Ascolti Tv domenica 12 dicembre 2021, All Together Now 13.9%, Festa di Natale- Telethon 10.4%

Condividi su

Ascolti Tv domenica 12 dicembre 2021. La semifinale di All Together Now vince nel prime time superando Festa di Natale- Una serata per Telethon, condotto da Mara Venier. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 12 dicembre 2021, il prime time

Su Rai 2 NCIS Los Angeles 1.133.000 con 4.78%. NCIS New Orleans 920.000 con 4.15%. 1.133.000 con 4.78%.920.000 con 4.15%.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 3.035.000-12.87%. Che Tempo Che Fa- Il Tavolo 2.017.000-11.13%.

Su Canale 5 All Together Now è visto da 2.469.000 persone con 13.9%.

Su Rete 4 Controcorrente Prima Serata è seguito da 630.000 spettatori con 3.54%.

Su Italia 1 Hercules – La leggenda ha inizio 1.050.000 spettatori con 4.93%.

Su La 7 Atlantide 505.000 con 2.66%-386.000 con 3.45%.

Su Tv8 Family Food Fight 266.000 spettatori con 1.31%.

Su NOVE Tel Chi El Telùn 567.000 spettatori con 3%.

Su Real Time Social Family 292.000 con 1.24%.

Ascolti Tv domenica 12 dicembre 2021, la fascia preserale Novantesimo Minuto al 3.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.095.000-17.06%. L’Eredità 4.135.000-20.23%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto 631.000-3.4%. Squadra Speciale Cobra 11 532.000- 2.43%. Su Rai 3 TGR è seguito da 3.119.000 spettatori con 14.77%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.629.000-14.67%. Caduta Libera 3.342.000-16.58%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 757.000 persone con 3.41%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 686.000 con 3.63%. CSI Miami 632.000 con 2.93%. Su La 7 Da Grande 159.000 spettatori con 0.85%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 372.000 spettatori con 1.8%. Ascolti Tv domenica 12 dicembre 2021, l’access prime time In Onda al 3% Su Canale 5 Paperissima Sprint è seguito da 3.530.000 spettatori con 14.87%. Su Rete 4 Controcorrente 950.000-4.08%; 1.044.000-4.38%. Su Italia 1 NCIS è visto da 1.247.000 persone con 5.3%. Su La 7 In Onda 717.000 spettatori con 3%. Su Tv8 Quattro Ristoranti 456.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE Little Big Italy 416.000 con 1.8%.

Ascolti Tv domenica 12 dicembre 2021, daytime mattutino

Linea Verde al 21.6%

Su Rai 1 A Sua Immagine 1.661.000-18.23%. L’Angelus 2.361.000-21.4%. Linea Verde 3.113.000-21.6%.

Su Rai 2 O Anche No 104.000-1.38%. Citofonare Rai2 528.000 con 4.54%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 295.000-4.85%. Mi Manda Rai3 374.000-4.89%. Le Parole per Dirlo 303.000 – 3.65%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 718.000-8.21%; 961.000-10.1%. Melaverde 1.830.000-15.1%.

Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali 221.000-2.47%. Poirot 63.000-1.62%.

Su Italia 1 Sport Mediaset XXL è visto da 783.000 persone con 4.7%.

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto 98.000 -1.08%.Mica Pizza e Fichi 74.000-0.67%.

Ascolti Tv domenica 12 dicembre 2021, day time pomeridiano

Amici al 18.3%

Su Rai 1 Domenica In 2.702.000-15.16%; 2.520.000-15.84%. Da Noi… A Ruota Libera 2.296.000- 14.18%.

Su Rai 2 Il Mio Angelo a Natale 496.000-2.8%. Mompracem- L’Isola dei Documentari 351.000- 2.28%.

Su Rai 3 Mezz’ora in Più 996.000-5.81%. Il Mondo che Verrà 756.000-5%. Rebus 807.000-5.41%. Kilimangiaro 1.480.000-8.87%.

Su Canale 5 Amici 3.106.000-18.3%. Verissimo 2.807.000-18.59%. Verissimo giri di Valzer 2.626.000 -15.65%.

Su Rete 4 Francesca e Nunziata è visto da 306.000 persone con 1.87%.

Su Italia 1 Lucifer 314.000-1.77%; 311.000-1.91%; 389.000-2.61%; 434.000-2.76%.

Su La 7 Non è L’Arena 280.000 spettatori con 1.72%.

Su Tv8 Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 2.469.000 con 14%.

Ascolti Tv domenica 12 dicembre 2021, seconda serata

La Domenica Sportiva al 7.6%

Su Rai 1 Talenthon ha registrato 434.000 telespettatori con 7.71%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva 890.000 spettatori con 7.6%.

Su Rai 3 TG3 – Mondo è seguito da 474.000 spettatori con 5.55%.

Su Canale 5 TG5 Notte è visto da 524.000 persone con 10.26%.

Su Rete 4 Confessione Reporter 156.000 spettatori con 2.9%.

Su Italia 1 Pressing 309.000 telespettatori con 5.13%.