Ascolti Tv venerdì 12 novembre 2021, Italia-Svizzera 36.8%, GF Vip 19.3%

Condividi su







Ascolti Tv venerdì 12 novembre 2021. L’incontro calcistico Italia-Svizzera, valido per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022, vince nel prime time. Bassi ascolti per Le Iene Show. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 12 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Italia-Svizzera ha registrato 9.271.000 telespettatori con 36.8% ha registrato 9.271.000 telespettatori con 36.8%

Su Rai 2 The Good Doctor 1.138.000 con 4.5%. The Resident 928.000 con 4%.

Su Rai 3 Tunnel della Libertà è seguito da 468.000 spettatori con 2%.

Su Canale 5 GF Vip 6 è visto da 3.102.000 persone con 19.3% .

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.009.000 telespettatori con 5.6%.

Su Italia 1 è visto da 946.000 persone con 5.5%. Le Iene Show è visto da 946.000 persone con 5.5%.

Su La 7 Propaganda Live 699.000 spettatori con 4.2%.

Su Tv8 Petra 267.000 spettatori con 1.5%.

Su NOVE Fratelli di Crozza 839.000 con 3.4%.

Ascolti Tv venerdì 12 novembre 2021, la fascia preserale Blob al 5.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.401.000 con 20.3%. L’Eredità 4.441.000 con 22.9%. Su Rai 2 Irlanda-Italia qualificazioni Europei Under 21 ha registrato 1.039.000 telespettatori con 5.6%. Su Rai 3 TGR 2.841.000 con 14.2%. Blob 1.171.000 con 5.4%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.092.000 con 13.4%. Caduta Libera 3.410.000 con 18.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore è seguito da 843.000 spettatori con 3.9%. Su Italia 1 CSI è visto da 575.000 persone con 2.8%. Su La 7 Ghost Whisperer 176.000 con 1.2%-232.000 con 1.3%. Su Tv8 Piatto Ricco 273.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 230.000 con 1.1%. Ascolti Tv venerdì 12 novembre 2021, l’access prime time Striscia la Notizia al 12% Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 555.000 spettatori con 2.2%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.729.000 con 7.2%. Un Posto al Sole 1.569.000 con 6.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.048.000 telespettatori con 12%. Su Rete 4 Stasera Italia 914.000 con 3.8%- 804.000 con 3.1%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.123.000 persone con 4.6%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.641.000 telespettatori con 6.5%. Su Tv8 Guess my Age 374.000 spettatori con 1.5%. Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco 375.000 con 1.5%.

Ascolti Tv venerdì 12 novembre 2021, daytime mattutino

Elisir al 7.2%

Su Rai 1 Incontro Papa con i Poveri Assisi 873.000-15.8%. Storie Italiane 840.000-12.2%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.614.000-5.5%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 232.000 con 4.3%. I Fatti Vostri 577.000 con 8.5%- 958.000 con 9.7%.

Su Rai 3 Agorà 451.000-8.1%. Agorà Extra 354.000-6.7%. Elisir 459.000 con 7.2%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.010.000 con 18.8%- 947.000 con 17.9%. Forum 1.476.000 con 18.4%.

Su Rete 4 Miami Vice 111.000 con 2.1%. Il Segreto 215.000 con 2%.

Su Italia 1 GF Vip daytime 582.000 con 4.7%. Sport Mediaset 610.000 con 4.4%.

Su La 7 L’Aria che Tira 259.000 con 4.1%- 384.000 con 3.6%.

Su Tv8 4 Ristoranti 84.000 con 1.1%- 4 Hotel 135.000 con 1.1%.

Ascolti Tv venerdì 12 novembre 2021, day time pomeridiano

Geo al 12.2%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno 1.562.000-12.7%. La Vita in Diretta 2.395.000 con 17.8%.

Su Rai 2 Ore 14 711.000 con 5.5%. Detto Fatto 495.000 con 4.6%.

Su Rai 3 #Maestri 423.000-3.9%. Aspettando Geo 784.000 – 7.6%. Geo 1.587.000 con 12.2%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.755.000-23.7%. Amici 2.000.000 con 19.4%. Pomeriggio Cinque 1.855.000 -13.8%; 1.855.000-13.8%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 872.000 persone con 6.9%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 356.000 con 3.4%. Due Uomini e Mezzo 318.000 con 2.8%.

Su La 7 Eden – Missione Pianeta 190.000 spettatori con 1.7%.

Su Tv8 Vite da Copertina 105.000 telespettatori con 0.9%.

Ascolti Tv venerdì 12 novembre 2021, seconda serata

La Versione di Fiorella al 2.2%

Su Rai 1 TG1 ha registrato 801.000 telespettatori con 6.6%.

Su Rai 2 Speciale Tg2 Sport è seguito da 730.000 spettatori con 4.7%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella è visto da 340.000 persone con 2.2%.

Su Canale 5 Tg5 è seguito da 619.000 spettatori con 16.5%.

Su Rete 4 Caccia alla Spia – The Enemy 202.000 telespettatori con 3.6%.

Su Italia 1 Prodigal Son 326.000 con 5.8%-250.000 con 5.9%.

Condividi su