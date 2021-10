Tu si que vales diretta 23 ottobre: tutte le esibizioni della sesta puntata

Condividi su







Ballando con le stelle 23 ottobre diretta: manca poco all’inizio della seconda puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci e che prende il via alle 20.35 con tante novità. L’attore Vincenzo Salemme sarà il ‘Ballerino per una notte’.

Vincenzo Salemme sarà il protagonista dello spazio “Ballerino per una notte”. Ad accompagnarlo nella sua performance sarà la maestra di ballo Ornella Boccafoschi. L’artista dovrà in poche ore imparare i passi di danza e la coreografia da seguire per la sua esibizione. Ci riuscirà?

Come di consueto, la sua esibizione sar poi sottoposta al giudizio dei giudici, che daranno un voto. Quest’ultimo poi si tramuterà in un bonus da attribuire a una delle coppie in gara. Le coppie in gara di Ballando con le Stelle 2021 che si sfideranno a colpi di danza sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira.

Per loro la possibilità dell’eliminazione, ma anche del ripescaggio in un momento successivo. Maestra di cerimonie la conduttrice Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, che oltre a condurci nel magico mondo del ballo, ci farà emozionare con le note della Big Band da lui guidata.

A bordo pista ritroviamo Roberta Bruzzone, Alberto Matano, Rossella Erra ( che avrà la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati) e Alessandra Mussolini, new entry di questa edizione.

A giudicare le performance dei ballerini la giuria di Ballando composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando sui profili ufficiali social del programma.

Ballando con le Stelle 23 ottobre diretta: omaggio a Pino Daniele

Prende il via la seconda puntata del dancing show di Rai 1. La maestra di cerimonia Milly Carlucci osa con uno smoking da sera rosso e rosa shocking. Dopo i consueti saluti, Paolo Belli va in sala prove per raggiungere i ballerini ed i maestri.

Le tre coppie che sono sul podio hanno beneficiato di 10 punti di bonus. Sapranno mantenere il vantaggio? Alla fine della gara della seconda serata ci sarà la prima eliminazione. Quale sarà la prima coppia ad essere eliminata a Ballando con le Stelle 2021?

L’omaggio della serata è fatto ad uno dei più grandi artisti della scena musicale italiana: Pino Daniele. Per l’occasione è stato chiamato Vincenzo Salemme, napoletano doc, a fare il ballerino per una notte, sulle note del celebre cantautore partenopeo.

Mietta positiva al Covid: cosa succederà alla coppia?

Ballerini e maestri si esibiscono in pista insieme con una coreografia e canzone di Raffaella Carrà. Milly annuncia che Mietta è risultata positiva al Covid. La cantante è in collegamento da casa sua. Positiva ma senza sintomi. Da regolamento se uno dei due elementi della coppia balla, anche da solo, in pista, prosegue la gara. Altrimenti c’è l’eliminazione. Fonts si sta sottoponendo al tampone.

Alessandra Mussolini ha deciso di non lasciare il programma. Ma prima di prendere il suo posto non ha potuto non lanciara qualche frecciatina a Selvaggia Lucarelli, con cui ha avuto una pesante querelle mediatica negli scorsi giorni. La new entry del programma si è proposta per sostituire in pista Mietta e ballare con Maykel Fonts, suo maestro nella precendete edizione di Ballando.

La prima coppia: Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

Si fa il recap della scorsa puntata per la coppia di Ballando con le Stelle 2021. L’attrice ha compiuto 85 il 20 ottobre scorso. Per ironizzare, l’artista è entrata in sala prove nei giorni scorsi con una maschera da vecchia. Strappi muscolari, rallentamenti, frustrazione per suor Costanza di Che Dio ci aiuti.

La coppia si è esibita in un merengue sulle note riadattare del celebre brano Voglio vivere così di Claudio Villa. La giuria. Pareri discordanti sulla performance. Selvaggia e Ivan pensano che Valeria abbia danzato meglio della volta precedente.

Per Mariotto invece la critica si indirizza ai vestiti indossati. Matano: “Fabrizi merita un applauso e ammaliati dallo spirito e dalla carica che dimostra“. La giuria ha dato un voto totale di 27 punti.

Ballando con le Stelle 23 ottobre diretta, seconda coppia: Andrea Iannone e Lucrezia Lando

“La prima volta a Ballando non me la scorderò sicuro” dice l’ex di Belen Rodriguez in risposta ad alcune domande dei fan. Lui non riesce ancora a lasciarsi andare, ma speriamo riesca a mostrare il vero Andrea e non Iannone che tutti conosciamo.

“Se le cose vanno troppo bene mi annoia, devo creare qualcosa di negativo per poi far funzionare le cose” ammette il campione. Sulle note di Bailando di Enrique Iglesias, la coppia balla una salsa. Andrea Iannone ha suscitato l’ormone di Alessandra Mussolini che gli dice: “Hai il movimento pelvico“.

Smith avrebbe voluto vedere qualcosa di più, ma desidera più movimento. Ivan Zazzaroni ricorda Marco Simoncelli, sollecita un commento: “Marco era un compagno di vita“. Il campione prosegue nel parlare anche di Valentino Rossi e del suo addio alle piste.

Selvaggia ipercritica disprezza la performance. La coppia totalizza 20 punti.

Terza coppia: Sabrina Salerno e Samuel Peron

“Sono maniaca della perfezione. Puoi diventare nemica di te stessa, ma è un bene perché puoi sempre spronarti a migliorarti” dice la cantante. Le manca la leggerezza e non riesce a rilassarsi mai. Ma è fatta così. Cambiare non avviene automaticamente.

La coppia si esibisce in una bachata sulle note di Killing me softly di Fugees. Il riadattamento dei brani musicali è affidato alla Big Band guidata da Paolo Belli. Com’è andata la performance. Ivan fa i complimenti alla Salerno. Canino dà un suggerimento alla ballerina: “Fidati del tuo maestro“.

Smith: “Per me sei una dei più bravi qua“. Selvaggia: “Vorrei vedere di più. Cosa c’è oltre le gambe?“. La coppia ha totalizzato 34 punti.

Quarta coppia: Memo Remigi e Maria Ermachkova

Alla sua età si possono fare ancora molte cose: lui lo sta dimostrando a Ballando con le Stelle.

