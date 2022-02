Affari Tuoi Formato Famiglia diretta 19 febbraio: gioca Lino Banfi

Condividi su

Sabato 19 febbraio, a partire dalle 20:35 su Rai 1, va in onda la prima puntata di Affari Tuoi Formato Famiglia. Il programma è condotto da Amadeus ed è affiancato da Giovanna Civitillo. Sono sei le puntate previste.

Ogni appuntamento è diviso in due parti. Nel primo, dove è presente Giovanna Civitillo, gioca un concorrente che è accompagnato dai propri parenti. Nella seconda partita invece il concorrente è un Vip, a sua volta affiancato da familiari e affetti.

In entrambe le partite è possibile conquistare massimo 300.000 euro. In caso di vittoria il primo concorrente potrà tenere il montepremi. Nel caso del Vip invece la cifra vinta verrà devoluta interamente in beneficienza.

Il concorrente Vip che partecipa alla prima puntata di Affari Tuoi Formato Famiglia è Lino Banfi. Nel corso delle partite si alternano anche momenti di musica ed intrattenimento. Sono infatti presenti anche Gigi D’Alessio e Matteo Romano.

Affari Tuoi Formato Famiglia, diretta 19 febbraio

Nella diretta del 19 febbraio Amadeus entra in studio con la moglie Giovanna Civitillo. La prima concorrente a giocare è Luisa Mencaroni, che viene da Carmignano, in provincia di Prato. Ha 30 anni, lavora come infermiera ed è in dolce attesa. Aspetta un maschietto che chiamerà Tommaso. E’ sposata da due anni e mezzo con Ferdinando.

Sono presenti in studio con lei la madre, il padre, l’amica Debora, la suocera Filomena e il marito Ferdinando. C’è anche sua nonna Iolanda, che ha 91 anni, la sorella Bianca, lo zio Paolo. Ogni familiare deve scegliere due pacchi. I classici numeri però sono nascosti in modo che la scelta sia casuale.

Alla partita partecipano anche Gigi D’Alessio e la stessa Giovanna. L’unico pacco che rimane è quello con cui giocherà Luisa.

Una volta sistemati i pacchi, il conduttore lascia svelare i loro numeri. Luisa ha il numero 17.



Affari Tuoi Formato Famiglia, la prima partita

Luisa inizia chiamando il pacco numero 7, della sorella Bianca. Esce “Non dirgli mai” di Gigi D’Alessio. Si tratta della canzone che Fernando dedica spesso alla moglie Luisa. D’Alessio la canta in studio dedicandola al pubblico.

Sceglie ora il numero 5, che possiede l’amica Debora. Vanno via anche i due pannolini. Si sposta poi dalla madre Lorella che ha il numero 12. Il pacco contiene 5 euro.

Arriva la chiamata del Dottore al quale risponde D’Alessio. Ad Amadeus poi riferisce che la sua prima offerta è di 33.000 euro. Luisa rifiuta e va avanti.

Luisa sceglie ora il pacco 6 della suocera Filomena. Volano via 150.000 euro. Ora tocca alla nonna Iolanda con il numero 9 che contiene solo 250 euro. Si passa poi al pacco numero 14 di Gigi D’Alessio del valore di 200.000 euro.

Interviene nuovamente il Dottore, che si aspetta una richiesta. Luisa vorrebbe 150.000 euro ma il Dottore scende a 40.000 euro. Luisa ha ancora molti pacchi rossi, per tale motivo rifiuta l’offerta e va avanti.

Prosegue la partita di Luisa

Luisa chiama ora il pacco numero 8 dello zio Paolo. Il suo valore è 1 euro. Si sposta poi sul padre Luigi che ha il numero 20. Contiene 5.000 euro. Luisa arriva poi a suo marito Ferdinando con il pacco 10 che vale 50.000 euro.

Giovanna Civitillo introduce il Pacco Fortuna, che rappresenta una sorta di salvadanio. Sono presenti 3 pacchi ma solo uno è quello fortunato. Ogni volta che esce un pacco rosso, per un massimo di 10 volte, vengono aggiunti 10.000 euro. Al momento il suo valore provvisorio è 30.000 euro.

La nuova offerta del Dottore è 45.000 euro. Luisa rifiuta ancora la proposta.

Luisa torna dalla suocera Filomena per aprire il numero 2. Contiene il tiralatte. Si passa al pacco 1 della madre Lorella che vale 100 euro. Apre il numero 18 del marito Ferdinando. Il valore è 10.000 euro.