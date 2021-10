Ascolti Tv sabato 16 ottobre 2021, Tu Si Que Vales 23.93%, Ballando con le Stelle 23.92%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021. La fiction Fino all’Ultimo Battito di Rai 1 vince sulla finale di The Star in the Star, condotto da Ilary Blasi. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021, il prime time

Su Rai 1 Fino all'Ultimo Battito ha registrato 3.955.000 spettatori con 20%.

Su Rai 2 The Good Doctor 1.155.000-4.9% di share. The Resident 613.000-3.4%.

Su Rai 3 Lui è Peggio di Me è seguito da 888.000 spettatori con 4.1%.

Su Canale 5 Star in the Star è visto da 2.057.000 persone con 12.7%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.064.000 spettatori con 6.5%.

Su Italia 1 Chicago Med 881.000 telespettatori con 5.1%.

Su La 7 PiazzaPulita 1.099.000 telespettatori con 6.8%.

Su Tv8 Cani Sciolti 474.000 con 2.3%.

Su NOVE Il Contadino cerca Moglie 391.000 con 1.8%.

Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021, la fascia preserale Blob al 5.9% Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 6 2.749.000-19.6%. L’Eredità 4.242.000-23.6%. Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose 301.000-1.8%. NCIS New Orleans 694.000-3.4%. Su Rai 3 TGR 2.999.000.15.7%. Blob 1.247.000- 5.9%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.151.000-15.7%.Caduta Libera 3.404.000-19.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 855.000 persone con 4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 529.000-3.4%. CSI 563.000-2.8%. Su La 7 Ghost Whisperer 114.000-0.9%-138.000-0.8%. Su Tv8 Piatto Ricco 320.000 con 1.6%. Su NOVE Cash or Trash- Chi Offre di Più 143.000 con 0.7%. Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021, l’access prime time Soliti Ignoti – Il Ritorno al 20.5%. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.874.000 telespettatori con 20.5%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 1.020.000 spettatori con 4.3%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.150.000-5.2%.Un Posto al Sole 1.636.000-6.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.945.000 persone con 16.6%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.266.000 con 5.5%- 1.158.000 con 4.9%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.177.000 persone con 5%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.777.000 spettatori con 7.5%. Su Tv8 Guess My Age 329.000 con 1.4%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 366.000 con 1.6%.

Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021, daytime mattutino

Elisir al 6.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 786.000-16.3%; 883.000-15%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.664.000- 15.7%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 186.000-3.6%. I Fatti Vostri 428.000-6.7%; 776.000-7.7%.

Su Rai 3 Agorà 403.000- 7.5%. Agorà Extra 350.000-7.3%. Elisir 370.000-6.3%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 968.000- 18.4%; 796.000-16.6%. Forum 1.368.000 con 17.3%.

Su Rete 4 Un Detective in Corsia 128.000-2.2%.Il Segreto 189.000-1.7%.

Su Italia 1 GF Vip daytime 754.000-5.9%. Sport Mediaset 731.000 con 5.3%.

Su La 7 L’Aria che Tira 300.000 con 5%-437.000 con 4%.

Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021, day time pomeridiano

Geo ancora in crescita

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.592.000-13%. La Vita in Diretta 2.012.000 con 18.4%.

Su Rai 2 Ore 14 543.000 con 4.2%. Detto Fatto 452.000 con 4.5%.

Su Rai 3 #Maestri 364.000-3.4%. Aspettando Geo 633.000-6.6%. Geo 1.294.000-11.7%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.643.000-22.9%.Amici 1.822.000-18.7%. Pomeriggio Cinque 1.591.000 con 14.4%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 766.000 persone con 6%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 333.000-3.3%. Superstore 193.000-2%. Friends 223.000- 2.2%.

Su La 7 Tagadà 320.000-2.9%. Tagadoc 142.000-1.5%.

Su Tv8 L’Amore in Fuga 251.000-2.6%. Vite da Copertina 132.000-1.3%.

Ascolti Tv giovedì 14 ottobre 2021, seconda serata

Pensa in Grande al 4.8%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 696.000 telespettatori con 9.6%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte è visto da 128.000 persone con 1.8%.

Su Rai 3 Illuminate è seguito da 548.000 telespettatori con 3.9%.

Su Canale 5 TG5 Notte 511.000 spettatori con 11.9%.

Su Rete 4 Pensa in Grande 180.000 con 4.8%.

Su Italia 1 Izombie 142.000 con 3.1%-84.000 con 2.9%.

