Matrimonio a prima vista Italia 7 diretta 12 ottobre: le coppie in luna di miele

Va in onda questa sera la seconda puntata del nuovo programma televisivo Mystery Land.

Mystery Land seconda puntata – Anticipazioni

Arriva il secondo appuntamento di Mystery Land condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin.

La puntata di questa sera è dedicata alle streghe del passato e del presente.

Alvin e Aurora indagano sui misteri che si celano dietro questi personaggi. Parleranno con un’autentica strega, la quale non ha avuto alcun timore a parlare di sé. I due conduttori viaggiano per l’Italia alla ricerca di segreti. Entrano nel Museo della Tortura di Napoli per saperne di più sul mondo dell’inquisizione. Sempre nello stesso posto, Alvin e Aurora leggeranno il Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, ovvero un testo scritto nel 1486 e sul quale si sono basate le persecuzioni del ‘600.

Infine si parlerà delle streghe dell’Esquilino, a Roma.

Mystery Land seconda puntata – Diretta

Voce dà i comandi per i due conduttori per quanto riguarda l’indagine sulle streghe. Alvin si occuperà di parlare delle streghe di ieri, Aurora delle streghe di oggi.

Le radici storiche delle streghe risalgono a partire dal 2 millennio a.C.. Si ricordano figure storiche come Medea che aiutò Giasone a recuperare il vello d’oro e Maga Circe, che trasformava gli uomini in animali. Nella Grecia Antica si riteneva che ci fosse un luogo dove risiedevano: la Tessaglia. Dopo vari voci sulle streghe, sui loro incantesimi a volte spaventosi, le donne accusate di stregoneria iniziarono ad essere torturate e processate, fino alla morte. Ad esempio, durante il 17esimo e 18esimo secolo ci fu una famosa isteria di massa, che avvenne durante il processo di Salem. In quella occasione 19 persone furono uccise semplicemente per essere indagate di stregoneria.

Le streghe di oggi: le Wiccan

Dopo un’introduzione alle streghe di ieri, Aurora parla delle streghe di oggi. In particolare di un movimento nuovo, di nome Wicca, afferente ai fenomeni cosiddetti di neopaganesimo.

Per parlare di questa religione, entrambi i conduttori intervistano una vera strega Wiccan, che fornisce loro moltissime domande su quello che è la strega di oggi.

La ragazza, di nome Alice, spiega che la religione Wicca, non essendo ancora rivelata, non ha testi sacri, ma è a tutti gli effetti un movimento religioso. La strega in questione racconta la sua conversione che iniziò attraverso l’inserimento in un gruppo e il successivo rito di iniziazione. Lo scopo del rito è connettere quella persona alle menti del gruppo, allora loro connessione con la natura e il rapporto con il divino.

Una strega oggi svolge una vita del tutto “normale”. C’è chi lavora nel pubblico, come nelle scuole o negli ospedali, o come nel suo caso, che lavora nelle arti e nello spettacolo. Questo servizio, infatti, serve anche per sensibilizzare le persone sul fenomeno, che non è nient’altro che un’appartenenza volontaria ad un movimento religioso e che nulla delle voci malefiche sulle streghe di ieri, oggi, trova fondamento.

Liguria: Processo alle streghe

Quello avvenuto nel 1587 a Triora, in Liguria, fu il più crudele processo contro le streghe avvenuto in Italia.

In quell’anno a Triora v’era una brutta carestia, per cui occorreva trovare un colpevole, e, ovviamente, fu semplice prendersela con le streghe.

Si ricordano due donne che patirono in particolare modo le torture di quel processe. Isotta Stella, ad esempio, e Franchetta Borelli che dopo 21 ore di torture strazianti venne liberata. Cinque donne morirono per le torture e condizioni impossibili da superare. Le altre vennero liberate, ma di loro non si seppe più nulla.

