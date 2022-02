Doc nelle tue mani 2 episodi Streghe e Padri – trama, cast, finale

Condividi su

Torna Doc nelle tue mani con gli episodi dai titoli rispettivamente Streghe e Padri. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21:25.

La serie si compone in tutto di otto puntate. Ogni giovedì la rete leader di viale Mazzini propone due episodi, per un totale di sedici episodi.

Doc nelle tue mani Streghe e Padri – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Beniamino Catena e Giacomo Martelli. Protagonisti principali sono Andrea Fanti e Giulia Giordano interpretati rispettivamente da Luca Argentero e Matilde Gioli. Nel cast anche Pierpaolo Spollon nel ruolo di Riccardo Bonvegna.

Nella seconda stagione molte sono le new entry. Tra queste Alice Arcuri (Cecilia Tedeschi), Marco Rossetti (Damiano Cesconi), Gaetano Bruno (Edoardo Valenti), Giusy Buscemi (Lucia Ferrari), Massimo Rigo (Umberto Caruso) e Lorenzo Frediani (Massimo Gentile).

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma, Milano e Formello.

La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei per Rai Fiction.

Doc nelle tue mani Streghe – trama

Per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, Doc deve combattere contro i pregiudizi dell’intero ospedale, proprio mentre lui stesso viene preso di mira dall’inchiesta. Doc e Agnese sono inaspettatamente vicini in questa nuova situazione, ma nel frattempo Damiano ha scoperto qualcosa di compromettente su Doc e la sua squadra e deve decidere da che parte stare. Gabriel stavolta è davvero pronto a partire, ma qualcosa non smette di tormentarlo.

Padri – trama

Mentre i nostri medici sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato, la frattura tra Doc e Carolina si allarga sempre di più, e Andrea deve fare i conti con sé stesso: è all’altezza di quello che gli altri si aspettano da lui? O è arrivato il momento di arrendersi? Riccardo riesce finalmente a staccare dal lavoro per portare Alba in una gita fuori porta, ma questa breve vacanza non va esattamente secondo i piani. Damiano torna a Roma per aiutare il padre che si trova in una situazione spinosa. Sarà Caruso a offrigli un aiuto, ma non senza chiedere qualcosa in cambio.

Doc nelle tue mani 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie Doc nelle tue mani 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Andrea Fanti: Luca Argentero

Giulia Giordano: Matilde Gioli

Riccardo Bonvegna: Pierpaolo Spollon

Cecilia Tedeschi: Alice Arcuri

Agnese Tiberi: Sara Lazzaro

Elisa Russo: Simona Tabasco

Gabriel Kidane: Alberto Malanchino

Carolina Fanti: Beatrice Grannò

Damiano Cesconi: Marco Rossetti

Alba Patrizi: Silvia Mazzieri

Teresa Maraldi: Elisa Di Eusanio

Enrico Sandri: Giovanni Scifoni

Edoardo Valenti: Gaetano Bruno

Lorenzo Lazzarini: Gianmarco Saurino

Lucia Ferrari: Giusy Buscemi

Umberto Caruso: Massimo Rigo

Massimo Gentile: Lorenzo Frediani

Fabrizia Martelli: Pia Lanciotti