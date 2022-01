Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022, Danza con me 18.2%, Un Natale al Sud 11.8%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022. Lo show Danza con me vince nel prime time superando il film Un Natale al Sud in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 Danza con me ha registrato 3.579.000 telespettatori con 18.2%.

Su Rai 2 S.W.A.T 1.026.000 con 4.6%. Clarice 483.000 con 2.5%. 1.026.000 con 4.6%.483.000 con 2.5%.

Su Rai 3 C’era una volta in America è seguito 1.338.000 spettatori con 7.2%

Su Canale 5 Un Natale al Sud è visto da 2.466.000 persone con 11.8%.

Su Rete 4 Vi presento Joe Black 866.000 spettatori con 4.8%.

Su Italia 1 Mamma, ho perso l’aereo 2.093.000 telespettatori con 9.7.%

Su La 7 Miss Potter 316.000 telespettatori con 1.5%.

Su Tv8 Godzilla 278.000 spettatori con 1.4%.

Su NOVE Leonardo – Il Genio che Immaginò il Futuro 279.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022, la fascia preserale Caduta Libera! Il Weekend al 14.8% Su Rai 1 L’Eredità Weekend- La Sfida dei 7 3.370.000 con 18.2%. L’Eredità Weekend 4.530.000 con 22.2%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 640.000 spettatori con 3%. Su Rai 3 Tg Regione 3.118.000 con 14.8%. Blob 1.327.000 con 6.1%. Su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida 2.061.000 con 11.4%. Caduta Libera! Il Weekend 2.968.000 con 14.8%. Su Italia 1 C.S.I. Miami 705.000 spettatori con 3.3%. Su La 7 Operazione sottoveste 444.000 spettatori con 2.5%. Su Tv8 Spider-Man 3 481.000 spettatori con 2.2%. Su NOVE Queen – We Are The Champions 282.000 spettatori con 1.5%. Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022, l’access prime time In lieve calo Tempesta D’Amore Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.986.000 telespettatori con 21.9%. Su Rai 3 Generazione Bellezza è visto da 1.077.000 persone con 4.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.502.000 telespettatori con 15.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 792.000 persone con 3.6%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.249.000 spettatori con 5.6%. Su La 7 Meraviglie senza Tempo – Il Titanic 527.000 spettatori con 2.3%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 375.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022, daytime mattutino

Concerto di Capodanno- La Fenice al 23.5%

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno 365.000-12.4%. Angelus 2.873.000-22.9%. Concerto di Capodanno- La Fenice 2022 3.652.000-23.5%.

Su Rai 2 La mia pazza avventura nella giungla 293.000-3.3%. Tg Sport 367.000-3.3%.

Su Rai 3 Mi Manda Raitre in Festa 395.000 spettatori con 4.8%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 1.025.000 con 9%. Melaverde 1.731.000 con 12.2%.

Su Rete 4 Il mio amico Babbo Natale 2 422.000 con 4.1%.

Su Italia 1 Due fratelli 417.000 spettatori con 4%.

Su La 7 Un giorno in pretura 141.000-2.3%. I picari 175.000-1.6%.

Su Tv8 4 Ristoranti 193.000 con 1.3%- 288.000 con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022, day time pomeridiano

Italia Sì sotto il 13%

Su Rai 1 Dedicato 1.809.000 con 11.4%. Italia Sì 2.041.000 con 12.9%.

Su Rai 2 Concerto di Capodanno- Vienna 2022 2.344.000-14.7%. Baci di neve 942.000- 6.4%.

Su Rai 3 Tg Regione 2.570.000-15.4%. Strehler, com’è la Notte? 476.000-3.2%.

Su Canale 5 Beautiful 1.887.000 con 11.1%. Una Vita 1.763.000 con 11%.

Su Rete 4 Ho vinto la lotteria di Capodanno 332.000-2%. Il dottor Zivago 594.000-3.8%.

Su Italia 1 I Simpson 684.000 con 4.1%; 759.000 con 4.8%.

Su La 7 Un colpo perfetto 346.000 telespettatori con 2.3%.

Ascolti Tv sabato 1 gennaio 2022, seconda serata

Capodanno a New York all’8.1%

Su Rai 1 Serata d’Onore – Sergio Bruni 683.000 spettatori con 8.2%.

Su Rai 2 Tg2 Dossier 319.000 con 2.2%. Tg2 Storie 152.000 con 1.5%.

Su Rai 3 Passion è visto da 140.000 persone con 2.7%.

Su Canale 5 Capodanno a New York 807.000 spettatori con 8.1%.

Su Rete 4 Un amore sotto l’albero è visto da 276.000 persone con 4.4%.

Su Italia 1 The Mask – Da zero a mito 1.019.000 spettatori con 8.5%.

Su La 7 Un matrimonio all’inglese 123.000 spettatori con 1%.

Su Tv8 Men in Black 2 184.000 spettatori con 2%.

Su NOVE Michelangelo – Vita di un Genio 203.000 con 2%.