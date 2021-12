All Together Now diretta 5 dicembre: le esibizioni della sesta puntata

Condividi su

Domenica 5 dicembre 2021, dalle 21.25 su Canale 5 ,va in onda la sesta puntata All Together Now- La musica è cambiata con Michelle Hunziker.

Nel corso delle puntate precedenti sono stati eliminati Alice Cignoni, Priscilla Cattaneo e Giovanni Arichetta, Matteo Stranieri e Carlotta Loretucci.

I 9 protagonisti ancora in gara vengono suddivisi in tre per affrontare delle sfide da tre. Il vincitore di ogni manche va direttamente in semifinale mentre i due rimasti si sfidano nuovamente. I tre concorrenti peggiori dovranno sottoporsi alla sfida finale. Chi ottiene il punteggio più basso verrà eliminato da All Together Now.

Si contendono la semifinale Michelle Perera (36 anni), Giacomo Voli (35 anni), Michelangelo Falcone (21 anni), Vincenzo Cantiello (21 anni), Jalisse Bascià (25 anni). E ancora Gaetano Schettini (41 anni), Carola Campagna (24 anni), Gloria Tumbarello (18 anni) e Samir Abass (22 anni).

All Together Now 2021, diretta 5 dicembre, prima manche

Nella diretta del 5 dicembre Michelle Hunziker, dopo lo stacchetto e i saluti di rito, spiega che nella prima manche, i protagonisti sono divisi in 3 gruppi da 3. Ciascuno di loro ha dovuto preparare 4 canzoni e scoprono solo in diretta quale cantare.

I primi a salire sul palco sono Vincenzo Cantiello, Michelle Perera e Giacomo Voli. Inizia Vincenzo Cantiello che interpreta Io canto di Riccardo Cocciante. Il Muro Umano lo premia con 82 punti. Per i giudici non è stata la sua performance migliore ma non è mancata personalità e grinta.

Michelle Perera invece canta Gloria di Umberto Tozzi. Dal Muro Umano ottiene 84 punti. Secondo Anna Tatangelo in alcuni punti ha voluto “strafare”.

Giacomo Voli infine propone The final countdown degli Europe. Anche lui ottiene 84 punti dal Muro.

Essendo in pareggio la scelta spetta ai giudici. Renga dona 5 punti a Cantiello e toglie 4 punti a Perera e Voli. Anna Tatangelo aggiunge 4 punti a Voli e conferma per gli altri. Rita Pavone dona 5 punti a Voli e Perera mentre conferma il Muro per Cantiello. J-Ax infine toglie 3 punti a Voli e conferma il voto agli altri due protagonisti. Va in semifinale Vincenzo Cantiello.

All Together Now 2021, seconda sfida della prima manche

A prendere parte alla seconda sfida Gaetano Schettini, Carola Campagna e Samir Abass. Inizia Gaetano Schettini che canta Un senso di Vasco Rossi. Dal Muro Umano ottiene appena 49 punti. Secondo la giuria non era il pezzo propriamente adatto a lui.

Carola Campagna invece interpreta Never Enough di Loren Allred. Il Muro Umano la premia con 100 punti.

Samir Abass infine canta Quando una stella muore di Giorgia.