I gatti delle streghe

Da sempre il gatto è un animale collegato alle streghe, questo per un’antica leggenda secondo cui in alcune occasioni le streghe assumevano sembianze di gatti, ovviamente neri, perché associati alla notte. Celebre fu lo scontro tra i Cristiani e i Pagani, in cui i gatti subirono la scomunica e si ordinò di ucciderli. In quell’occasione 8 milioni di gatti vennero seviziati e uccisi: le pene che subirono non era per niente diverse alle stesse riservate per le donne accusate di stregonerie.

Al contrario oggi, finalmente, il gatto è considerato come protettore di ogni tipo di maleficio.

Le streghe di Napoli

Aurora Ramazzotti si reca a Napoli per indagare ancora meglio sui misteri delle streghe. È incredibile scoprire come molte leggende popolari nascono nelle viscere del vulcano partenopeo.

Tra queste, Aurora racconta la storia di Maria La Rossa, all’epoca fidanzata con Michele, che, durante una tempesta, venne pietrificato da un fulmine. La donna da quel momento si trasformò in una vecchia, e divenne una strega. Da quel momento Maria fu arrestata e lasciata morire di sete e di fame nel centro di Napoli, esattamente a Portalba. Si narra che il suo cadavere invece di marcire, si pietrificò.

Un’altra storia è riguarda una violenta eruzione del Vesuvio avvenuta nel 1858. Gli abitanti, dopo l’eruzione, sentivano ogni notte grida assordanti di una donna. I cittadini si rivolsero ad una strega, che con una serie di incantesimi, cancellò quel fenomeno paranormale e libererò tutti dalle urla delle presunta donna.

Il libro per riconoscere le streghe

Dal 1487 al 1669 il Malleus Maleficarum, ovvero il libro delle streghe, venne aggiornato di anno in anno. A scrivere il libro furono i frati Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, con lo scopo di reprimere la stregoneria e l’eresia in Germania.

Il libro è strutturato in tre parti. La prima parte contiene il metodo per riconoscere le streghe, la seconda espone le differenze tra le tipologie di streghe e la terza, descrive i metodi utilizzati durante il processo inquisitorio contro le streghe.

Aurora legge nel libro le più assurde torture imposte alle presunte streghe.

Classifica mondiale delle streghe della seconda puntata di Mystery Land

Alvin stila la classifica delle streghe più terrificanti.

Al quinto posto v’è Morgana, nota per saper trasformare gli uomini in pietra o in animali. La strega guadagna 36 punti. Il quarto posto è di Catherine, soprannominata La Vicina. La strega era esperta nella creazione di potenti veleni mortali e per praticare aborti alle donne. Nel suo appartamento, infatti, vennero trovati ben due mila corpi di neonati. A lei spettano 37 punti. Il terzo posto va alla Strega di Hensel e Gretel, la quale merita 38 punti.

Il secondo posto è delle Streghe del Processo di Salem e guadagnano 41 punti. Al primo posto, infine, si trova la Strega di Blair, nota per divorare bambini.

Le streghe di Roma

Il conduttore questa volta si reca a Roma per narrare la storia delle streghe presenti nella Roma antica.

A Piazza Vittorio è tutt’ora presente la Porta Magica, luogo dove si svolgevano riti soprannaturali. Ciò testimonia come in questo quartiere ancora si sente l’eco di alcune rivoluzioni rituali inquietanti.

Nei rari momenti di silenzio delle strade romane, alcuni dichiarano di sentire ancora le urla delle streghe Canidia e Sagana

Ufo: i segreti del Pentagono

Al termine della puntata Alvin e Aurora proseguono l’intervista di Luis Elizondo, ex dipendente del Pentagono, che si licenziò proprio per non sottostare al mantenimento di alcuni segreti troppo ingombranti.

Dall’intervista viene fuori che i cittadini mondiali non sanno tutto, che la minaccia degli Ufo non è una semplice fantasia e che potrebbe diventare sempre più reale.

