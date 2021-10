Ascolti Tv sabato 23 ottobre 2021, Tu si que Vales 23.8%, Ballando con le stelle 22.3%

Condividi su







Ascolti Tv giovedì 21 ottobre 2021. La fiction di Rai 1 Fino all’ultimo battito con Marco Bocci e Bianca Guaccero vince ancora una volta nel prime time. Supera il film in prima visione di Canale 5 Fast & Furious – Hobbs e Shaw. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 21 ottobre 2021, il prime time

Su Rai 1 Fino all'Ultimo Battito ha registrato 4.177.000 telespettatori con 20.6%.

Su Rai 2 Marta- Il Delitto della Sapienza 589.000 telespettatori con 2.7%.

Su Rai 3 Lui è Peggio di Me è seguito da 852.000 spettatori con 4%.

Su Canale 5 Fast & Furious- Hobbs e Shaw è visto da 1.916.000 persone con 10.8%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.058.000 spettatori con 6.4% .

Su Italia 1 Chiedimi se sono felice è visto da 914.000 persone con 4.2%.

Su La 7 PiazzaPulita 1.013.000 spettatori con 6.1%.

Su Tv8 Napoli-Legia Varsavia 1.152.000 con 5%.

Ascolti Tv giovedì 21 ottobre 2021, la fascia preserale L’Eredità supera Caduta Libera Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 7 3.038.000 con 20.1%. L’Eredità 4.301.000 con 23%. Su Rai 2 Un Milione di Piccole Cose 265.000 con 1.6%. NCIS Los Angeles 686.000 con 3.3%. Su Rai 3 TGR 2.672.000 con 13.7%. Blob 1.158.000 con 5.4%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.419.000 con 16.8%. Caduta Libera 3.464.000 con 19.1%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 865.000 spettatori con 4%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 517.000 con 3.2%. CSI 610.000 con 3%. Su La 7 Ghost Whisperer 159.000 con 1.2%- 183.000 con 1%. Su Tv8 Piatto Ricco 255.000 con 1.2%. Su NOVE Cash or Trash- Chi Offre di Più 174.000 con 0.9%. Ascolti Tv giovedì 21 ottobre 2021, l’access prime time Un Posto al Sole al 7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.863.000 spettatori con 20.1%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 847.000 spettatori con 3.5%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.323.000 con 5.8%. Un Posto al Sole 1.693.000 con 7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.678.000 telespettatori con 15.2%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.039.000 con 4.5%- 838.000 con 3.4%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.152.000 persone con 4.8%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.658.000 spettatori con 6.9%. Su Tv8 Uefa Europa League 328.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Deal With It-Stai al Gioco 357.000 con 1.5%.

Ascolti Tv giovedì 21 ottobre 2021, daytime mattutino

Forum al 19.1%

Su Rai 1 Storie Italiane 833.000-17.2%; 891.000- 14.7%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.645.000 con 15.4%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 277.000-5.5%. I Fatti Vostri 452.000-6.9%; 770.000-7.7%.

Su Rai 3 Agorà 401.000 con 7.7%. Agorà Extra 323.000 con 6.8%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 914.000-17.8%; 797.000-16.7%. Forum 1.544.000 con 19.1%.

Su Rete 4 Hazzard 94.000-1.9%; 120.000-2.5%. Il Segreto 194.000 con 1.8%.

Su Italia 1 GF Vip daytime 703.000 con 5.6%. Sport Mediaset 902.000 con 6.6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 325.000 con 5.2%- 452.000 con 4.1%.

Ascolti Tv giovedì 21 ottobre 2021, day time pomeridiano

Ore 14 sotto il 5%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.608.000 con 13%. La Vita in Diretta 1.664.000 con 16.7%- 2.034.000 con 18%.

Su Rai 2 Ore 14 633.000 con 4.9%. Detto Fatto 457.000 con 4.4%.

Su Rai 3 #Maestri 392.000 con 3.6%. Aspettando Geo 619.000 con 6.3%. Geo 1.232.000 con 10.8%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.629.000-22.7%. Amici 1.752.000-17.6%. Pomeriggio Cinque 1.457.000 -14.1%, 1.715.000-15.2%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 759.000 persone con 5.9%.

Su Italia 1 Young Sheldon 437.000-3.9%. Mom 315.000-3.2%. Superstore 222.000-2.1%.

Su La 7 Tagadà 359.000 con 3.2%. Tagadoc 150.000 con 1.5%.

Su Tv8 Amore on the Road 211.000 con 2.1%. Vite da Copertina 87.000 con 0.8%.

Ascolti Tv giovedì 21 ottobre 2021, seconda serata

Porta a Porta al 10.2%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 751.000 telespettatori con 10.2%

Su Rai 2 Anni 20 Notte è visto da 187.000 persone con 2%.

Su Rai 3 Blob 359.000 con 2.8%. Tg3 Linea Notte 251.000 con 3.4%.

Su Canale 5 TG5 Notte è seguito da 463.000 spettatori con 7.9%.

Su Rete 4 Pensa in Grande 168.000 spettatori con 4.5%.

Su Italia 1 La Leggenda di Al, John e Jack 413.000 con 5.3%.

