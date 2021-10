Cuori episodi L’americana e lo svedese e Finché amore non ci separi – trama, cast, anticipazioni

Condividi su







‘Sissi’ presto sarà su Mediaset. Nei giorni scorsi il colosso televisivo di Cologno Monzese ha annunciato, con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale e condiviso anche sulle pagine social dell’azienda, che si è aggiudicata i diritti della nuova serie tv dedicata interamente alla vita dell’imperatrice d’Austria.

Sissi, Mediaset: la serie tv evento su Canale 5

Il prodotto televisivo è stato presentato presentato in anteprima fuori concorso a Canneseries, l’evento dedicato alla serialità internazionale che si tiene nella celebre località francese. Sono stati mostrati i primi due episodi della serie tedesca.

La vita dell’Imperatrice d’Austria continua ad affascinare e catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo. Risale agli anni ‘50 la prima trilogia ispirata alla vita straordinaria, ma anche molto tormentata, di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata duchessa di Baviera e consorte di Francesco Giuseppe d’Austria, anche regina apostolica d’Ungheria, regina di Boemia e di Croazia.

Ha vissuto libera da vincoli sociali e lontana dalle rigide etichette e protocolli delle corti mitteleuropea del XIX secolo. La sua insofferenza nei confronti della disciplina di corte a Vienna era nota, così come quella relativa alle politiche imperiali e alle condizioni di vita delle popolazioni sotto il dominio dell’impero austro-ungarico.

Nonostante ciò, Elisabetta di Baviera, imperatrice d’Austria, è rimasta nell’immaginario collettivo simbolo della monarchia asburgica. La sua vita da favola, segnata anche da tanti dolori e malattie, si è interrotta tragicamente il 10 settembre 1898, quando fu uccisa a Ginevra, in Svizzera, dall’anarchico italiano Luigi Lucheni.

Sissi in tv dopo 60 anni dalla prima trilogia

E chissà se anche questo epilogo non abbia contribuito a farla diventare un mito nell’immaginario collettivo. Dopo 60 anni quindi dalla prima uscita della trilogia di Ernst Marischka, la storia di Sissi torna in tv. Sono due i prodotti cinematografici che narreranno in chiave 2.0 la vita dell’imperatrice. Entrambe le pellicole hanno già trovato una collocazione anche in Italia.

Prodotta dalla tv tedesca Rtl e distribuita da Beta Film, ‘Sissi’ traccerà i momenti più importanti della vita della duchessa di Baviera. Compresa quindi anche la romantica storia d’amore con l’Imperatore Francesco Giuseppe.

Sissi Mediaset nuova serie tv: i protagonisti, data uscita, location

La serie tv sarà composta da sei episodi da 45 minuti ciascuno. Ad interpretare Sissi sarà l’attrice emergente svizzero-americana Dominique Devenport. Al suo fianco Jannik Schümann nel ruolo di Franz. Nel cast ci saranno anche Désirée Nosbusch, David Korbmann, Tanja Schleiff, Paula Kober, Julia Stemberger, Pauline Rénevier e Marcus Grüsser.

I telespettatori non dovranno aspettare molto tempo per vedere sul piccolo schermo la serie ‘Sissi’. Mediaset, infatti, ha annunciato che andrà in onda su Canale 5, prossimamente. Si pensa nel 2022. In Germania la messa in onda della serie tv dedicata alla vita dell’imperatrice d’Austria (girata anche in Lettonia, Lituania, Austria ed Ungheria) dovrebbe andare in onda a fine anno.

Sissi Mediaset, anche Netflix al lavoro con una serie tv sull’imperatrice

Anche Netflix sta lavorando ad un progetto per la tv a pagamento che ne racconti la vita. Il titolo di questa nuova serie da vedere in streaming è The Empress. Attualmente in fase di produzione, si sa già che gli attori protagonisti sono Devrim Lingnau e Philip Froissant. Una serie tv che sembra proprio essere la degna erede di The Crown.

