Ascolti Tv martedì 12 ottobre 2021, Digitare il Codice Segreto 20.2%, Titanic 12.8%

Ascolti Tv martedì 12 ottobre 2021. Il film con Neri Marcorè su Rai 1 Digitare il Codice Segreto vince la serata. Buon risultato anche per il cult Titanic con Leonardo Di Caprio. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 12 ottobre 2021, il prime time

Su Rai 1 Digitare il Codice Segreto ha registrato 4.148.000 spettatori con 20.2%.

Su Rai 2 The Equalizer 2- Senza Perdono 1.351.000 telespettatori con 6.3%.

Su Rai 3 CartaBianca 878 .000 telespettatori con 4.6%.

Su Canale 5 Titanic è visto da 1.770.000 persone con 12.8%.

Su Rete 4 Fuori dal Coro ha registrato 965.000 spettatori con 5.8%.

Su Italia 1 Le Iene Show è seguito da 1.334.000 spettatori con 8.7%.

Su La 7 diMartedì 1.150.000 spettatori con 5.8%.

Su Tv8 Il Cacciatore di Ex 241.000 con 1.1%.

Su NOVE A-Team 276.000 con 1.3%.

Ascolti Tv martedì 12 ottobre 2021, la fascia preserale Piatto Ricco all’1.6% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 2.758.000-19.3%. L’Eredità 4.140.000-22.7%. Su Rai 2 NCIS è seguito da 708.000 telespettatori con 3.4%. Su Rai 3 TGR 2.968.000 con 15.2%. Blob 1.134.000 con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.942.000-14.1%. Caduta Libera 3.355.000-18.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 812.000 persone con 3.8%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 473.000 con 2.9%. CSI 584.000 con 2.9%. Su La 7 Ghost Whisperer 116.000-0.9%; 178.000-1%. Su Tv8 Piatto Ricco 331.000 con 1.6%. Su NOVE Cash or Trash-Chi Offre di Più? 151.000 con 0.8%. Ascolti Tv martedì 12 ottobre 2021, l’access prime time Otto e Mezzo al 7.4% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.004.000 telespettatori con 20.8%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 898.000 spettatori con 3.7% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.102.000-4.9%. Un Posto al Sole 1.642.000-6.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.804.000 persone con 15.8%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.174.000 con 5%-1.145.000 con 4.8%. Su Italia 1 NCIS 1.180.000 telespettatori con 5%. Su La 7 Otto e Mezzo è seguito da 1.773.000 spettatori con 7.4%. Su Tv8 Guess My Age 356.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 416.000 con 1.7%.

Ascolti Tv martedì 12 ottobre 2021, daytime mattutino

Forum al 17.9%

Su Rai 1 Storie Italiane 683.000-14.8%; 811.000-15%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.569.000- 15.3%. 683.000-14.8%; 811.000-15%.1.569.000- 15.3%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 198.000-4%. I Fatti Vostri 494.000-8.2%; 844.000-8.7%.

Su Rai 3 Agorà 481.000-9.3%.Agorà Extra 363.000-7.8%. Elisir 372.000-6.9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 938.000-18.5%; 784.000-16.9%. Forum 1.330.000 con 17.9%.

Su Rete 4 Hazzard 83.000-1.7%; 105.000-2.3%. Il Segreto 149.000 con 1.4%.

Su Italia 1 GF Vip 706.000 con 5.8%. Sport Mediaset 724.000 con 5.3%.

Su La 7 L’Aria che Tira 287.000 con 5.2%- 493.000 con 4.7%.

Ascolti Tv martedì 12 ottobre 2021, day time pomeridiano

In crescita Oggi è un altro giorno

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.557.000-13.1%. La Vita in Diretta 1.828.000 con 16.7%.

Su Rai 2 Ore 14 541.000 con 4.3%. Detto Fatto 406.000 con 4.1%. Italia-Svezia U21 762.000-6%.

Su Rai 3 #Maestri 378.000-3.7%. Aspettando Geo 650.000-6.9%. Geo 1.158.000-10.6%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.462.000-22.1%. Amici 1.841.000-19.4%. Pomeriggio Cinque 1.460.000 con 13.1%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 750.000 persone con 6%.

Su Italia 1 Mom 245.000-2.6%. Superstore 163.000-1.7%. Friends 169.000-1.7%.

Su La 7 Tagadà 310.000-2.9%. Tagadoc 123.000-1.3%.

Su Tv8 Vite da Copertina 106.000 spettatori con 1%.

Ascolti Tv martedì 12 ottobre 2021, seconda serata

Gridhouse al 6.6%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 697.000 telespettatori con 9%.

Su Rai 2 Ti Sento 368.000 telespettatori con 3.4%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 408.000 spettatori con 5.4%.

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 315.000 persone con 10%.

Su Rete 4 Eye Witness- Testimone Involontario 158.000 con 3.7%.

Su Italia 1 Gridhouse- A Prova di Morte 252.000 con 6.6%.

