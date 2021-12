Ascolti Tv domenica 5 dicembre 2021, Carla 17.7%, All Together Now 12.3%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 5 dicembre 2021. Il film Carla, dedicato all’étoile Carla Fracci, vince nel prime con circa 3 milioni e mezzo di spettatori. In crescita All Together Now- La musica è cambiata, il programma condotto da Michelle Hunziker. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 5 dicembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Carla ha registrato 3.598.000 telespettatori con 17.7%.

Su Rai 2 NCIS Los Angeles 931.000 con 3.9%. NCIS New Orleans 879.000 con 4%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa 2.646.000-11.1%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.650.000-9%.

Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata 2.171.000 spettatori con 12.3%.

Su Rete 4 Controcorrente è visto da 697.000 persone con 3.9%.

Su Italia 1 Oblivion 857.000 spettatori con 4.3%

Su La 7 Atlantide 447.000 spettatori con 2.7%.

Su Tv8 MasterChef Italia 546.000 spettatori con 3.3%.

Su NOVE I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo 502.000 con 2.7%.

Ascolti Tv domenica 5 dicembre 2021, la fascia preserale CSI al 2.6% Su Rai 2 Novantesimo Minuto 758.000-4%. Squadra Speciale Cobra 11 575.000-2.6%. Su Rai 3 TGR è seguito da 2.784.000 spettatori con 12.9%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.525.000-13.3%. Caduta Libera 3.264.000-15.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 781.000 spettatori con 3.5%. Su Italia 1 CSI è visto da 572.000 persone con 2.6%. Ascolti Tv domenica 5 dicembre 2021, l’access prime time Paperissima Sprint al 11.7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.794.000 telespettatori con 19.9%. Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo che Fa 1.629.000 spettatori con 7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.822.000 spettatori con 11.7%. Su Rete 4 Controcorrente 929.000 con 3.9%- 820.000 con 3.4%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.115.000 persone con 4.6%. Su La 7 In Onda 762.000 spettatori con 3.2%. Su Tv8 Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita 1.653.000-7.2% . Su NOVE Little Big Italy 214.000 con 1.1%.

Ascolti Tv domenica 5 dicembre 2021, daytime mattutino

Citofonare Rai 2 al 4.3%

Su Rai 1 Visita del Papa a Lesbo 1.532.000 con 19.1%. Linea Verde 3.104.000 con 21.4%.

Su Rai 2 O anche No 116.000 con 1.6%. Citofonare Rai 2 494.000 spettatori con 4.3%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 358.000-5.8%. Mi Manda Raitre 446.000-5.9%. Le Parole per Dirlo 374.000 -4.5%.

Su Canale 5 Melaverde Editing 1.068.000 con 12.1%. Melaverde 2.048.000 con 16.7% .

Su Rete 4 I Viaggi del Cuore 153.000-2.1%. Dalla Parte degli Animali 257.000 con 3%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL 963.000 spettatori con 6%.

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 84.000 telespettatori con 1%.

Ascolti Tv domenica 5 dicembre 2021, day time pomeridiano

Zecchino d’Oro al 16.6%

Su Rai 1 Domenica In 3.158.000-18.7%; 2.902.000-18.8%). Zecchino d’Oro 3.052.000-16.6%.

Su Rai 2 Quel Natale che ci ha fatto Incontrare 529.000-3.2%. Mompracem-L’Isola dei Documentari 529.000-3.5%.

Su Rai 3 Mezz’Ora in Più 1.284.000-8%. Il Mondo che Verrà 998.000-6.6%.Kilimangiaro- Di nuovo Insieme 1.181.000-7.6%. Kilimangiaro 1.374.000-8%.

Su Canale 5 L’Arca di Noè 2.660.000-15.6%.Amici 3.242.000-20.1%. Verissimo 2.740.000-17.7%.Verissimo Giri di Valzer 2.517.000-14.5%.

Su Rete 4 Quel Maledetto Colpo al Rio Grande Express 594.000 spettatori con 3.6%.

Su Italia 1 Lucifer 321.000-2%; 319.000- 2.1%; 319.000-2.1%; 295.000-1.8%.

Su La 7 Non è L’Arena 329.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv domenica 5 dicembre 2021, seconda serata

La Domenica Sportiva quasi all’8%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 528.000 telespettatori con 5.9%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 968.000-7.9%. L’Altra DS 309.000-5.2%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 470.000 spettatori con 5.3%.

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 486.000 persone con 9.8%.

Su Rete 4 Confessione Reporter 200.000 spettatori con 3.8%.

Su Italia 1 Pressing 325.000 spettatori con 5.5%.