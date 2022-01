Ascolti Tv sabato 29 gennaio 2022, Speciale Porta a Porta 8.8%, C’è Posta per Te 31.1%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 29 gennaio 2022. C’è Posta per Te trionfa nel prime time con oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori. Supera lo speciale di Porta a Porta dedicato al Quirinale, che ha preso il posto della finale di Tali e Quali. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 29 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 Porta a Porta – Tg1 Speciale ha registrato 1.660.000 telespettatori con 8.8%.

Su Rai 2 FBI 1.173.000 con 4.8%. FBI International 1.314.000 con 5.6%. 1.173.000 con 4.8%.1.314.000 con 5.6%.

Su Rai 3 La Conferenza 1.076.000 spettatori con 5.1%.

Su Canale 5 C’è Posta per Te è visto da 5.627.000 persone con 31.3%.

Su Rete 4 Speciale Quarta Repubblica Quirinale 813.000 spettatori con 3.7%.

Su Italia 1 Cattivissimo me 3 1.136.000 spettatori con 4.9%.

Su La 7 In Onda – Speciale Quirinale 1.142.000 spettatori con 4.9%.

Su Tv8 Un Marito per Natale 374.000 spettatori con 1.7%.

Su NOVE Il Cacciatore di Anoressiche 243.000 con 1% .

Ascolti Tv sabato 29 gennaio 2022, la fascia preserale Blob al 5.1% Su Rai 2 Dribbling 386.000-2.1%. Squadra Speciale Cobra 11 623.000-2.8%. Su Rai 3 TG Regione 2.865.000-13.5%. Blob 1.230.000 con 5.4%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 3.138.000-17.4%. Avanti un Altro! 4.117.000-20.1%. Su Italia 1 CSI è visto da 649.000 persone con 3%. Su Tv8 Un Altro Segnale Divino 255.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Beverly Hills Cop III 279.000 con 1.5%. L’access prime time PrimaFestival al 10.3% Su Rai 1 PrimaFestival ha registrato 2.525.000 telespettatori con 10.3%. Su Rai 3 Le Parole 1.505.000 telespettatori con 6.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 4.501.000 persone con 18.6%. Su Rete 4 Controcorrente 637.000-2.8%; 832.000-3.5%. Su Italia 1 NCIS 1.224.000 spettatori con 5.1%. Su Tv8 4 Ristoranti 344.000 spettatori con 1.4%. Su NOVE Fratelli di Crozza 257.000 con 1.1%.

Ascolti Tv sabato 29 gennaio 2022, daytime mattutino

Dedicato al 12.3%

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno 475.000-12.2%. Buongiorno Benessere 1.113.000-14.8%. Dedicato 1.155.000-12.3%.

Su Rai 2 Il Fiume della Vita 207.000 con 2.9%.Coppa del Mondo di Sci 669.000 con 6.9%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 466.000 con 7.3%. Mi Manda Raitre 344.000 con 4.8%.

Su Canale 5 X Style 587.000-8.1%. Forum 1.351.000-13%.

Su Rete 4 I due Vigili 206.000 spettatori con 2.7%. Il Segreto 154.000 con 1.1%.

Su Italia 1 Roswell – New Mexico 108.000-1.4%; 108.000-1.4%.

Su La 7 Omnibus 95.000 con 3.1%; 312.000 con 4.7%. TGLa7 Speciale 941.000 con 9.3%.

Ascolti Tv sabato 29 gennaio 2022, day time pomeridiano

Verissimo al 17.7%

Su Rai 1 Tg1 – Verso il Quirinale 1.975.000-12.4%. Linea Bianca 1.193.000-8.7%. A Sua Immagine 960.000 – 7.1%.

Su Rai 2 Il Provinciale 686.000-4.2%. Le Indagini di Ruby Herring 465.000-3.4%.

Su Rai 3 Tv Talk 989.000-7.2%. Tg3 Speciale 676.000-4.7%. Geo 1.087.000-6.4%.

Su Canale 5 Verissimo 2.470.000-17.7% . Verissimo- Giri di Valzer 2.858.000-17.7%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica Quirinale 547.000 spettatori con 3.6%.

Su Italia 1 Kung Fu 453.000-3%; 305.000-2.2%. Rush Hour 332.000-2.4%.

Su La 7 TGLA7 Speciale 1.291.000 spettatori con 7.5%.

Ascolti Tv sabato 29 gennaio 2022, seconda serata

Speciale Tg5 – Sergio Mattarella al 20.8%

Su Rai 1 Top- Tutto Quanto fa Tendenza ha registrato 389.000 telespettatori con 5%.

Su Rai 2 Ultima Traccia: Berlino 976.000-4.9%. Speciale Tg2 – Il Colle più Alto 329.000 con 2.4%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 368.000 spettatori con 2.8%%.

Su Canale 5 Speciale Tg5 – Sergio Mattarella è seguito da 1.130.000 spettatori con 20.8%.

Su Rete 4 Defiance – I Giorni del Coraggio 257.000 telespettatori con 2.9%.

Su Italia 1 I Griffin 417.000-2.3%; 384.000-2.5%; 336.000-2.6%; 295.000-2.9%; 263.000-3.3%; 266.000-4.7%.