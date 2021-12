Ascolti Tv venerdì 3 dicembre 2021, The Voice Senior 18.5%, GF Vip 19.1%

Condividi su

Ascolti Tv venerdì 3 dicembre 2021. La seconda puntata di The Voice Senior vince nel prime time. Supera il GF Vip 6. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 3 dicembre 2021, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.568.000 telespettatori con 18.5%.

Su Rai 2 The Good Doctor 4 1.222.000-5.1%. The Resident 3 907.000-4.2%. 1.222.000-5.1%.907.000-4.2%.

Su Rai 3 Afghanistan: 20 anni dopo è seguito da 666.000 spettatori con 3%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 2.945.000 spettatori con 19.1%.

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 873.000 telespettatori con 5%.

Su Italia 1 Le Iene Show è visto da 1.078.000 persone con 6.5%.

Su La 7 Propaganda Live 763.000 spettatori con 4.5%.

Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 215.000 spettatori con 1%.

Su NOVE Fratelli di Crozza 1.231.000 spettatori con 5.4%.

Ascolti Tv venerdì 3 dicembre 2021, daytime mattutino

E’ Sempre Mezzogiorno al 15.6%

Su Rai 1 Santa Messa- Papa Francesco 853.000-15.8%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.646.000-15.6%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 208.000-3.8%. I Fatti Vostri 691.000-9.6%; 1.038.000-9.8%.

Su Rai 3 Agorà 464.000-8.4%. Agorà Extra 412.000- 7.9%. Elisir 440.000-6.9%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.123.000-20.4%; 1.040.000-20%. Forum 1.499.000-18.5%.

Su Rete 4 Hazzard 105.000 con 2%. Il Segreto 212.000 spettatori con 2%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è visto da 689.000 persone con 5.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira 258.000-3.9%; 379.000-3.4%.

Su Tv8 4 Ristoranti 92.000-1.1%. 4 Hotel 131.000-1%.

Ascolti Tv venerdì 3 dicembre 2021, day time pomeridiano

64° Zecchino d’Oro al 14.4%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.734.000-13.7%. 64° Zecchino d’Oro 1.909.000 con 14.4%.

Su Rai 2 Ore 14 573.000 con 4.3%. Detto Fatto 461.000 con 4.1%. Missione Beauty 316.000 con 2.5%.

Su Rai 3 Tg Regione 2.424.000-17.6%. Aspettando… Geo 813.000-7.4%. Geo 1.688.000-12.4%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.631.000- 21.9%. Amici 1.980.000-18%. Pomeriggio Cinque 1.944.000- 15.2%; 2.167.000-15.7%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 927.000-7.1%. Hamburg Distretto 21 388.000 con 3.5%.

Su Italia 1 Young Sheldon 366.000-3.2%. Big Bang Theory 282.000-2.6%. Modern Family 210.000-1.9%.

Su La 7 Tagadà 362.000 con 3.1%. Tagadoc 187.000 con 1.5.

Su Tv8 Il Natale dei ricordi 258.000-2%. Una canzone per Natale 294.000-2.6%. X Factor Daily 120.000 -0.9%.

Ascolti Tv venerdì 3 dicembre 2021, seconda serata

La Versione di Fiorella sotto il 2%

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 584.000 telespettatori con 7.5%.

Su Rai 2 O anche No è visto da 186.000 persone con 1.4%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella 260.000 spettatori con 1.7%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è visto da 572.000 persone con 15.2%.

Su Rete 4 Il figlio di Tarzan ha registrato 212.000 spettatori con 3.9%.

Su Italia 1 Frozen – I Parte 277.000 spettatori con 5.7%.

Su La 7 TgLa7 215.000 spettatori con 3.8%.