Un professore: anticipazioni, trama e cast della prima puntata in onda su Rai 1

Condividi su







Rai 1 propone da oggi la serie tv Un professore con gli episodi dai titoli rispettivamente Socrate e Roland Barthes. Si tratta di un prodotto di genere commedia con atmosfere drammatiche in onda da giovedì 11 novembre su Rai 1 in prima serata. Le puntate complessive sono sei ed ognuna è composta da due episodi.

Un professore Socrate e Roland Barthes – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alessandro D’Alatri. Personaggio principale è Alessandro Gassman nel ruolo del prof. Dante Balestra. Nel cast anche Claudia Pandolfi, Paolo Conticini e Christiane Filangieri: interpretano rispettivamente i ruoli di Anita, Ettore e Floriana.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma e zone limitrofe.

La produzione è della Banijay Studios Italy in collaborazione con Rai Fiction.

Un professore Socrate – trama

Il professor Dante Balestra è docente di filosofia all’Istituto Leonardo Da Vinci. Si tratta di una persona affascinante e fuori dagli schemi che ama il suo lavoro e i suoi studenti. È tornato a Roma dopo anni per occuparsi del figlio Simone. Il suo ritorno però è stato doloroso ed evoca in lui brutti ricordi. Infatti i rapporti tra Simone ed il padre sono tesi in casa e in classe e, a peggiorare ancor più la situazione, c’è la crisi che Simone sta vivendo con Laura, la sua ragazza.

Fortunatamente la nonna Virginia si trasferisce da loro per stemperare alquanto la situazione in casa. A scuola Dante si ambienta subito e fa immediatamente colpo sulla giovane docente di matematica. Inoltre prende a cuore Manuel, un ragazzo ribelle ma molto brillante considerato un caso disperato.

Quando Anita, la madre di Manuel, nota Dante nel cortile della scuola ne è immediatamente colpita. È certa di averlo incontrato in passato.

Roland Barthes – trama

Nel secondo episodio dal titolo Roland Barthes, Simone lascia Laura senza alcuna spiegazione. Dante si accorge della sofferenza della ragazza e le suggerisce di provare a farsi rispettare.

Lei a questo punto decide di ferire Simone dicendogli di essere incinta. In questo frangente Dante si reca da Pin, uno studente che non esce di casa da mesi e gli dice che la scuola non lo abbandonerà. Successivamente il professore incontra Anita. Tra di loro c’è subito attrazione, ma anche una tensione nervosa che scaturisce dalla comune esperienza passata.

Quando c’è la premiazione del concorso poetico, la poesia della classe viene squalificata, ma i ragazzi la declamano ugualmente.

Dante Balestra per consolarli li invita a cena. E qui scoppia l’ennesimo litigio con Simone. Intanto Anita trova nella stanza di Manuel un pacco di banconote. Si preoccupa immediatamente perché pensa che il figlio si stia mettendo in una brutta situazione.

Un professore – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Un professore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Dante – Alessandro Gassmann

Anita – Claudia Pandolfi

Simone – Nicolas Maupas

Manuel – Damiano Gavino

Chicca – Francesca Colucci

Floriana – Christiane Filangieri

Laura – Elisa Cocco

Luna – Luna Miriam Iansante

Giulio Palmieri – Simone Casanica

Monica – Beatrice De Mei

Matteo – Davide Divetta

Aureliano – Davide Mirti

Pin – Alessio De Lorenzi

Prof. Lombardi – Paolo Bessegato

Ada Smeriglio (Preside) – Federica Cifola

Alice – Margherita Laterza

Prof.Ssa Marina Girolami – Sara Cardinaletti

Zucca – Andrea Giannini

Arnaldo Palmieri (Padre Giulio) – Lucio Patanè

Prof. De Angelis – Giorgio Gobbi

Sbarra – Loris Loddi

Ettore – Paolo Conticini

Virginia – Pia Engleberth

Cecilia – Francesca Cavallin

Condividi su