Ascolti Tv domenica 21 novembre 2021, Cuori 19.9%, All Together Now 11.9%

Ascolti Tv domenica 21 novembre 2021. La fiction Cuori vince nel prime time. Supera ancora una volta All together now-la musica è cambiata, in calo rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 21 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Cuori ha registrato 4.220.000 telespettatori con 19.9%. ha registrato 4.220.000 telespettatori con 19.9%.

Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 895.000 con 3.6%. N.C.I.S. New Orleans 747.000 con 3.2%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 3.025.000 con 12.3%. Che Tempo Che Fa- Il Tavolo 1.835.000 con 9.4%.

Su Canale 5 All Together Now– La Musica è Cambiata 2.407.000 spettatori con 11.9%. 2.407.000 spettatori con 11.9%.

Su Rete 4 Controcorrente è seguito da 716.000 telespettatori con 3.8%.

Su Italia 1 Jurassic World è visto da 1.292.000 persone con 6.2%.

Su La 7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi 365.000 con 2.1%.

Su Tv8 MasterChef 479.000 spettatori con 2.5%.

Su NOVE Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30… 591.000 con 2.5%.

Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi: Vita da Single 345.000-1.4%; 379.000-2.2%.

Ascolti Tv domenica 21 novembre 2021, la fascia preserale 90° Minuto al 2.9% Su Rai 1 L’Eredità Weekend-La Sfida dei 7 3.259.000 con 17%.L’Eredità Weekend 4.002.000 con 18.8%. Su Rai 2 Quelli che il Tennis 460.000 con 2.4%. 90° Minuto 623.000 con 2.9%. Su Rai 3 Tg Regione è seguito da 2.877.000 spettatori con 13.1%. Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend- Inizia la Sfida 2.200.000-11.8%. Caduta Libera! Il Weekend 2.914.000-13.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 828.000 persone con 3.6%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine 770.000 spettatori con 3.5%. Su La 7 Un povero ricco 228.000 spettatori con 1.2%. Su Tv8 Gran Premio di Formula 1 1.136.000 con 6%. Su NOVE Anna and the King 193.000 con 1.1%. Ascolti Tv domenica 21 novembre 2021, l’access prime time Paperissima Sprint al 13.7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.750.000 telespettatori con 19.4%. Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo Che Fa 1.852.000 telespettatori con 7.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint è visto da 3.358.000 persone con 13.7%. Su Rete 4 Controcorrente 979.000 con 4.1%; 888.000 con 3.6%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.337.000 spettatori con 5.5%. Su La 7 In Onda 825.000 telespettatori con 3.4%. Su Tv8 4 Ristoranti 440.000 spettatori con 1.8%. Su NOVE Little Big Italy 460.000 con 1.9%.

Ascolti Tv domenica 21 novembre 2021, daytime mattutino

Melaverde al 16.6%

Su Rai 1 Unomattina in Famiglia 268.000-13.4%;1.577.000-22.4%. Linea Verde 2.766.000 con 20%.

Su Rai 2 Sulla Via di Damasco 88.000-1.3%. O Anche No 87.000-1.2%. Citofonare Rai 2 459.000-4.3%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 367.000-6%. Mi Manda Raitre 364.000-4.8%. Le Parole per Dirlo 286.000 -3.5%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 1.025.000 con 11.6%. Melaverde 1.940.000 con 16.6%.

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali 231.000 con 2.7%. Poirot 283.000 con 1.8%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL è seguito da 853.000 spettatori con 5.5%.

Su La 7 Uozzap 220.000-2.8%. L’Ingrediente Perfetto 109.000-1.3%. Mica Pizza e Fichi 85.000-0.8%.

Ascolti Tv domenica 21 novembre 2021, day time pomeridiano

Da Noi A Ruota Libera al 15.2%

Su Rai 1 Domenica In 3.047.000-18.8%; 2.708.000-17.5%. Da Noi A Ruota Libera 2.598.000- 15.2%.

Su Rai 2 finale ATP Finals di tennis Zverev-Medvedev 752.000 spettatori con 4.5%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.205.000-7.6%. Il Mondo che Verrà 985.000-6.4%.Kilimangiaro 885.000 -5.7%; 1.301.000-7.3%.

Su Canale 5 Amici 3.116.000-19.7%.Verissimo 2.856.000-18.5%. Verissimo-giri di valzer 2.517.000 -14.1%.

Su Rete 4 Sherlock Holmes: soluzione settepercento 234.000 spettatori con 1.5%.

Su Italia 1 Lucifer 388.000-2.4%; 370.000-2.4%; 371.000-2.4%; 353.000-2.1%.

Su La 7 Non è L’Arena 226.000 telespettatori con 1.4%.

Ascolti Tv domenica 21 novembre 2021, seconda serata

Confessione Reporter al 3.4%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 645.000 telespettatori con 7.5%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 1.014.000 con 8.4%. L’Altra DS 281.000 con 4.7%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 585.000 persone con 6.8%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è seguito da 560.000 spettatori con 8%.

Su Rete 4 Confessione Reporter è visto da 175.000 persone con 3.4%.

Su Italia 1 Pressing è seguito da 414.000 telespettatori con 7%.

Su La 7 TgLa7 Notte 88.000 spettatori con 1.8%.