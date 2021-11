Le Iene Show 12 novembre: la pace tra Ghali e Salvini, tutti i servizi

Condividi su







Venerdì 12 novembre, dalle 21.25 su Italia 1, va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. La conduzione questa settimana è affidata a Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Tra i servizi della puntata la riappacificazione tra Ghali e Matteo Salvini dopo il diverbio avuto allo Stadio di San Siro nel corso del derby Inter-Milan.

La vittima dello scherzo è Bianca Berlinguer.

Le Iene Show, la diretta del 12 novembre, Tyson

Nella diretta diretta del 12 novembre i conduttori sono Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Il primo servizio è dedicato a Tyson, un cane che è stato ucciso da un cacciatore lo scorso settembre. Carmen, la titolare del cane racconta che il suo cane stava giocando con il cane del cacciatore. Quest’ultimo infastidito dal fatto che il suo cane non rispondeva ai suoi comando, ha sparato due colpi di fucile.Carmen crede che uno dei due sarebbe stato destinato a lei. Attraverso l’aiuto delle Iene Carmen spera di rintracciarlo.

Le Iene Show, Ghali e Matteo Salvini

Ghali e Matteo Salvini, entrambi milanisti, hanno avuto uno scontro nel corso del derby Inter-Milan. Ghali ha perso le staffe quando Salvini ha esultato quando ha segnato un calciatore di colore. Il riferimento è dovuto al fatto che quel calciatore può essere il simbolo di uno di quei tanti profughi che perdono la vita in mare e che Salvini vorrebbe far tornare nei rispettivi paesi.

Ghali non è affatto pentito delle sue dichiarazioni. Come però simbolo di riappacificazione Le Iene portano a Salvini la maglietta della nazionale tunisina autografata da Ghali.

Lo scherzo a Bianca Berlinguer

La vittima dello scherzo è Bianca Berlinguer. Complice è la figlia Giulia che ha 22 anni e che non ha ancora preso la patente. Damiano Er Faina raggiunge l’abitazione di Bianca Berlinguer pretendendo di ottenere 3.000 euro per la patente falsa di Giulia. La giornalista va su tutte le furie e non è per nulla disposta a fare qualcosa di illegale.

