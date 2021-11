Ascolti Tv mercoledì 10 novembre 2021, Storia di una famiglia perbene 17.7%, Il Volo tributo a Morricone 16.6%

Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 10 novembre 2021. La fiction Storia di una Famiglia Perbene di Canale 5 vince nel prime time. Bene la replica de Il Volo – Tributo a Ennio Morricone in onda su Rai 1.Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 10 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Il Volo – Tributo a Ennio Morricone ha registrato 3.322.000 telespettatori con 16.6%.

Su Rai 2 Il Cacciatore 3 è seguito da 917.000 spettatori con 4.1%.

Su Canale 5 Storia di una Famiglia Perbene è visto da 3.538.000 persone con 17.7%.

Su Rete 4 Zona Bianca è seguito da 573.000 spettatori con 3.3%.

Su Italia 1 Suicide Squad ha registrato 1.368.000 telespettatori con 6.3%.

Su La 7 Non è L’Arena 799.000 telespettatori con 4.7%.

Su Tv8 X Factor 446.000 con 2.4%.

Su NOVE Accordi & Disaccordi 331.000 con 1.5%.

Ascolti Tv mercoledì 10 novembre 2021, la fascia preserale Blob al 5.2% Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 7 3.222.000-19.6%. L’Eredità 4.605.000-23.5%. Su Rai 2 Blue Bloods 514.000-2.9%.N.C.I.S. – Unità Anticrimine 877.000-4%. Su Rai 3 Tg Regione 2.932.000 con 14.4%. Blob 1.159.000 con 5.2%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida 2.333.000-14.9%. Caduta Libera! 3.602.000-19%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 855.000 persone con 3.9%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 603.000 spettatori con 2.9%. Su La 7 Ghost Whisperer 136.000-0.9%; 212.000-1.1%. Su Tv8 Piatto Ricco 227.000 spettatori con 1.1%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 224.000 con 1.1%. Ascolti Tv mercoledì 10 novembre 2021, l’access prime time Soliti Ignoti– Il Ritorno vince ancora su Striscia la notizia Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.965.000 telespettatori con 20.3%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 834.000 spettatori con 3.4%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.453.000 con 6.1%. Un Posto al Sole 1.837.000 con 7.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 4.240.000 persone con 17.3%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.042.000 con 4.3%; 1.095.000 con 4.4%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è visto da 1.271.000 persone con 5.2%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.687.000 spettatori con 6.9%. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età 354.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 433.000 con 1.8%.

Ascolti Tv mercoledì 10 novembre 2021, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 15.7%

Su Rai 1 Storie Italiane 971.000-20%; 909.000-15.7%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.648.000 con 15.7%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 218.000-4.1%. I Fatti Vostri 540.000-8.7%; 931.000-9.6%.

Su Rai 3 Agorà 472.000-8.6%. Agorà Extra 333.000-6.8%. Elisir 400.000-6.8%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 847.000-15.7%, 678.000-14%. Forum 1.389.000 con 18%.

Su Rete 4 Hazzard 116.000 con 2.4%. Detective in Corsia 137.000 con 2.4%.

Su Italia 1 GF Vip 6 654.000 con 5.2%. Sport Mediaset 657.000 con 4.8%.

Su La 7 L’Aria che Tira 282.000 con 4.8%- 377.000 con 3.5%.

Su Tv8 4 Ristoranti 103.000 con 1.4%. 4 Hotel 156.000 con 1.2%.

Ascolti Tv mercoledì 10 novembre 2021, day time pomeridiano

Uomini e Donne sfiora il 25%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.617.000 con 13%. La Vita in Diretta 2.321.000 con 17.4%. 1.617.000 con 13%.2.321.000 con 17.4%.

Su Rai 2 Ore 14 628.000-4.7%. Detto Fatto 442.000-4.2%. Una Parola di Troppo 419.000- 3.6%.

Su Rai 3 Tg Regione 2.583.000-18.9%. Aspettando Geo 856.000-8.2%. Geo 1.674.000-12.9%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.957.000-24.9. Amici 2.132.000-20.3%. Pomeriggio Cinque 1.693.000 -14.2%; 2.018.000-15%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 784.000 con 6.1%. Hamburg Distretto 21 407.000 con 3.8%.

Su Italia 1 Young Sheldon 371.000-3.3%. Big Bang Theory 280.000-2.6%.Due uomini e mezzo 246.000 -2.2%.

Su La 7 Tagadà 360.000 con 3.2%. Tagadoc 159.000 con 1.4%.

Su Tv8 Il Natale di Julia 276.000-2.3%. X Factor Daily 146.000-1.2%.

Ascolti Tv mercoledì 10 novembre 2021, seconda serata

Maurizio Costanzo Show quasi al 17%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 635.000 telespettatori con 9.5%.

Su Rai 2 ReStart è seguito da 173.000 spettatori con 1.6%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 589.000 telespettatori con 7.7%.

Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show è visto da 1.150.000 persone con 16.8%.

Su Rete 4 Get on Up – La storia di James Brown 121.000 spettatori con 2.7%.

Su Italia 1 Macchine mortali ha registrato 397.000 telespettatori con 5.7%.

Su La 7 TgLa7 179.000 spettatori con 3.2%.

