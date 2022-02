Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022, C’è Posta per te 26.3%, Affari Tuoi 17.4%-14%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022. C’è Posta per Te, seppur in lievo calo rispetto alla scorsa settimana, supera nuovamente Affari Tuoi Formato Famiglia con Amadeus e Giovanna Civitillo. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022, il prime time

Su Rai 1 Affari Tuoi Formato Famiglia 3.953.000 con 17.4%; 2.458.000 con 14%. 3.953.000 con 17.4%; 2.458.000 con 14%.

Su Rai 2 Speciale Tg2 Post è visto da 1.354.000 persone con 6.1%. è visto da 1.354.000 persone con 6.1%.

Su Rai 3 Insider – Faccia a faccia con il crimine 835.000 spettatori con 4%.

Su Canale 5 C’è Posta per Te 4.702.000 spettatori con 26.3%.

Su Rete 4 Speciale Controcorrente Guerra 806.000 spettatori con 3.6%.

Su Italia 1 Spie sotto Copertura è visto da 887.000 persone con 4%.

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 341.000 spettatori con 2.5%.

Su Tv8 Elysium 257.000 spettatori con 1.2%.

Su NOVE I Misteri di Arce – Chi ha Ucciso Serena? 165.000 con 0.8%.

Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022, la fascia preserale Dribbling al 2.3% Su Rai 1 L’Eredità-La Sfida dei 7 3.056.000 con 17.2%. L’Eredità 4.374.000 con 22%. Su Rai 2 Dribbling 425.000 con 2.3%. N.C.I.S.-Unità Anticrimine 665.000 con 3.1%. Su Rai 3 Tg Regione 2.600.000 con 12.6%. Blob 1.074.000 con 4.9%. Su Canale 5 Avanti il Primo 2.553.000 con 14.8%. Avanti un Altro 3.316.000-16.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 817.000 persone con 3.8%. Su Italia 1 CSI è visto da 590.000 persone con 2.8%. Su Tv8 Amore a Discesa Libera 185.000 spettatori con 0.9%. Su NOVE Sono nata il Ventitrè 195.000 con 1.1%. L’access prime time Le Parole al 6.8% Su Rai 3 Le Parole 1.558.000 telespettatori con 6.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 4.193.000 persone con 18.2%. Su Rete 4 Controcorrente 1.018.000 con 4.5%-1.009.000 con 4.4%. Su Italia 1 NCIS 1.117.000 spettatori con 4.9%. Su La 7 In Onda 1.236.000 telespettatori con 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti 362.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Fratelli di Crozza 327.000 con 1.4%.

Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022, daytime mattutino

Linea Verde Life al 16%

Su Rai 1 Passaggio a Nord Ovest 988.000-12.07%. Linea verde Explora 1.497.000-14.10%. Linea verde Life 2.343.000- 16%.

Su Rai 2 Tg2 Speciale 483.000 -6.72%. Fatto da mamma e papà 364.000-3.01%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 439.000 con 6.1%. Mi Manda Raitre 273.000 con 3.76%.

Su Canale 5 Forum è seguito da 1.282.000 telespettatori con 12.88%.

Su Rete 4 I due maggiolini più pazzi del mondo 226.000 spettatori con 3.1%.

Su Italia 1 Roswell – New Mexico 130.000 spettatori con 1.42%.

Su La 7 Omnibus 264.000-4.10%; 134.000-3.50%;272.000- 3.73%. Coffee Break 332.000-4.51%.

Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022, day time pomeridiano

Linea Bianca all’8.4%

Su Rai 1 Linea Bianca 1.143.000-8.4%.Italia Sì 1.401.000-10.6%; 1.797.000-11.9%.

Su Rai 2 Il Provinciale 680.000 con 4.4%. Mystery 101 353.000 con 2.6%.

Su Rai 3 Tv Talk 1.139.000 con 8.3%. Frontiere Speciale 953.000 con 6.6%.

Su Canale 5 Verissimo 2.316.000-17.5%. Verissimo-Giri di Valzer 2.287.000-15.3%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 676.000 spettatori con 4.4%.

Su Italia 1 I Simpson 568.000 con 3.3%, 618.000-3.8%.

Su La 7 Speciale TgLa7 545.000 telespettatori con 3.57%.

Ascolti Tv sabato 26 febbraio 2022, seconda serata

Ciao Maschio al 7.3%

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 684.000 telespettatori con 7.3%.

Su Rai 2 Il Commissario Voss è visto da 347.000 persone con 2.6%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 778.000 spettatori con 6.1%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è visto da 1.251.000 persone con 20%.

Su Rete 4 Quantum of Solace 576.000 spettatori con 3.7%.

Su Italia 1 La Leggenda di Beowulf 306.000-1.8%; 306.000-2%;256.000-2.2%;220.000-2.2%;212.000-2.9%.