Sciarelli. Canale 5 propone la seconda puntata della fiction Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Stasera in tv mercoledì 22 settembre 2021, Rai

Su Raidue, alle 21.20, la fiction L’ispettore Coliandro. Titolo dell’episodio di stasera, “Il fantasma”. Dopo aver arrestato un criminale e aver fermato un enigmatico geometra, Coliandro (Giampaolo Morelli) è coinvolto assieme a De Zan in un incidente stradale. Il commissario finisce in coma e, una volta in ospedale, un misterioso killer tenta di ucciderlo, senza però riuscirci.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli torna stasera sul caso di Luigi Celentano (detto “Giggino Wi-fi”), il diciottenne di Meta di Sorrento (Napoli) di cui non si hanno più notizie dal 12 febbraio 2017. Qualche mese fa c’era stato un presunto avvistamento a Novara.

Su Rai 5, alle 21.15, Concerto OSN. Fabio Luisi ha diretto il primo concerto con pubblico all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. In scaletta il Concerto n. 1 in mi bemolle magg. Per pianoforte e orchestra di Liszt e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 di Cajkovskij detta “Patetica”.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona Bianca. Ai telespettatori piace lo stile pacato con cui Giuseppe Brindisi affronta i temi più caldi, ma quando è necessario il conduttore sa anche fronteggiare con fermezza le polemiche: è successo ad esempio nella puntata del 1° settembre, durante un acceso botta e risposta con Gianluigi Paragone.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Luce dei tuoi occhi. Luisa (Anna Valle) inizia a indagare sull’incidente accaduto a Valentina ed è costretta a coinvolgere Emma, l’ultima ad averla vista. Enrico intuisce che Emma nasconde qualcosa, ma la giovane non è pronta a fidarsi di lui. Luisa, intanto, continua la ricerca dell’auto pirata.

Su Italia 1, alle 21.20, la comedy show Honolulu. Buonumore, leggerezza e allegria: ecco la ricetta del nuovo programma condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli. Per la conduttrice napoletana si tratta del debutto sulle reti Mediaset. Tra i curatori del programma, Andrea Pisani e Luca Peracino, alias I PanPers.

Su Tv8, alle 21.15, il talent X Factor. Rivediamo la prima puntata della quindicesima stagione, in onda giovedì scorso. Spazio alle audizioni degli aspiranti concorrenti del talent, di fronte ai quattro membri della giuria: Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton e Mika.

Su Nove, alle 21.25, il talk show Accordi & Disaccordi. Secondo appuntamento con il talk condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. In quarantacinque minuti di dibattito i due giornalisti cercano di spingere i protagonisti della serata ad appianare i loro disaccordi trovando un punto in comune.

Su Real Time, alle 21.25, il game show D’amore e d’accordo. Anche se si sta insieme per tanti anni, potrebbe esserci qualcosa che ancora non si conosce del partner: è quello che Katia Follesa vuole scoprire con le coppie vip che hanno accettato di giocare per dimostrare che tra loro c’è davvero affinità.

I film di questa sera mercoledì 22 settembre 2021

Su Raiuno, alle 21.15, il film commedia del 1990, di Garry Marshall, Pretty Woman, con Julia Roberts, Richard Gere, Jason Alexander. Mentre vaga in auto per Los Angeles, il milionario Edward Lewis (Richard Gere) chiede informazioni a una squillo, Vivian (Julia Roberts). I due finiscono in hotel e dopo una notte di passione, l’uomo propone un patto: dietro compenso, lei dovrà stargli al fianco per una settimana spacciandosi per la fidanzata.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Shawn Levy, Real Steel, con Hugh Jackman, Evangeline Lilly. In un prossimo futuro, gli incontri di boxe vedono uno contro l’altro robot guidati dagli umani. L’ex pugile Charlie Kenton deve rimettere in sesto un vecchio modello.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2007, di Paul Thomas Anderson, Il petroliere, con Daniel Day-Lewis. Stati Uniti, inizio ‘900. Grazie al duro lavoro, il minatore Daniel diventa un grande petroliere. Ma la strada per il successo lo rende cinico e violento ed è lastricata di solitudine e tragedie.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2004, di Steven Soderbergh, Ocean’s Twelve – Il gioco continua, con George Clooney. Benedict esige la restituzione dei soldi che Ocean ha rubato dai suoi casinò. Per trovare la somma, Danny si reca in Europa con la banda per mettere a segno un furto sensazionale.

Stasera in tv mercoledì 22 settembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Saul Dibb, La Duchessa, con Keira Knightley, Ralph Fiennes. Nell’Inghilterra del XVIII secolo, lady Spencer è costretta a sposare un duca molto più anziano di lei, che poi la tradisce. Si consola con la moda, la politica e un giovane conte.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2021, di P. Chelsom, Security, con Marco D’Amore, Maya Sansa, Valeria Bilello. Roberto gestisce i circuiti di sicurezza che sorvegliano le ville di Forte dei Marmi. Una notte, davanti a una delle telecamere, una ragazza coperta di tagli e lividi chiede aiuto.

