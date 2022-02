Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022, Michelle Impossible 19.6%, Ero in Guerra e non lo Sapevo 10.6%

Condividi su

Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022. La prima puntata di Michelle Impossible vince nel prime time. Supera il film Ero in Guerra e non lo Sapevo, proposto da Rai 1. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022, il prime time

Su Rai 1 Ero in Guerra e non lo Sapevo ha registrato 2.294.000 telespettatori con 10.63%.

Su Rai 2 The Good Doctor 5 1.129.000 con 4.71% . The Resident 4 971.000 con 4.6%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.196.000 spettatori con 11.22%.

Su Canale 5 Michelle Impossible è visto da 3.382.000 persone con 19.65%.

Su Rete 4 Controcorrente 571.000 spettatori con 3.41%.

Su Italia 1 Le Iene 1.120.000 spettatori con 7.26%.

Su La 7 Atlantide 736.000 -3.26%; 423.000-3.75%.

Su Tv8 4 Hotel 326.000-1.59%; 289.000-1.9%.

Su NOVE What Women Want 346.000 spettatori con 1.77%.

Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022, la fascia preserale Avanti un Altro al 21.4% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.639.000- 21.45%. L’Eredità 5.008.000 con 24.94%. Su Rai 2 Cerchi Azzurri 344.000 con 1.84%. 9-1-1 745.000 con 3.34%. Su Rai 3 TG Regione 2.775.000 con 13.2%. Blob 1.110.000 con 4.89%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.947.000-17.96%. Avanti un Altro 4.229.000-21.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 916.000 persone con 4.05%. Su Italia 1 CSI Miami 763.000 spettatori con 3.51%.

Su La 7 Lie to Me 126.000- 0.83%; 172.000-0.89%.

Su Tv8 4 Ristoranti 223.000 spettatori con 1.1%. Su NOVE Little Big Italy 227.000 con 1.2%. Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022, l’access prime time Un Posto al Sole al 7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.054.000 telespettatori con 20.9%. Su Rai 2 Tg2 Post 775.000 spettatori con 3%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.369.000-5.78%. Un Posto al Sole 1.698.000-7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.708.000 persone con 15.33%. Su Rete 4 Stasera Italia 978.000 con 4.08%- 825.000 con 3.41%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.542.000 spettatori con 6.4%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.570.000 con 6.49%. Su Tv8 Guess My Age 324.000 spettatori con 1.3%. Su NOVE Don’t Forget The Lyrics 340.000 con 1.4%.

Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022, daytime mattutino

Forum al 18.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 848.000-14.91%; 1.014.000-14.71%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.878.000 con 16.1%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri 632.000 con 8.42%- 1.024.000 con 9.2%.

Su Rai 3 Agorà 433.000-7.19% Agorà Extra 310.000-5.46%. Elisir 334.000 con 4.91%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.025.000 con 17.29%, 977.000 con 17.25%. Forum 1.640.000 con 18.3%.

Su Rete 4 Hazzard 129.000 spettatori con 2.26%.

Su Italia 1 Sport Mediaset è seguito da 732.000 persone con 4.95%.

Su La 7 L’Aria che Tira 296.000 con 4.18%- 420.000 con 3.53%.

Su Tv8 Vite da Copertina 22.000 spettatori con 0.4%.

Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022, day time pomeridiano

Uomini e Donne oltre il 25%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 2.119.000-16%. La Vita in Diretta 2.441.000 con 18.3%.

Su Rai 2 Ore 14 595.000 con 4.17%. Detto Fatto 319.000 con 2.87%.

Su Rai 3 Aspettando… Geo 802.000-7.23%. Geo 1.507.000-11.13%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 3.168.000-25.13%. Amici 2.205.000-19.78%. Pomeriggio Cinque 1.728.000 -14.55%, 2.144.000-16.08%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 710.000 spettatori con 5.16%

Su Italia 1 Big Bang Theory 404.000 con 3.46%. The Goldbergs 291.000 con 2.6%.

Su La 7 Tagadà 299.000 con 2.48%. Tagadoc 147.000 con 1.25%.

Ascolti Tv mercoledì 16 febbraio 2022, seconda serata

Porta a Porta sotto il 6%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 514.000 telespettatori con 5.45%.

Su Rai 2 ReStart è seguito da 252.000 spettatori con 1.99%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 615.000 spettatori con 7.71%.

Su Canale 5 TG5 Notte 735.000 spettatori con 14.52%.

Su Rete 4 Al Cuore si Comanda è visto da 110.000 persone con 2.71%.

Su Italia 1 Buoni o Cattivi 252.000 con 7.07%.