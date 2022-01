Ascolti Tv giovedì 27 gennaio 2022, Doc 28.5%, L’Agenzia dei bugiardi 8.7%

Condividi su

Ascolti Tv giovedì 27 gennaio 2022. La fiction Doc nelle tue mani 2 trionfa ancora una volta nel prime time; anche se in lieve calo rispetto alla scorsa settimana. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 27 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 Doc nelle tue mani 2 ha registrato 6.427.000 spettatori con 28.5%.

Su Rai 2 Quando le Mani si Sfiorano 842.000 spettatori con 3.7%.

Su Rai 3 Il Disertore 924.000 telespettatori con 4.2%.

Su Canale 5 L’Agenzia dei Bugiardi è visto da 1.938.000 persone con 8.7%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio 1.175.000 spettatori con 6.5%.

Su Italia 1 Harry Potter e il Calice di Fuoco è visto da 1.416.000 spettatori con 6.7%.

Su La 7 PiazzaPulita 931.000 spettatori con 5.2%.

Su Tv8 Il Testimone – Speciale Giulio Regeni 146.000 con 0.6%.

Su NOVE Snitch – L’Infiltrato 372.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv giovedì 27 gennaio 2022, la fascia preserale In crescita Avanti un altro Su Rai 1 L'Eredità – La Sfida dei 7 3.430.000-20%. L'Eredità 4.875.000-23.3%. Su Rai 2 Blue Bloods 612.000 con 3.2%. 9-1-1 822.000 con 3.6%. Su Rai 3 TGR 2.828.000 con 13%. Blob 1.154.000 con 4.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.733.000-16.4% .Avanti un Altro! 4.154.000 -20.4%. Su Rete 4 Stasera Italia Quirinale 498.000 spettatori con 2.1%. Su Italia 1 CSI Miami 634.000 persone con 2.9%. Su Tv8 4 4 Ristoranti 282.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Little Big Italy 275.000 con 1.3%. Ascolti Tv giovedì 27 gennaio 2022, l'access prime time Un Posto al Sole al 7.7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.444.000 telespettatori con 21.4%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 811.000 spettatori con 3.2%. Su Rai 3 Che Succ3de? Game 1.696.000- 6.9%. Un Posto al Sole 1.968.000-7.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.781.000 persone con 14.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 926.000 con 3.8%- 982.000 con 3.8%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.304.000 spettatori con 5.2%. Su La 7 Otto e Mezzo 2.050.000 spettatori con 8.1%. Su Tv8 Guess my Age 321.000 con 1.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 350.000 con 1.4%.

Ascolti Tv giovedì 27 gennaio 2022, daytime mattutino

Agorà all’ 8.1%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.023.000-16.4%. Tg1- Il Giorno della Memoria 875.000 con 11.4%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 283.000-4.6%. I Fatti Vostri 671.000-7.3%; 1.147.000-9.7%.

Su Rai 3 Agorà 499.000- 8.1%. Agorà Extra 455.000-7.4%. Elisir 446.000 con 6.1%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.152.000-18.6%; 1.081.000-17.4%. Forum 1.716.000-18.3%.

Su Rete 4 Miami Vice è visto da 113.000 persone con 1.8%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 693.000 telespettatori con 4.7%.

Su La 7 Speciale TGLa7 656.000 spettatori con 6.5%.

Ascolti Tv giovedì 27 gennaio 2022, day time pomeridiano

La Vita in Diretta al 17.3%

Su Rai 1 Tg1 – Verso il Quirinale 1.600.000-11.7%. La Vita in Diretta 2.505.000 con 17.3%.

Su Rai 2 Ore 14 765.000-5.3%. Detto Fatto 535.000 con 4.4%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 1.165.000- 8.6% Geo 1.703.000-11.2%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.718.000-12.9%; 2.283.000-15.3%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 932.000 spettatori con 6.6%.

Su Italia 1 Big Bang Theory 371.000-3.1%. Modern Family 297.000-2.4%.

Su La 7 Speciale TGLa7 647.000 spettatori con 4.4%.

Su Tv8 Il Sapore del Natale 295.000 con 2.5%.

Ascolti Tv giovedì 27 gennaio 2022, seconda serata

Le Donne nei Lager Nazisti al 4.6%

Su Rai 1 Porta a Porta- Tg1 Speciale ha registrato 1.308.000 telespettatori con 14.5%

Su Rai 2 Le Donne nei Lager Nazisti 445.000 spettatori con 4.6%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 349.000 spettatori con 4%.

Su Canale 5 Speciale Tg5 516.000 spettatori con 5.1%.

Su Rete 4 La Commare Secca 299.000 spettatori con 7.3%.

Su Italia 1 Chucky 286.000 con 4.1%.