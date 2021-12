The Voice Senior 2021 diretta 3 dicembre: sul palco Fabrizio, il padre di Laura Pausini

Condividi su

Venerdì 3 dicembre, dalle 21.25 su Rai 1, è andata onda una nuova puntata di The Voice Senior 2021, condotto da Antonella Clerici.

Nel secondo appuntamento proseguono le Blind Auditions, ovvero le audizioni al buio, per trovare i protagonisti che entreranno a far parte dei team dei giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e la new entry Orietta Berti. Quest’ultima ha preso il posto di Al Bano e Jasmine Carrisi.

I concorrenti che superano le audizioni potranno accedere alla semifinale nella quale proporranno il proprio cavallo di battaglia.

The Voice Senior 2021, diretta 3 dicembre

Nella diretta del 3 dicembre di The Voice Senior Antonella Clerici accoglie in studio i giudici, che dalla scorsa settimana hanno iniziato a formare la propria squadra.

Il primo ad esibirsi è Franco Tortora, è nato a Roma ed ha 68 anni. Gestisce una tavola calda. Ha iniziato a cantare a 15 anni ma dopo la morte del padre, nel 1987, ha preso in mano le redini dell’attività. E’ sposato da 32 anni.

Nel 1971 fece Il Disco per l’estate dove partecipava anche Orietta Berti. Ha scelto di interpretare La donna del mio amico dei Pooh. Si voltano tutti e quattro i giudici perché oltre ad avere una bella voce canta con il cuore e con la testa. Essendo legato ai ricordi del passato Tortora sceglie Orietta Berti.

La seconda protagonista è Marcella Di Pasquale, viene da Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti. Ha da sempre la passione per il canto. All’età di 13 anni aveva formato un duo chiamato Le Maghelle. Per amore ha lasciato la carriera musicale e lavora come parrucchiera.

Propone il brano Eppur mi sono scordato di te di Lucio Battisti. Si voltano tutti i giudici per il suo timbro particolare. Sceglie di entrare a far parte del team Clementino.

The Voice Senior, Annibale Giannarelli

E’ il turno di Annibale Giannarelli. E’ nato in provincia di Massa Carrara ma emigrò da ragazzo in Australia con la propria famiglia d’origine. Lì ha iniziato a fare pianobar ed ha inciso un disco. E’ stato la spalla di Peppino Di Capri e Mina quando vennero a tenere un concerto a Sydney.

Di Capri lo convinse a tornare in Italia dove ha inciso molto colonne sonore. Una di queste appartiene al film Lo chiamavano Trinità. Dopo 6 anni ha deciso di tornare in Australia. Canta Just the way you are di Billy Joel accompagnandosi al pianoforte. Anche per lui si voltano tutti i giudici. Sceglie il team di Gigi D’Alessio.

Prima di riprendere le audizione Loredana Bertè e Gigi D’Alessio duettano in Cum‘ me in omaggio a Mia Martini.

The Voice Senior 2021 3 dicembre, gli altri protagonisti

Quarto concorrente è invece Marco Urbisci, vive a Milano. E’ molto attento alla sua forma fisica e mangia prevalentemente frutta e verdura. E’ uno showman e lavora anche come indossatore. Propone il brano Spiderman di Michael Bublé. Nessuno dei giudici si volta perché hanno notato molte imprecisioni che lui stesso riconosce.

Il successivo protagonista è Stefania Castelli, è nata a Siena 65 anni fa in un corpo maschile. All’età di 45 anni ha scelto di intraprendere un percorso di transizione per il cambio di genere. Ha lavorato per 42 anni in banca e pratica tennis agonistico. A The Voice Senior ha scelto di cantare Sally di Vasco Rossi/ Fiorella Mannoia. Si voltano tutti e quattro i giudici per il timbro particolare. La Castelli però sceglie Loredana Bertè.

Il prossimo protagonista è invece Ezio Turchetti. Viene dalla provincia di Latina e ha avuto un negozio di dischi per 25 anni. Ha deciso di interpretare Zitti e buoni dei Maneskin. Si voltano tutti e quattro per il suo carisma, grinta e personalità che percepivano già solo dalla voce. Turchetti opta il team di Loredana Bertè.

Fabrizio Pausini, Tony, Lina Savonà

Fabrizio Pausini è nato a Solarolo. La musica è stata sempre la sua grande passione e l’ha trasmessa alla figlia. Canta e suona il basso. Ha scelto di interpretare Ed io tra di voi di Charles Aznavour. Si volta subito Loredana Bertè e a seguire tutti gli altri giudici. I coach si meravigliano quando scoprono che è il padre di Laura Pausini. Sceglie di entrare a far parte della squadra di Gigi D’Alessio.

Il prossimo protagonista è Tony Bonacina. Prima di andare in pensione ha svolto vari mestieri. Ha 75 anni e fa dei concertini in diretta sui social dove ha un discreto successo. Canta Speedy Gonzales di Peppino di Capri. I quattro giudici non si voltano in quanto hanno notato troppe stonature.

E’ il turno di Pasqualina Piludu, in arte Lina Savonà. Fu molto celebre negli anni Settanta. Uno dei singoli più famosi è Maya. La scoprì Alberigo Crocetta che le fece ottenere un contratto con l’etichetta discografica Ornella Vanoni. Propone il brano Una miniera dei New Trolls con i quali ha in passato collaborato. Si girano tutti i giudici tranne Orietta Berti.

The Voice Senior, Gli ultimi protagonisti

Giuseppe Mariniello è docente di Scienze Motorie. Da giovane ha partecipato a Castrocaro, dove interpretò una canzone di Massimo Ranieri. Quando però sul palco dimenticò le parole scelse di mettere fine alla carriera da cantante. Si voltano Gigi D’Alessio e Clementino. Mariniello opta per Clementino.

La prossima protagonista è Cosetta Gigli. Vive a Lucca, ha una grande passione per l’operetta ed è un’insegnante in una scuola media. Canta, recita ed ha fondato una compagnia nel 1994. Ha scelto di interpreta Tu che m’hai preso il cuor di Franz Lehar. Si voltano Clementino e Orietta Berti che racconta di averla già incontrata al Premio Mia Martini. Cosetta Gigli sceglie Orietta Berti.

The Voice Senior, Longo, Cibelli

Michele Longo invece viene da San Giovanni Rotondo. Ha lavorato come Guardia Giurata. E’ sposato da 45 anni ed ha 5 figli. E’ convolato a nozze a soli 19 anni. Ha dovuto mettere da parte la passione per la musica per poter provvedere alla famiglia. Ha ripreso solo quando i figli si sono sistemati.

Propone il brano Have you ever seen the rain dei Creedence Clearwater Revival. Si voltano tutti i giudici tranne Orietta Berti perché non è il suo genere musicale. Longo opta per il team Bertè.

L’ultimo protagonista della seconda puntata è Lalo Cibelli, che vive in provincia di Modena. E’ un insegnante di musica. Ha collaborato per 10 anni con Lucio Dalla. Per rendergli omaggio canta Futura. Si voltano Clementino, Gigi D’Alessio ed Orietta Berti. Duetta con Gigi D’Alessio in Anna e Marco. Cibelli sceglie proprio Gigi D’Alessio.